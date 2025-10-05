Aucune entreprise ne propose encore d'intégrer le marché des cryptoactifs

Bien que le ministère des Finances n'ait reçu aucune proposition officielle d'entreprises souhaitant intégrer le marché des cryptoactifs, il a appris que certaines d'entre elles s'y préparent, a déclaré le vice-ministre Nguyên Duc Chi lors du point de presse régulier du gouvernement le 5 octobre.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a déclaré qu'à la suite de la publication de la Résolution n° 05/2025/NQ-CP relative à l'expérimentation d'un marché des cryptoactifs au Vietnam, le ministère préparait d'urgence sa mise en œuvre.

Il a élaboré un règlement détaillé pour les opérations pilotes, notamment en matière de fiscalité, de frais et de politiques comptables, et a désigné des unités spécialisées pour élaborer les procédures d'agrément.

Il travaille également en coordination avec la Banque d'État du Vietnam et d'autres ministères afin de finaliser le cadre, a ajouté le responsable.

Nguyên Duc Chi a indiqué que certaines entreprises avaient mené des discussions techniques avec des responsables du ministère sur les systèmes informatiques, les effectifs, les besoins en capital et les procédures opérationnelles, ajoutant qu'une fois pleinement préparées, elles devraient soumettre des propositions d'agrément conformément à la Résolution 05.

Il a souligné que le ministère espérait agréer au moins une entreprise avant 2026, mais que cela dépendrait de leur degré de préparation.Lors de la conférence de presse, le vice-ministre a également répondu aux questions sur le décaissement des investissements publics.

Pour 2025, le plan s'élève à 1.112 quadrillions de dôngs (42,1 milliards de dollars), dont 51% avaient été décaissés au 30 septembre. Le gouvernement vise à atteindre 100%, a-t-il déclaré.

Pour atteindre cet objectif, le Premier ministre a chargé les vice-Premiers ministres de diriger des groupes de travail avec les ministères et les collectivités locales afin de remédier aux goulots d'étranglement.

Il a souligné que le décaissement intégral était crucial pour la croissance économique et la stabilité macroéconomique, ajoutant que le gouvernement mettait en œuvre des solutions drastiques.

Le ministre, président du Bureau gouvernemental, Trân Van Son, a réaffirmé la détermination du gouvernement à débourser entièrement le capital d’investissement public cette année, soulignant que le plan a été soigneusement aligné sur le contrôle de l’inflation, la stabilité du taux de change et la gestion macroéconomique globale.

