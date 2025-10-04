Hô Chi Minh-Ville inaugure un bureau de conseil et de services destiné aux enfants

Le 4 octobre, l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville a inauguré un bureau de conseil et de services pour les enfants au sein du foyer Hoa Hông (30/31 rue Lâm Van Bên, quartier de Tân Kiêng).

Photo : Thanh Vu/VNA/CVN

Ce bureau a pour objectif de renforcer les capacités locales en matière de protection et de soutien aux enfants vulnérables.

La présidente de l'Association de protection des droits de l'enfant de Hô Chi Minh-Ville, Luong Thi Thuân, a souligné que la protection des enfants est une responsabilité de toute société et de tout système politique. Depuis de nombreuses années, l'association accompagne des milliers d'enfants en difficulté, leur offrant soins, éducation et accompagnement vers l'intégration sociale.

Le nouveau bureau, soutenu financièrement par l'organisation Enfants d'Asie, propose des services psychologiques, éducatifs et sociaux, tout en jouant un rôle de passerelle entre les enfants, les organisations sociales, les universités et les bienfaiteurs.

Il collabore notamment avec l'Université des sciences sociales et humaines de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville pour organiser des séances de conseil familial, ainsi qu'avec l'Université Tôn Duc Thang pour dispenser des cours d'anglais.

Selon Nguyên Kim Thiên, responsable du foyer Hoa Hông, le bureau mettra également en place des ateliers sur les compétences de vie et la sécurité numérique, avec le soutien d'organisations partenaires telles que Enfants d’Asie et Rông Xanh.

Créé en 1992, le foyer Hoa Hông a accompagné plus de 1.000 jeunes filles âgées de 8 à 18 ans. Environ 80 % d'entre elles ont pu réintégrer leur famille et 50% ont bénéficié d'une formation professionnelle.

L'inauguration de ce bureau est un jalon majeur des efforts de la ville pour instaurer un environnement sûr et bienveillant, propice au développement intégral des enfants les plus vulnérables.

VNA/CVN