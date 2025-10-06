Le Vietnam achève la notification sur les règles d’origine dans le cadre de l’OMC

Le Vietnam a achevé la notification sur les règles d’origine conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a déclaré Trinh Thi Thu Hiên, directrice adjointe du Département d'import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, lors d’une récente réunion hybride du Comité des règles d’origine de l’OMC.

En mars 2025, le Vietnam a soumis sa notification sur les règles d’origine selon le nouveau format de notification proposé par le président dudit département. Le département d'import-export a travaillé en étroite coordination avec la Mission permanente du Vietnam à Genève pour mener à bien les procédures de notification, ainsi qu’avec les Douanes relevant du ministère des Finances pour finaliser ce dossier.

Grâce à un cadre juridique complet, le Vietnam a pu appliquer avec succès ce nouveau format. En tant que l’un des premiers membres de l’OMC à soumettre une notification complète selon le nouveau format, le pays encourage les autres membres à emboîter le pas afin de construire une base de données cohérente et exhaustive au sein de l’Organisation.

Trinh Thi Thu Hiên a souligné que cet outil revêt une importance capitale pour renforcer la transparence et constituer une source de référence fiable en cas de litiges internationaux liés à l’origine des marchandises, contribuant par ailleurs à la lutte contre la fraude à l’origine et à la promotion du commerce mondial.

Auparavant, à l’occasion du 30ᵉ anniversaire de la création du Comité des règles d’origine à Genève, la délégation vietnamienne a pris la parole pour présenter la mise en œuvre des règles d’origine dans les échanges commerciaux du Vietnam avec les membres de l’OMC.

Grâce à la participation proactive du Vietnam, les membres de l’OMC ont salué positivement l’engagement ferme du pays à remplir ses obligations au sein de l’Organisation et à promouvoir un commerce multilatéral équitable et efficace.

Le discours de Trinh Thi Thu Hiên a non seulement contribué à valoriser l’image du Vietnam en tant que membre actif et responsable, mais aussi à réaffirmer sa détermination à promouvoir un système commercial mondial transparent et durable, tout en luttant contre la fraude à l’origine.

