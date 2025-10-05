Le Premier ministre fixe le cap pour les objectifs de 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé à des efforts concertés pour atteindre tous les objectifs fixés pour 2025 et l'ensemble du mandat, en mettant l'accent sur trois solutions clés : accélérer l'investissement public, promouvoir les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, et dégager les obstacles afin de garantir le bon fonctionnement du système de collectivités locales à deux niveaux.

Photo : VNA/CVN

S'adressant le 5 octobre à la réunion gouvernementale, le Premier ministre a affirmé qu'avec des améliorations mensuelles et trimestrielles, et des résultats sur neuf mois supérieurs à ceux de la même période en 2024, le Vietnam est en bonne voie pour dépasser les objectifs annuels et de mandat.

Il a déclaré qu'en septembre et depuis le début de l'année, le gouvernement, le Premier ministre, les ministères, les secteurs et les localités ont fait preuve d'une forte détermination, d'efforts considérables et d'une action résolue dans tous les domaines.

Un rapport présenté lors de la réunion a montré qu'au cours des neuf premiers mois de 2025, le gouvernement a publié 302 documents juridiques et plus de 5.200 directives, organisé plus de 1.800 réunions et visites sur le terrain, et résolu des problèmes urgents et de longue date.

Ces mesures ont contribué à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l'inflation, à une croissance forte et à l'équilibre des principaux indicateurs économiques.

La croissance du PIB au troisième trimestre a été estimée à 8,22% - le taux le plus élevé pour la période depuis 2011 - et à 7,84% sur neuf mois, six provinces dépassant les 10%.

L'Ince des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,38%, tandis que les recettes budgétaires de l'État ont atteint 1,92 quadrillion de dôngs (72,76 milliards de dollars), soit 97,9% des prévisions. Le chiffre d'affaires des exportations et des importations a atteint 680,6 milliards de dollars, en hausse de 17,3%, avec un excédent de 16,8 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

Les investissements publics ont atteint 454.500 milliards de dôngs, soit 51,4% du plan.Les infrastructures ont progressé avec l'ouverture de 2.476 km d'autoroutes et le lancement ou l'achèvement de 250 grands projets, d'une valeur de plus de 1.300 milliards de dôngs.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 28,5 milliards de dollars américains et les IDE réalisés près de 18,8 milliards de dollars américains, en hausse de 8,5%. Des organisations internationales telles que la Banque d'Asie pour le développement (BAD), le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) ont souligné la forte croissance du Vietnam dans un contexte d'instabilité mondiale.

Le gouvernement a débloqué près de 3.100 milliards de dôngs pour la reconstruction après catastrophe, dont 2.500 milliards de dôngs pour 15 provinces touchées par le typhon Bualoi.

Des activités culturelles et sociales, notamment les célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale, ont été organisées avec succès. La réforme institutionnelle, la simplification administrative et la transformation numérique ont continué de s'accélérer.

La défense et la sécurité ont été renforcées, la souveraineté préservée et les relations extérieures améliorées. Cependant, des défis subsistent, notamment les risques pesant sur les taux de change et d'intérêt, la lenteur des investissements publics, les difficultés d'exportation, la faible attractivité des IDE, l'émergence de nouveaux moteurs de croissance, la faible productivité et les problèmes non résolus dans le fonctionnement des collectivités locales à deux niveaux.

Dix priorités

Les catastrophes naturelles, la contrefaçon et la cybercriminalité constituent également des menaces.

Soulignant la nécessité de poursuivre les avancées pour atteindre une croissance du PIB supérieure à 8% en 2025 et jeter les bases d'une croissance à deux chiffres dans les années à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a identifié dix priorités, notamment la préparation des documents pour la 13e plénum du Comité central du Parti et l'Assemblée nationale, l'organisation des Congrès du Parti à tous les niveaux, la stabilisation de la macroéconomie, la maîtrise de l'inflation, le maintien des grands équilibres et la stimulation de la croissance.Les politiques budgétaire et monétaire doivent être coordonnées : la politique budgétaire doit stimuler davantage la croissance, tandis que la politique monétaire doit contenir l'inflation et maintenir la stabilité des taux de change et d'intérêt, a-t-il indiqué.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de se concentrer sur la stabilité des marchés, le développement des moteurs de croissance traditionnels et nouveaux, la mise en œuvre de sept résolutions récentes du Politburo, Il a notamment appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à poursuivre leurs efforts pour surmonter les conséquences du typhon Bualoi et des inondations qui ont suivi, et à se préparer au typhon Matmo.

Il a appelé à la préparation urgente des normes pour le train à grande vitesse, la ligne Lào Cai-Hanoï-Hai Phong et l'autorisation de la ligne express Nord-Sud. Il a réaffirmé sa détermination à lever le "carton jaune" de la Commission européenne concernant la pêche INN en 2025 et a proposé que le 24 novembre, date de l'ouverture de la première Conférence culturelle nationale par le Président Hô Chi Minh, soit proclamé Journée de la culture vietnamienne.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également assigné des tâches détaillées aux ministères et aux collectivités locales, notamment la finalisation d'un plan de lancement d'un centre d'échange de droits fonciers et immobiliers, qui lui sera soumis en octobre.

VNA/CVN