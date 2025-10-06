Les capitaux de crédit orientés vers la production et le commerce

Lors de la conférence de presse gouvernementale mensuelle de septembre 2025, organisée dans l’après-midi du 5 octobre, le vice-gouverneur de la Banque d’État du Vietnam (BEV), Doan Thai Son, a indiqué que les capitaux de crédit étaient désormais prioritairement dirigés vers les secteurs de la production et du commerce, avec pour objectif une croissance sûre et efficace.

Sur la base des objectifs économiques fixés par le gouvernement et de la croissance du PIB, la Banque d’État a établi une cible de croissance du crédit de 16% pour l’année 2025, avec la possibilité d’ajustements en fonction de la conjoncture.

Pour atteindre cet objectif, la BEV a, depuis le début de l’année, publié de nombreuses directives en matière de crédit et organisé plusieurs conférences et réunions afin de renforcer la connexion entre les banques et les entreprises. Elle a régulièrement demandé aux établissements de crédit de concentrer leurs prêts dans les domaines productifs, les secteurs prioritaires et les moteurs de la croissance économique, tout en contrôlant strictement les crédits à destination des domaines à risque.

Parallèlement, la BVE poursuit la numérisation et la simplification des procédures administratives et de prêt, facilitant ainsi l’accès des citoyens et des entreprises aux financements bancaires pour soutenir le développement de la production et des activités commerciales.

Au 29 septembre 2025, l’encours total du crédit du système bancaire atteignait 17. 710.000 milliards de dôngs (671,6 milliards de dollars), soit une hausse de 13,4% par rapport à fin 2024. La répartition du crédit par grands secteurs économiques est la suivante : agriculture, sylviculture et pêche : 6,23% ; industrie et construction : 23,97% ; commerce et services : 69,8%.

Dans les mois à venir, afin d’atteindre les objectifs fixés et de continuer à soutenir l’économie, la BVE entend maintenir une croissance du crédit prudente et efficiente, concentrée sur la production, les secteurs prioritaires et les moteurs de croissance, tout en renforçant le contrôle des prêts à risque.

Elle prévoit également de soumettre au gouvernement un projet de décret visant à accorder une aide de 2% sur les taux d’intérêt, financée par le budget public, au profit des entreprises privées, des ménages et des entrepreneurs individuels contractant des prêts pour des projets verts, circulaires ou conformes aux normes ESG (environnementales, sociales et de gouvernance).

VNA/CVN