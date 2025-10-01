Hô Chi Minh-Ville attire 4,4 milliards de dollars dans les zones industrielles

L’Autorité des zones franches et industrielles de Hô Chi Minh-Ville (Hepza) a annoncé le 30 septembre que l'attraction des investissements dans la région Sud a montré des signes positifs au cours des neuf premiers mois de 2025.

Photo : VNA/CVN

Le total des investissements (nouvellement enregistrés et ajustés) dans les trois zones de Hô Chi Minh-Ville, Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu s’est élevé à 4,4 milliards de dollars, représentant 96,4% du montant de la même période en 2024 (4,57 milliards de dollars) et 117,96% du plan annuel fixé pour 2025 (3,73 milliards de dollars).

Les investissements étrangers ont atteint 2,68 milliards de dollars, soit 84,93% du chiffre de la même période en 2024. Sur ce montant, 1,1 milliard de dollars ont été enregistrés par 147 nouveaux projets et 1,58 milliard ajustés par 121 projets déjà opérationnels.

Les investissements nationaux se sont élevés à plus de 43.300 milliards de dôngs (1,72 milliard de dollars), en hausse de 122% en glissement annuel. On compte 78 nouveaux projets avec plus de 30.000 milliards de dôngs enregistrés et 43 projets opérationnels ont fait l’objet d’ajustements de capital à hauteur de 13.300 milliards de dôngs.

Bà Ria-Vung Tàu a attiré 2,47 milliards de dollars, suivie de Binh Duong avec 1,54 milliard de dollars et Hô Chi Minh-Ville seule avec 393,2 millions de dollars.

Selon Hepza, la ville compte actuellement plus de 5.723 projets d’investissement en vigueur, dont 3.516 à capitaux étrangers (57,3 milliards de dollars) et 2.207 projets nationaux (plus de 19,4 milliards de dollars).

VNA/CVN