Hô Chi Minh-Ville : les clés pour devenir une mégapole régionale durable

>> L’ascension de Hô Chi Minh-Ville : de l’innovation locale à l’ambition mondiale

>> Hô Chi Minh-Ville ajuste sa liste de projets ferroviaires prioritaires à l’horizon 2035

>> Hô Chi Minh-Ville attire 4,4 milliards de dollars dans les zones industrielles

>> Hô Chi Minh-Ville inaugure un bureau de conseil et de services destiné aux enfants

>> La région orientale de Hô Chi Minh-Ville met le cap sur le développement vert

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est considérée comme la "locomotive économique" du pays, Cependant, pour atteindre le niveau des grandes mégapoles régionales, la ville doit mettre en œuvre des solutions de rupture en matière de gouvernance, d’infrastructures, de ressources humaines et de développement durable.

Selon de nombreux experts, le principal goulet d’étranglement empêchant la ville de libérer tout son potentiel réside dans la surcharge de ses infrastructures techniques et de transport. Hà Ngoc Truong, vice-président de l’Association des ponts, des routes et des ports de Hô Chi Minh-Ville, a souligné : "Avec plus de 14 millions d’habitants et environ 9 millions de véhicules, la pression sur les infrastructures est énorme. Pour y remédier, la ville doit accélérer la mise en service des lignes de métro N°1 et N°2, des rocades, des autoroutes interrégionales ainsi que des systèmes portuaires et aéroportuaires".

Selon le Professeur associé Nguyên Minh Hoa (Université des sciences sociales et humaines de Hô Chi Minh-Ville), une mégapole ne peut fonctionner efficacement sans un appareil de gouvernance intelligent et transparent. La ville doit renforcer la gouvernance numérique, l’utilisation du big data et de l’intelligence artificielle dans la gestion publique, tout en simplifiant les procédures administratives pour faciliter l’accès des citoyens et des entreprises aux services publics.

L’économiste Trân Du Lich a affirmé que Hô Chi Minh-Ville doit devenir un centre de savoir et d’innovation. Cela suppose une politique de valorisation des talents, un environnement de travail attractif pour les experts internationaux, ainsi qu’un investissement soutenu dans l’éducation, la recherche scientifique et les start-up innovantes.

Selon le Professeur associé Nguyên Hông Quân, directeur de l’Institut de recherche pour le développement de l’économie circulaire (Université nationale de Hô Chi Minh-Ville), l’économie circulaire et l’économie verte seront les leviers essentiels du développement durable de la ville. Celle-ci doit promouvoir les mécanismes de crédit vert, encourager la production plus propre, la réduction des émissions et l’efficacité énergétique.

Pour s’imposer comme une véritable mégapole régionale, Hô Chi Minh-Ville a besoin d’une stratégie globale, reposant sur des infrastructures modernes, une gouvernance intelligente, des ressources humaines de haut niveau et une croissance verte. Forte de la détermination de ses autorités et du soutien de la communauté scientifique, des entreprises et des citoyens, la ville est pleinement en mesure d’affirmer son statut de supermétropole régionale dans un avenir proche.

VNA/CVN