Hô Chi Minh-Ville ajuste sa liste de projets ferroviaires prioritaires à l’horizon 2035

Hô Chi Minh-Ville envisage l’ajustement de sa liste de projets ferroviaires prioritaires à l’horizon 2035, suite à la fusion avec les provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau.

Selon les plans approuvés par le Premier ministre, le réseau de chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville nouvellement élargie atteindra une longueur totale d’environ 1.012 km. Avant la fusion, Hô Chi Minh-Ville comptait 12 lignes (582 km), Binh Duong 12 lignes (305 km) et Bà Ria-Vung Tàu 3 lignes (125 km).

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a établi une liste de dix projets prioritaires à mettre en œuvre entre 2025 et 2035. Parmi eux figurent notamment les tronçons Bên Thành-Thu Thiêm, Bên Thành-Thu Thiêm et Tham Luong-Cu Chi de la ligne n°2 ; la ligne n°1 (Binh Duong-Suoi Tiên) ; la ligne n°2 (Thu Dâu Môt-Hô Chi Minh-Ville), le tronçon Bên Thành-An Ha de la ligne n°1 ; la ligne n°3 (Hiêp Binh Phuoc-An Ha) ; la ligne n°4 (Dông Thanh-aéroport international de Tan Son Nhat-Bên Thành-Hiêp Phuoc) ; la ligne n°6...

La ville propose également des ajustements pour mener des investissements dans les projets des lignes n°5 et n°7 dans la période 2036-2045.

Les travaux de la ligne n°2 Bên Thành - Tham Luong devraient commencer fin 2025, suivis par neuf autres lignes entre 2027 et 2028, avec un objectif d'achèvement en 2035.

VNA/CVN