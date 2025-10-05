Investissements allemands : le Vietnam séduit par sa compétitivité et son dynamisme

Grâce à sa main-d'œuvre jeune, à ses coûts compétitifs, à son marché intérieur en expansion et à un environnement d'investissement de plus en plus ouvert, le Vietnam s’affirme comme l’une des destinations les plus attractives pour les investisseurs allemands à l’horizon 2025-2026.

Un rapport de la Chambre de commerce et d'industrie allemande au Vietnam, publié en septembre 2025, rappelle que les capitaux allemands ont commencé à affluer au Vietnam au début des années 1990, peu après le lancement des réformes économiques du pays.

L’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007, suivie de la révision de la législation sur les entreprises et l’investissement en 2015, a marqué une forte accélération de ces investissements.

À ce jour, 576 entreprises allemandes ont investi au Vietnam, pour un capital social cumulé de près de 3,7 milliards de dollars américains, générant au moins 50.000 emplois dans tout le pays.

Si l'Allemagne est mondialement reconnue pour sa solide base industrielle, près de la moitié de ses projets au Vietnam se concentrent dans le secteur des services, notamment le conseil, la logistique, l'externalisation des processus métier et les technologies de l'information.

Parmi les exemples marquants, citons Digi-Texx, qui emploie plus de 1.500 personnes à Hô Chi Minh-Ville, et Bosch, qui compte environ 4.000 employés dans l'ingénierie et la technologie.Les activités manufacturières allemandes poursuivent également leur expansion, avec 117 entreprises présentes dans divers secteurs. Bosch exploite une usine de production de courroies de transmission à Dông Nai et des centres de recherche à Hô Chi Minh-Ville et à Hanoï.

Dans le textile, plusieurs fournisseurs et équipementiers allemands sont actifs, tandis que l’industrie chimique s’adresse surtout au marché domestique. Bien que l’industrie automobile vietnamienne demeure encore modeste, des groupes de renom comme Schaeffler, Bosch et Dräxlmaier y sont déjà implantés.

Hô Chi Minh-Ville reste le principal pôle d’activité des entreprises allemandes, concentrant environ 75% de leurs ventes et services. Les pôles industriels sont implantés notamment à Dông Nai et Tây Ninh, tandis que le corridor Hanoï-Hai Phong attire des acteurs majeurs comme B. Braun, Messer et de nouveaux entrants tels que Harting, RRC et Certoplast. La région centrale, grâce à ses coûts compétitifs et à un cadre de vie attractif, séduit aussi de plus en plus, avec des projets notables à Dà Nang, Quang Nam et Gia Lai.

Globalement, la majorité des usines allemandes sont situées dans un rayon de 30 à 40 km autour de Hô Chi Minh-Ville, pôle historique des investissements étrangers.

Transfert de technologies

L’apport de l’Allemagne au Vietnam ne réside pas seulement dans ses capitaux, mais aussi dans le transfert de technologies, l’expertise en gestion et les modèles de formation professionnelle.

Les entreprises allemandes privilégient une approche à long terme, misant sur le développement durable, le respect strict des normes juridiques et environnementales, ainsi que la collaboration avec des fournisseurs locaux pour favoriser le transfert de savoir-faire et de compétences.

Avec l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), la montée en puissance de la stratégie de croissance verte du Vietnam et la reconfiguration des chaînes d’approvisionnement mondiales, les perspectives de coopération germano-vietnamienne en matière d’investissement apparaissent très prometteuses.

Fortes de leur avance technologique et de leur engagement à long terme, les entreprises allemandes devraient continuer à contribuer activement au développement socio-économique du Vietnam dans les années à venir.

