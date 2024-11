De la valorisation du patrimoine culturel à un avenir durable

Fort de plus de 4.000 ans d'histoire, le Vietnam possède un patrimoine culturel riche et diversifié, véritable trésor vivant pour la nation. Cet héritage ne se limite pas à un simple témoignage du passé, mais constitue aussi une ressource importante pour un développement durable.

Photo : CTV/CVN

Le patrimoine culturel du Vietnam se compose à la fois de biens matériels et immatériels, qui représentent des créations spirituelles et physiques d’une grande valeur historique et scientifique. Ces trésors, transmis de génération en génération, témoignent de la richesse de la tradition et de l'identité du pays.

Selon l'UNESCO, le patrimoine culturel ne s'arrête pas aux monuments et aux collections d'objets. Il comprend également les traditions ou les expressions vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'artisanat traditionnel.

Le patrimoine matériel représente les édifices et les paysages ou plus précisément les "biens faisant partie du patrimoine culturel et naturel".

Le patrimoine culturel immatériel représente l'intangible (pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire) et les objets tangibles (instruments, artefacts) ou lieux qui lui sont associés.

Le Vietnam possède une histoire et une culture millénaires, caractérisées par un patrimoine matériel et immatériel d'une grande diversité et d'une valeur inestimable. Ce trésor culturel permet non seulement d'enrichir la vie spirituelle de ses habitants et de la société, mais constitue également une ressource précieuse pour le développement durable du secteur touristique.

Une richesse infinie

Photo : VNA/CVN

Selon les données du Département du patrimoine, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, à mi-2024, le pays compte plus de 40.000 sites historiques, culturels et naturels, dont 130 classés au niveau national spécial, 3.621 au niveau national et 10.000 au niveau provincial.

Grâce à ses efforts fructueux dans la conservation et la promotion des valeurs patrimoniales, le pays a vu neuf de ses sites culturels et naturels reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO : le secteur central de la cité impériale de Thang Long-Hanoï, le complexe paysager de Tràng An (province de Ninh Binh), la baie de Ha Long (province de Quang Ninh), le complexe baie de Ha Long (Quang Ninh) - archipel de Cát Bà (ville de Hai Phong) au Nord ; la citadelle de la dynastie des Hô (province de Thanh Hóa), le Parc national de Phong Nha - Ke Bàng (Quang Binh), l'ensemble de monuments de Huê (Thua Thiên Huê), la vieille ville de Hôi An et le sanctuaire de My Son (Quang Nam) au Centre.

En particulier, le complexe paysager pittoresque de Tràng An est le premier bien mixte, culturel et naturel, du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est, et l'un des 38 rares du monde reconnus par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Le pays compte également environ 70.000 patrimoines culturels immatériels, dont 15 reconnus par l'UNESCO et 498 classés au niveau national. De plus, il dispose de neuf documentaires inscrits au registre "Mémoire du monde pour l'Asie et le Pacifique" de l'UNESCO. Et 265 artefacts ou groupes d'objets ont été reconnus trésors nationaux par le Premier ministre.

Photo : VNA/CVN

Ce trésor joue un rôle crucial dans la formation de l'identité culturelle de la nation, tout en constituant un levier majeur pour son développement socio-économique. De nombreux patrimoines culturels sont devenus de véritables produits touristiques, contribuant à renforcer le label et à accroître la compétitivité du tourisme national.

Les sites culturels et historiques ne sont pas seulement des témoins du passé, mais aussi des moteurs de la croissance touristique, attirant chaque année des millions de visiteurs.

Un moteur de développement durable

Ces dernières années, le Vietnam a intensifié ses efforts pour mettre en valeur son patrimoine, le considérant comme un moteur essentiel du développement durable. Il a donc investi beaucoup dans la préservation, la restauration et la promotion de ses sites patrimoniaux afin d'en faire des destinations touristiques incontournables, attirant un nombre croissant de visiteurs tant nationaux qu'internationaux.

Ainsi, l'ensemble de monuments de Huê, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1993, et la baie de Ha Long, classée en 1994, ont enregistré une augmentation spectaculaire de leur fréquentation. Le complexe paysager de Tràng An, reconnu en 2014, accueille désormais plus de 6,3 millions de voyageurs chaque année.

Photo : VNA/CVN

La participation des communautés locales à la protection et à la valorisation des sites a également donné des résultats probants. Ce modèle de "socialisation" a permis de mobiliser des fonds et de favoriser des initiatives collectives en la matière. Des projets majeurs, comme ceux de restauration de la pagode Môt Côt (pagode au Pilier unique) et de l'ancienne capitale de Huê, ont activement impliqué la population, renforçant ainsi son sentiment d'appartenance tout en stimulant l'économie locale grâce au développement du tourisme.

Le patrimoine culturel immatériel est aussi au cœur de nombreuses initiatives locales de conservation, de transmission et de développement. Des communautés se mobilisent pour préserver leurs traditions, générant des opportunités économiques tout en maintenant leur identité culturelle. Par exemple, des fêtes emblématiques comme celles de Gióng des temples de Phù Ðông et de Sóc (en banlieue de Hanoï) ou celle de Ok Om Bok et la course de pirogues de Sóc Trang (delta du Mékong) sont devenues des événements majeurs, attirant bien des touristes nationaux et étrangers.

L'impact du patrimoine sur la structure économique locale est indéniable. Après son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO fin 1999, la vieille ville de Hôi An (province de Quang Nam, au Centre) a vu son secteur touristique croître de manière spectaculaire, représentant aujourd’hui plus de 70% de son produit intérieur brut (PIB).

À l'ère numérique, le Vietnam met également l'accent sur la numérisation de son patrimoine culturel. Un programme, approuvé par le Premier ministre en 2021, vise à créer une base de données numériques pour faciliter la conservation et l'exploitation de ces ressources culturelles. L'Institut national de la culture et des arts du Vietnam a déjà collecté des milliers de documents et de vidéos sur le patrimoine immatériel, contribuant ainsi à la sauvegarde de ces trésors pour les générations futures.

En 2023, le Vietnam a été honoré pour la quatrième fois comme "Première destination du patrimoine mondial" par les World Travel Awards, une récompense considérée comme les Oscars de l'industrie du voyage. Cette distinction vient une fois de plus souligner le potentiel exceptionnel du pays, tant en termes de ressources naturelles que de valeur touristique. Son patrimoine culturel, véritable trésor vivant, joue un rôle clé dans l'élévation du niveau du tourisme, positionnant le Vietnam comme une destination incontournable sur la carte touristique mondiale.

Thúy Hà/CVN