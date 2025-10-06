Les investissements étrangers au Vietnam restent dynamiques

L'attrait des investissements directs étrangers (IDE) du Vietnam reste très positif, malgré un ralentissement des flux mondiaux d'IDE, notamment des nouveaux capitaux enregistrés, a déclaré Dào Thanh Huong, directrice adjointe de l'Agence d'investissement étranger du ministère des Finances, le 3 octobre, lors de la conférence de presse régulière du ministère pour le troisième trimestre 2025.

Au cours des huit premiers mois de l'année, le Vietnam a attiré 26,1 milliards de dollars d'IDE, soit une hausse de 27,3% sur un an, tandis que 15,4 milliards de dollars ont été effectivement décaissés, en augmentation de 8,8%. Ces chiffres témoignent de la forte capacité d'absorption des capitaux de l'économie vietnamienne. Les entrées d'IDE dans le secteur manufacturier demeurent en tête des flux d'investissements étrangers, confirmant que ce secteur reste particulièrement attractif pour les investisseurs internationaux, a ajouté Dào Thanh Huong.

Dào Thanh Huong a précisé que le secteur manufacturier demeurait le principal bénéficiaire des investissements étrangers, représentant 62,9% du total des capitaux enregistrés (nouveaux et additionnels). Cependant, atteindre l'objectif annuel de 38 à 40 milliards de dollars d'investissement direct étranger reste un défi pour le pays, a-t-elle reconnu.

Pour maintenir notre attractivité, il est essentiel d'améliorer continuellement la qualité de l'environnement d'investissement, a-t-elle déclaré. Les autorités locales doivent oser appliquer des

procédures plus souples, notamment en passant du contrôle préalable au contrôle a posteriori, afin de raccourcir les délais et de créer un cadre favorable aux projets de haute technologie, a-t-elle ajouté.

La restructuration administrative en cours au Vietnam a également été considérée comme un facteur clé pour renforcer la confiance des investisseurs étrangers, suscitant l'espoir de réformes administratives plus globales et d'un environnement d'investissement plus ouvert et transparent dans un avenir proche.

