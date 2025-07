Exposition du jeune artiste Hoàng Nhât Quang

À partir de juillet et tout au long de cet été, la deuxième exposition personnelle de Hoàng Nhật Quang, lauréat du Prix Dế Mèn 2023 pour la jeunesse, s’est ouverte à Huyên Art House (Hô Chi Minh-Ville), et est destinée aux enfants pour une visite et une découverte artistique.