Des stars de l'opéra mondial sur la scène du Théâtre Hô Guom pour "The Light of Melody"

Le concert spécial "The Light of Melody" s'est tenu jeudi soir 10 juillet au Théâtre Hô Guom à Hanoï, réunissant sur scène plusieurs grandes voix de la scène lyrique internationale.

Photo : VNA/CVN

Le concert a rassemblé des artistes de renommée mondiale, dont les ténors Marcello Alvarez et Joseph Calleja, ainsi que la soprano Kathryn Lewek. Ils ont partagé la scène avec des figures majeures de la scène vietnamienne, parmi lesquelles l'artiste du peuple Bùi Công Duy, le chef d'orchestre Trân Nhât Minh, l'Orchestre symphonique de Hanoï et les chœurs Phuong Nam et Gio Xanh.

Le public a pu apprécier des œuvres majeures de compositeurs tels que Verdi, Puccini, Bellini et Giordano. Conçu comme une fresque de l'histoire de l'opéra, le programme a offert un voyage musical à travers la romance italienne, les couleurs de la musique espagnole et la grandeur du romantisme russe.

Photo : VNA/CVN

Selon un représentant du Théâtre Hô Guom, cette soirée marque une étape clé, clôturant deux années de développement de ce théâtre et ouvrant un nouveau chapitre prometteur où l'art continuera de s'épanouir et de toucher le cœur des spectateurs.

Le théâtre confirme ainsi son statut de pôle culturel et artistique de premier plan, un lieu de rencontre entre les valeurs culturelles vietnamiennes et l'excellence artistique mondiale. Sa programmation variée, allant de l'opéra aux concerts symphoniques, en passant par le ballet et les spectacles contemporains, attire des artistes de renom et vise à offrir des expériences diversifiées à un large public.

Organisé par le Théâtre Hô Guom, sous l'égide du Département des affaires politiques du ministère de la Sécurité publique, ce concert célébrait le deuxième anniversaire de l'inauguration du Théâtre (9 juillet 2023), et s'inscrivant également dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de police populaire et du 20e anniversaire de la Journée "Tout le peuple protège la sécurité de la Patrie".

VNA/CVN