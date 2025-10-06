La BEV apure 154 millions de comptes et bloqué 56,9 millions de dollars de transactions suspectes

La Banque d’État du Vietnam (BEV) a annoncé avoir purgé 154 millions de comptes bancaires et signalé près de 300.000 clients suspectés de fraude, bloquant des transactions pour un montant total de 1.500 milliards de dôngs (56,9 millions de dollars).

>> Le marché boursier vietnamien, dynamisé par l'investissement et les réformes

>> Singapour renforce son application Singpass pour lutter contre la fraude en ligne

>> Déclaration obligatoire à la BEV à partir du 1er novembre

Photo : ST/CVN

Selon Lê Hoàng Chinh Quang, directeur du Département des technologies de l’information de la BEV, la banque centrale a proposé, d’ici septembre 2025, de simplifier et de simplifier 124 des 298 procédures administratives, soit 41,6% du total. Cette initiative a permis de réduire les délais de traitement de plusieurs centaines de jours et d’économiser plus de 7,6 milliards de dôngs.

Le service de lutte contre le blanchiment d’argent de la banque, en coopération avec le ministère de la Police, a supprimé 154 millions de comptes et 36 millions de dossiers clients de la base de données nationale sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Le Centre national d’information sur le crédit (CIC) a également procédé à des recoupements de 57 millions de dossiers, supprimant ainsi près de 44,5 millions de dossiers clients de sa base de données d’informations sur le crédit.

Lê Hoàng Chinh Quang a indiqué que 57 banques et 39 institutions intermédiaires avaient intégré l’authentification biométrique à leurs plateformes bancaires mobiles. Plus de 128,9 millions de comptes personnels et 1,3 million de comptes d’entreprise ont été vérifiés biométriquement, soit 100 % des utilisateurs actifs de services bancaires numériques.

Au cours des dernières années, la banque centrale a identifié quelque 600 000 comptes présentant des activités suspectes. Grâce à la collaboration avec les banques, les autorités ont alerté près de 300.000 clients et bloqué des transactions pour un montant total d’environ 1.500 milliards de dôngs.

Lignes directrices spécifiques

Nguyên Thi Minh Tho, directrice adjointe du Département de lutte contre le blanchiment d’argent, a déclaré que le département mettait en œuvre la résolution du gouvernement relative au pilotage du marché des cryptomonnaies.

Ses quatre missions principales étaient : établir des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent pour les prestataires de services d’actifs cryptés ; collecter, traiter et transmettre les informations sur les transactions suspectes ; assurer une coordination étroite entre la BEV, le ministère des Finances, la Commission d’État des valeurs mobilières (SSC) et le ministère de la Police ; et favoriser la coopération internationale afin d’améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment d’argent.

La banque centrale élabore actuellement des lignes directrices spécifiques à l’intention des institutions financières afin qu’elles puissent fournir des services connexes tout en respectant les exigences légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, en tenant compte des caractéristiques du marché des actifs cryptés.

VNA/CVN