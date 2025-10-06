Le Vietnam se prépare à un possible reclassement de son marché boursier

Cette semaine, les investisseurs nationaux et internationaux suivent de près la publication, le 8 octobre, de la classification périodique des marchés par FTSE Russell, notamment un possible reclassement de la Bourse vietnamienne, du marché frontière au marché émergent.

Selon le ministère des Finances, toutes les mesures nécessaires pour satisfaire aux exigences pour la reclassification ont été mises en œuvre. Les autorités attendent désormais une évaluation objective des organisations internationales.

Le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a déclaré que le Vietnam mettait en œuvre une série de mesures coordonnées pour développer un marché boursier durable, stable et transparent, conformément à la stratégie nationale de développement du marché des capitaux.

Il a souligné que le cadre juridique du marché boursier a été progressivement amélioré, tandis que la gouvernance et la supervision réglementaire ont été renforcées, grâce à une coopération accrue avec les institutions internationales afin de garantir une évaluation équitable.

"La Commission d’État des valeurs mobilières (SSC) a fourni proactivement des informations et des documents aux agences internationales pour un examen transparent et objectif. Nous poursuivrons notre étroite collaboration afin de garantir une évaluation équitable et transparente", a-t-il déclaré.

Le vice-ministre a également souligné que le reclassement du marché n’était qu’un début et que le maintien de ce statut nécessiterait des efforts continus à long terme.

"Le reclassement n’est pas une fin en soi, mais un processus continu visant à développer un marché boursier stable et transparent qui soutienne efficacement l’économie, les entreprises et la mobilisation de capitaux à long terme", a-t-il insisté.

Lors de la dernière évaluation, en mars, le Vietnam avait rempli sept des neuf critères nécessaires à l’examen de FTSE Russell. Les autorités confirment désormais que tous les critères restants ont été respectés.

Plus précisément, la circulaire N°68/2024/TT-BTC du ministère des Finances autorise les investisseurs institutionnels étrangers à de négocier des actions sans avoir besoin de préfinancer leurs ordres, ce qui constitue une amélioration majeure de l’accessibilité au marché.

Depuis le lancement du système KRX, une plateforme informatique conçue pour moderniser et standardiser les opérations boursières du Vietnam, le 5 mai, plus de 90.000 transactions NPF (non-préfinancement) ont été enregistrées, pour un montant total de plus de 20.000 milliards de dôngs (761,3 millions de dollars). Cela représente un triplement du volume des transactions et un doublement de la valeur par rapport aux périodes précédentes, les transactions NPF représentant désormais environ 50% du total des achats étrangers.

Après trois mois de fonctionnement, le système KRX a démontré une connectivité stable et sécurisée, ouvrant la voie à un mécanisme de compensation centrale (CCP), aux transactions sur titres en attente, aux transactions intrajournalières et aux nouveaux produits dérivés, alignant ainsi le marché boursier sur les normes internationales.

Le décret 245 publié par le gouvernement supprime une réglementation permettant aux statuts des sociétés anonymes ou aux assemblées générales d’actionnaires de limiter la participation étrangère en dessous du plafond légal, levant ainsi un obstacle important aux capitaux étrangers.

De plus, la circulaire 25 de la Banque d’État du Vietnam simplifie les procédures d’ouverture et d’utilisation de comptes de paiement pour les investissements indirects au Vietnam par les investisseurs étrangers non-résidents.

Ces modifications juridiques, entrées en vigueur dès leur publication, reflètent la ferme détermination du gouvernement à éliminer les obstacles et à créer un environnement juridique plus ouvert pour le marché boursier.

Un rapport récent de Vietcap Securities indique que FTSE Russell devrait rendre une décision positive à l’issue de cette évaluation. Si le Vietnam est reclassé, une trentaine d’actions locales pourraient être intégrées aux indices de référence suivis par les fonds passifs mondiaux. Cela pourrait générer au moins 1 milliard de dollars d’entrées de capitaux passifs pendant le processus de rééquilibrage.

