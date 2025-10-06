La région orientale de Hô Chi Minh-Ville met le cap sur le développement vert

La région orientale de Hô Chi Minh-Ville (anciennement province de Bà Ria-Vung Tàu) a été choisie par le ministère des Sciences et des Technologies comme première région du Sud-Est du Vietnam à déployer le programme national visant la neutralité carbone.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de son plan directeur pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, cette région a fixé des exigences strictes : tous les projets doivent s’aligner sur les principes de l’économie verte, bas carbone et circulaire. Ces directives façonnent les activités économiques locales et stimulent la transition écologique dans tous les secteurs, notamment les énergies renouvelables.

L’un des points forts est la zone spéciale de Côn Dao, où l’administration locale met en œuvre un projet d’économie circulaire. L’île privilégie l’énergie solaire et les autres énergies renouvelables afin de réduire son impact environnemental et de devenir un pôle d’énergie propre. Elle abandonne également progressivement les véhicules à essence et diesel au profit des transports publics électriques, réduit l’utilisation de plastiques à usage unique dans le tourisme et les services, et s’efforce de devenir une zone sans plastique.

Lê Anh Tu, secrétaire du Comité du Parti de la zone spéciale de Côn Dao, a déclaré que l’orientation de l’île en matière de développement durable en fera un symbole de développement équilibré entre conservation et innovation.

Côn Dao renforce la protection des forêts, des écosystèmes marins et de la biodiversité, tout en établissant des directives pour garantir que le tourisme ne porte pas atteinte à l’environnement, a-t-il indiqué.

Avec une orientation de développement durable, Côn Dao accorde une importance particulière à la protection des ressources, de la nature et de l’environnement. Un projet d’économie circulaire est mis en œuvre pour limiter les déchets, réduire la pollution et préserver la biodiversité et les paysages naturels, a-t-il ajouté.

La région orientale de Hô Chi Minh-Ville compte 13 parcs industriels, dont plusieurs adoptent déjà des solutions écologiques. Les parcs industriels de Phu My 2 et Phu My 3, par exemple, bénéficient du soutien technique et financier de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour accélérer leur transition écologique.

Photo : VNA/CVN

D’ici 2030, la région devrait compter 24 parcs industriels, dont 7 nouveaux, axés sur les services et une production propre et respectueuse de l’environnement.

Vo Thanh Phong, directeur adjoint du Comité de gestion des zones franches d'exportation et zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que les parcs industriels progressent vers la neutralité carbone.

"Nous accompagnerons les entreprises dans leur transition écologique en transformant les parcs industriels en éco-parcs où les entreprises adoptent des modèles d’économie circulaire et travaillent en symbiose. Cela contribue directement à l’objectif du gouvernement de zéro émission nette de carbone d’ici 2050", a-t-il fait savoir.

La région orientale bénéficie également de conditions favorables à la transition écologique de son économie. Le Dr. Phùng Chi Sy, Professeur associé et vice-président de l’Association vietnamienne pour la conservation de la nature et de l’environnement, affirme que la quasi-totalité des secteurs de l’ancienne région de Bà Ria-Vung Tàu peuvent appliquer des modèles circulaires. Les industries lourdes telles que le ciment, l’acier et la chimie ont un énorme potentiel pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Les entreprises peuvent adopter des solutions telles que l’efficacité énergétique et une production plus propre. Cela implique de s’attaquer à la question des intrants, d’économiser l’électricité, l’eau et les matières premières, et de moderniser les technologies, a déclaré Phùng Chi Sy.

Avec sa région orientale en tête, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle ère de transformation verte. L’engagement de la ville en faveur du développement durable et de l’intégration mondiale renforce l’engagement du Vietnam d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, pris lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques.

VNA/CVN