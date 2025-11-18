Incontournables à Hô Chi Minh-Ville : que faire, que voir, que visiter ?

De la contemplation de la vie dans les parcs à la découverte de la ville en bateau-taxi en passant par la dégustation de la cuisine de rue, le guide de voyage Lonely Planet a mis en avant les meilleures expériences à vivre absolument lors d’un voyage à Hô Chi Minh-Ville.

Photo ; BDT/CVN

Hô Chi Minh-Ville est la métropole du Sud du Vietnam - parfois trépidante, parfois même étourdissante, mais toujours digne d’être explorée. Ville la plus ouverte sur le monde et influencée par l’international au Vietnam, elle constitue une étape incontournable pour les voyageurs, écrit le guide de voyage Lonely Planet.

Cependant, les voyageurs, vietnamiens comme étrangers, ont parfois du mal à s’orienter et à trouver des activités dans une ville qui semble axée sur les affaires et les loisirs, principalement destinés aux locaux avertis.

Néanmoins, pour ceux qui apprécient le rythme subtil de la vie quotidienne, puisent leur inspiration dans le tumulte et sont désireux de s’imprégner de saveurs et d’expériences internationales, c’est une destination extrêmement enrichissante.

Vous pouvez vous plonger dans la riche histoire et la dimension spirituelle de la ville en visitant des sites anciens comme la pagode Giac Lâm et la pagode Phuoc An Hôi Quan, richement décorée, ou approfondir vos connaissances sur le passé de la ville au Musée de Hô Chi Minh-Ville.

Au marché Binh Tây, dans le quartier de Cho Lon, vous trouverez un assortiment incroyable de produits, des fruits et légumes frais aux épices, en passant par les textiles et l’artisanat, le tout abrité dans un magnifique bâtiment historique.

Les dix incontournables pour profiter pleinement de Hô Chi Minh-Ville

Le guide de voyage suggère de commencer la journée comme un local en observant l’animation matinale dans les parcs. Le parc Tao Dàn et les trottoirs autour de la cathédrale Notre-Dame et de la Poste centrale sont des lieux prisés où se retrouvent promeneurs, joggeurs, groupes de danse, clubs de fitness, joueurs de badminton.

Les visiteurs peuvent ensuite découvrir l’histoire du Vietnam au Musée des vestiges de la guerre, où photographies et objets témoignent des douloureuses réalités du conflit, notamment des atrocités telles que le massacre de My Lai et les camps de prisonniers de Phu Quôc et Côn Dao, grâce à des photographies et des objets exposés.

Embarquer à bord d’un bateau-taxi sur la rivière Saigon offre une perspective différente et une façon unique d’admirer Hô Chi Minh-Ville depuis l’eau.

Depuis l’embarcadère de Bach Dang, les bateaux serpentent le long du fleuve, passant devant des sites emblématiques tels que la pagode de l’Empereur de Jade, le Skyview et le parc central environnant. La traversée permet d’apercevoir les jardins privés des somptueuses villas de Thao Diên, ainsi que certains quartiers plus modestes de Binh Thanh.

La quatrième meilleure chose à faire à Hô Chi Minh-Ville est de goûter à la cuisine de rue en général, et aux escargots et aux fruits de mer en particulier dans les quartiers de Vinh Hôi, Khanh Hôi et Xom Chiêu, toujours bondés de clients attablés sur des tables en plastique, sirotant bière et dégustant huîtres, crevettes grillées, crabes et escargots accompagnés de sauces.

Découvrir les images, les parfums et les saveurs du marché aux fleurs Hô Thi Ky est une expérience incontournable à Hô Chi Minh-Ville. Véritable temple des fleurs fraîches, il offre un spectacle enchanteur. Flâner devant les étals débordant de fleurs procure un pur bonheur sensoriel et une introduction vivante à l’industrie botanique du pays, écrit Lonely Planet.

Parmi les autres activités du top 10, on peut citer la découverte de l’architecture moderniste vietnamienne, le jeu des cerfs-volants, et la dégustation de spécialités locales à Thu Thiêm, le shopping pour découvrir la créativité locale, la rencontre avec la communauté japonaise à Hô Chi Minh-Ville et l’assistance à un spectacle à l’Opéra de Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN