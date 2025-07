Vietnam réaffirme son rôle actif et responsable au sein du Comité du patrimoine mondial

Le Vietnam a déclaré intégrer les principes de la Convention dans la Loi sur le patrimoine culturel de 2024 ainsi que dans le Programme cible national pour le développement culturel pour la période 2025-2035. Le pays met l’accent sur le rôle central des communautés locales, tout en veillant à un équilibre entre la préservation du patrimoine et le développement socio-économique.

Engagé à poursuivre sa contribution au Fonds du patrimoine mondial, le Vietnam a également appelé à un renforcement de la coopération internationale, au partage d’expériences et à la promotion de la participation des communautés, des femmes et des jeunes à la valorisation du patrimoine.

Un partenaire stratégique fiable

En marge de la session, Nguyên Minh Vu, vice-ministre permanent des Affaires étrangères et président du Comité national de l’UNESCO du Vietnam, a eu des rencontres avec le président de la session, des dirigeants de l’UNESCO, du Centre du patrimoine mondial, de l’ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), ainsi qu’avec les chefs de délégation de 20 pays membres du Comité afin de promouvoir la coopération bilatérale et multilatérale.

Les responsables de l’UNESCO et du Centre du patrimoine mondial ont salué le Vietnam comme un partenaire stratégique fiable, modèle de coopération entre un pays membre et l’UNESCO et exemple de bonne pratique en matière de préservation et de valorisation du patrimoine en lien avec le développement durable et le tourisme.

Le Vietnam a profité de l’occasion pour solliciter le soutien de l’UNESCO à plusieurs nouveaux dossiers de candidature, dont le complexe Yên Tu - Côn Son - Kiêp Bac, le site archéologique d’Oc Eo-Ba Thê, la grotte de Con Moong, l’art populaire Đông Hô, le théâtre traditionnel chèo, le chant mo Muong et la ville créative de Hô Chi Minh-Ville.

L’UNESCO et l’ICOMOS ont affirmé leur engagement à accompagner le Vietnam dans la préparation et la promotion de ces candidatures.

Le même jour, le Comité du patrimoine mondial a adopté la décision 47 COM 7B.92 concernant le site de la Cité impériale de Thang Long-Hanoï, saluant les efforts du Vietnam pour répondre aux recommandations de la session précédente.

Une mission conjointe du Centre du patrimoine mondial et de l’ICOMOS se rendra au Vietnam fin juillet afin d’évaluer les progrès, conseiller sur la préparation du rapport de conservation et élaborer une stratégie de restauration du palais royal de Kinh Thiên, en vue de son examen à la 48e session du Comité en 2026.

La 47e session du Comité du patrimoine mondial, qui se déroule du 6 au 16 juillet, réunit plus de 1.000 délégués provenant de 21 pays membres du Comité et de plus de 100 États observateurs. Il s’agit de la deuxième participation du Vietnam en tant que membre du Comité pour le mandat 2023-2027.

