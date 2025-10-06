Le Vietnam dynamise l’exportation de produits Halal vers la Turquie

Le Département de la promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce du Vietnam, en collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Turquie et la Commission économique extérieure de Turquie, a organisé un séminaire "Coopération Halal entre le Vietnam et la Turquie : situation actuelle et perspectives".

Le séminaire "Coopération Halal entre le Vietnam et la Turquie : situation actuelle et perspectives" a réuni des représentants des autorités compétentes ainsi que de nombreux entrepreneurs des deux pays.

L’objectif principal était de renforcer la coopération économique et commerciale dans le domaine des produits et services Halal, tout en soutenant les entreprises vietnamiennes dans la promotion de leurs capacités de production et de transformation conformes aux normes internationales Halal.

Selon l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Hà, a rappelé qu’après près de cinquante ans de relations diplomatiques, la coopération entre les deux pays s’est intensifiée, notamment depuis la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en 2023. Elle a souligné que le secteur Halal, nouveau domaine de coopération, présentait un potentiel considérable, les deux pays disposant de forces complémentaires et d’intérêts convergents, soutenus par une attention particulière de leurs gouvernements respectifs. Elle a encouragé les parties prenantes à saisir ces opportunités pour dynamiser les échanges mutuels au bénéfice des entreprises et des économies nationales.

Le directeur adjoint du Département de la promotion commerciale, Lê Hoàng Tài, a indiqué que les relations économiques bilatérales ont enregistré des progrès significatifs ces dernières années, avec un commerce bilatéral dépassant les 2 milliards de dollars en 2024.

Le Vietnam est le deuxième partenaire commercial de la Turquie au sein de l’ASEAN tandis que la Turquie constitue une porte d’entrée stratégique vers le Moyen-Orient, l’Europe et l’Afrique du Nord. Avec une population musulmane importante, la Turquie possède un marché et une industrie Halal développés tandis que le Vietnam confirme sa capacité à fournir des produits Halal, notamment dans l’agroalimentaire, les boissons, le tourisme et la logistique.

Selon lui, le marché mondial Halal est estimé à plus de 2 500 milliards de dollars et connaît une croissance rapide, offrant de grandes opportunités de coopération commerciale, d’investissement et de services entre les deux pays.

Le directeur de HALCERT, centre national de certification Halal, Ramlan Osman, a fait état de son soutien à de nombreuses entreprises vietnamiennes pour leurs exportations vers le Japon et la Malaisie, précisant que ce modèle pourrait être étendu à la Turquie. HALCERT joue aussi un rôle de facilitateur du commerce B2B entre les deux pays, contribuant à renforcer la coopération économique bilatérale.

Malgré ce potentiel, les exportations de produits Halal vers la Turquie font face à des défis importants, notamment la nécessité de respecter des normes strictes couvrant la sélection des ingrédients, les processus de production, la logistique, ainsi que l’absence d’une reconnaissance mutuelle universelle des certifications Halal.

Demande mondiale croissante pour les produits Halal

Pour réussir sur le marché turc, Ba Thi Nguyêt Thu, fondatrice de la coopérative Hà Nội Xanh et Halal Vietnam, a insisté sur la nécessité d’obtenir des certifications Halal obligatoires et d’établir des mécanismes de reconnaissance mutuelle entre les organismes des deux pays. Elle a également recommandé d’organiser des formations et des échanges d’expérience sur les normes internationales Halal à destination des entreprises et coopératives.

Face à la demande mondiale croissante pour les produits Halal, le Vietnam accorde une importance stratégique au développement de son écosystème Halal, considéré comme une nouvelle voie d’exportation et un levier pour valoriser la position du pays dans les chaînes de valeur internationales. Le gouvernement vietnamien déploie plusieurs programmes visant à améliorer les capacités de production, les normes de qualité et la certification Halal, en étroite coopération avec les organismes internationaux pour faciliter l’accès aux marchés musulmans.

Ainsi, grâce à l’engagement conjoint des pouvoirs publics et de la communauté d’affaires, le Vietnam consolide progressivement un écosystème Halal complet, qui vise non seulement l’exportation vers les pays musulmans, mais aussi à faire du pays un centre régional de production, transformation et services Halal en Asie du Sud-Est.

