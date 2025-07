La comédie musicale vietnamienne en pleine effervescence

L’année 2022, marquée par une reprise post-COVID-19, a vu éclore une vague de comédies musicales à travers le pays. Le Théâtre Tuôi Tre (Jeunesse) a joué un rôle pionnier avec des créations comme Trai hoa vàng (Le Camp aux fleurs jaunes), Rôi tôi se lon (Puis je grandirai), ou encore Sóng (Vagues), inspirée des poèmes de Xuân Quỳnh (1942-1988). Ces pièces ont rencontré un large public et ravivé une scène théâtrale jusque-là en perte de vitesse.

Photo : NHTT/CVN

Bien qu’arrivé plus tard, le Théâtre d’opéra-ballet du Vietnam s’est penché sur des versions classiques telles que Nhung nguoi khôn khô (Les Misérables) ou Mùa xuân thiêng liêng (Le Printemps sacré), portées par les technologies de scène les plus modernes. Le privé n’est pas en reste : des troupes comme Buffalo ou Idecaf ont su capter le public jeune avec Chicago, High School Musical, Tuyêt Sài Gòn (Neige de Saïgon) ou Tiên Nga (La Fée Nga). Dans les écoles, des clubs de comédie musicale émergent, confirmant l’élargissement de la base de spectateurs.

Le rêve de Chí Phèo, un tournant

C’est Giâc mo Chí Phèo (Le Rêve de Chí Phèo), présenté fin 2024, qui a marqué un tournant décisif pour cette forme de spectacle au Vietnam. Produite par le Théâtre de chant et danse Thang Long, l’œuvre est saluée comme la première “Broadway à la vietnamienne”. Signée du scénariste Đinh Tiên Dung, avec une musique de Duong Câm, une direction artistique de Phùng Tiên Minh et la participation du chanteur - “Artiste du Peuple” Tân Minh, la pièce combine théâtre, musique, danse et lumières dans une fresque éblouissante.

Depuis sa première en décembre 2024, la pièce enchaîne les représentations à guichets fermés, créant une véritable frénésie à Hanoï. Les soirées des 6 et 7 juin 2025 au Théâtre Hô Guom ont encore fait salle comble. Selon la société de production DuongCamART, le taux de remplissage avoisine les 100%, et les extraits vidéo publiés sur les réseaux sociaux génèrent des millions de vues. “Cette réussite constitue une première étape vers la reconnaissance de la comédie musicale +made in Vietnam+. Plébiscitée par le public et récompensée par le prix +Excellence+ au Festival national de musique et de danse 2024, l’œuvre confirme la pertinence de ce virage artistique”, affirme le compositeur Duong Câm.

Photos : CTV/CVN

Un éventail de thèmes pour séduire le public

Profitant de cette dynamique, les théâtres ont élargi les thèmes. Des œuvres comme Khat vong đo (Aspiration rouge), dédiée à l’Armée populaire du Vietnam, ou Nguoi câm lái (Le Pilote) sur la vie du Président Hô Chí Minh, mêlent message historique et mise en scène moderne. Pour les plus jeunes, l’offre s’étoffe également avec des titres comme Ông lao đánh cá và con cá mâp (Le Vieux pêcheur et le requin), Zorba - chú mèo thám tu (Zorba, le chat détective), Bua tiêc cua Elsa (Le festin d’Elsa) ou encore Chuyên Trong Thuy - My Châu (La Légende de Trong Thuy et My Châu).

Cet été, au mois de juillet 2025, le Théâtre Tuôi Tre présentera la comédie musicale Zorba, le chat détective. Adapté de l’œuvre originale créée en République de Corée en 2015, qui a conquis depuis de nombreuses années un large public composé d’enfants et de parents, ce spectacle réunit plus de 50 artistes, créateurs et techniciens de scène du Théâtre Tuôi Tre et du Théâtre SangsangMaru. Après deux années de collaboration, ils livrent une œuvre véritablement originale et ambitieuse, promettant aux spectateurs une expérience inoubliable et riche en émotions.

Parlant de l’avenir de la comédie musicale, l’écrivain Chu Thom est optimiste : “Grâce aux nouvelles technologies de scène et à l’évolution des goûts du public, la comédie musicale n’est plus un genre élitiste. La jeunesse vietnamienne adopte volontiers des œuvres 100% locales”.

Lors d’une récente rencontre avec des étudiants vietnamiens, Michael Parks Masterson, ambassadeur culturel du Département d’État américain, soulignait : “Au Japon, en République de Corée ou en Thaïlande, Broadway a rencontré un franc succès. Le Vietnam peut, lui aussi, créer des spectacles de niveau international, adaptés au goût local”.

Photo : CTV/CVN

Pour sa part, le chercheur Nguyên Khoa salue la bonne direction prise par ce genre de spectacle en visant les jeunes générations. Néanmoins, il appelle les théâtres à être prudents dans l’innovation de forme. Selon lui, pour s’imposer durablement, la comédie musicale vietnamienne doit toujours aborder des sujets d’actualité qui préoccupent la société. Même son de cloche chez le metteur en scène Phùng Tiên Minh : “Le succès à long terme dépendra de notre capacité à raconter des histoires vietnamiennes avec un langage universel et des moyens scéniques modernes”.

Forte de l’accueil enthousiaste du public, la comédie musicale “made in Vietnam” semble désormais promise à un bel avenir pour contribuer à dynamiser les arts de la scène au Vietnam.

La comédie musicale, “une machine à billets” À l’échelle mondiale, la comédie musicale est déjà une véritable “machine à cash”. Sur la saison 2023-2024, le Théâtre Broadway a engrangé 1,54 milliard de dollars grâce à 12,3 millions de billets vendus, avec un taux de remplissage de près de 90%. La saison suivante, il a enregistré 2 milliards de dollars avec 14,7 millions de billets. Les recettes hebdomadaires des méga-productions comme Wicked ont dépassé régulièrement 1,6 million de dollars, atteignant parfois 3 millions. Quant au roi incontesté du genre, The Lion King, il a rapporté à lui seul plus de 1,9 milliard de dollars - sans même compter les tournées internationales.

Linh Thao/CVN