Feux d’artifice

Grande finale du DIFF 2025, ode pyrotechnique à l’amitié entre les peuples

>> Festival international de feux d'artifice 2025 : Dà Nang - la nouvelle ère montante

>> Les artificiers vietnamiens et polonais éblouissent le public au DIFF 2025

>> Les artificiers chinois et canadiens font feu de toutes couleurs sur la rivière Hàn

>> Le Vietnam et la Chine prêts pour la grande finale du DIFF 2025

Photo : VNA/CVN

Représentant le Vietnam, Z121 Vina Pyrotech, sous la tutelle du ministère vietnamien de la Défense, présentera "Message de paix", un spectacle chorégraphié avec minutie, composé de 7.000 feux d’artifice répartis en quatre chapitres thématiques. Ce spectacle allie pyrotechnie vibrante et musique électrisante, célébrant les valeurs vietnamiennes de paix, de résilience et de progrès.

Au programme figureront des titres célèbres comme "Siècles", "Feux d’artifice", "Les Nuits" et "Pirates des Caraïbes", accompagnés de compositions vietnamiennes appréciées comme "Hào khi Viêt Nam" (Esprit héroïque du Vietnam) et "Khat vong hoà binh" (Aspiration à la paix). Ce dernier, interprété lors de l’Exposition internationale de défense du Vietnam 2024, constituera le point culminant émotionnel du spectacle.

Photo : VNA/CVN

"En tant qu’équipe militaire, notre performance incarne l’esprit du soldat : discrète mais décisive. Cette finale sera plus dynamique que notre soirée d’ouverture, tout en conservant l’essence même de notre approche disciplinée", a déclaré le colonel Trân Thanh Son, chef d’équipe Z121 Vina Pyrotech.

Finaliste l’année dernière, l’équipe chinoise Jiangxi Yangfeng Art Display présentera "Une perle brillante – La ville de demain". Son spectacle rend hommage à Dà Nang, symbole de paix, d’innovation et d’intégration mondiale. S’éloignant du style minimaliste des qualifications, l’équipe chinoise présentera un nouveau format audacieux, avec 10 morceaux musicaux et 7.000 feux d’artifice.

Après le succès éclatant du DIFF 2024, le festival de cette année est bien plus qu’une simple célébration de sons et lumières : il marque le 50e anniversaire de la libération de la ville, symbolisant l’énergie débordante de Dà Nang et sa vision d’un avenir prospère.

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Le DIFF 2025 est la plus grande édition jamais organisée, avec dix équipes de renommée mondiale venues du Vietnam, de Finlande, du Royaume-Uni, du Portugal, de Pologne, de République de Corée, d’Italie, du Canada et de Chine pour transformer six nuits d’été en symphonies de couleurs et d’émotions.

Et pour la première fois, la technologie de réalité augmentée (RA) via l’application Sun Paradise Land permettra aux spectateurs d’admirer les feux d’artifice où qu’ils soient, rendant l’expérience plus immersive que jamais.

Les prix du DIFF 2025 comprennent un grand prix de 20.000 dollars, un deuxième prix de 10.000 dollars et un prix du public de 5.000 dollars. Cette année, deux nouveaux prix de 5.000 dollars - l’équipe la plus créative et l’équipe la plus prometteuse - seront également décernés, témoignant de la qualité exceptionnelle de la compétition.

VNA/CVN