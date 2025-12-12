Hô Chi Minh-Ville : l'administration à deux niveaux : un "coup de fouet" pour l'économie

Depuis le 1 er juillet, Hô Chi Minh-Ville, locomotive économique du pays, est officiellement entrée dans une phase de transformation majeure. Le lancement du mécanisme d'administration locale à deux niveaux constitue un nouveau mode de gestion, perçu comme un "coup de fouet" historique pour l'économie de cette mégapole.

Ce modèle à deux niveaux joue un rôle crucial dans les avancées spectaculaires de la ville en matière de recettes budgétaires, d'investissements publics et d'attraction de capitaux étrangers, notamment grâce aux efforts considérables des autorités de base.

Après plus de cinq mois de fonctionnement, le modèle d'administration à deux niveaux a engendré des changements nets dans la réforme administrative. L'allègement de l'appareil, la décentralisation des pouvoirs et la transformation numérique se sont mués en moteurs de croissance pour Hô Chi Minh-Ville, une métropole de près de 14 millions d'habitants. La ville utilise ces réformes comme un "levier" essentiel pour libérer pleinement ses ressources, créant ainsi un environnement d'investissement et d'affaires à la fois attrayant et performant.

Changement fondamental

Récemment, lors du Ier Congrès des délégués du Front de la Patrie du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, le dirigeant du Comité populaire municipal a déclaré que chaque voix des citoyens est un 'ordre' pour le Comité populaire municipal afin d'ajuster et d'améliorer son travail de gestion et d'exécution.

Cette déclaration souligne l'engagement ferme de Hô Chi Minh-Ville à bâtir une administration axée sur le service, proche des citoyens, et concrétisant le principe de "placer les habitants au centre de toutes les activités de gestion et d'exécution". Elle est également considérée comme un "appel" aux cadres et fonctionnaires de la ville, les enjoignant à passer d'une mentalité de "gestion" à une approche de "service", et d'une posture de "direction" à celle d'une "écoute suivie d'actions".

Cet esprit de réforme fondamentale d'une administration "au service" s'est propagé de l'échelon municipal jusqu'aux communes, quartiers et zones spéciales. Le quartier de Saïgon, cœur vibrant de la mégapole, est cité comme un exemple phare dans la réforme administrative et la transformation numérique. Du 1er juillet au 30 novembre, le Centre de services administratifs publics du quartier de Saïgon a traité plus de 33.000 dossiers de procédures administratives, avec un taux de délivrance des résultats dans les délais de 100%. Il convient de noter la percée impressionnante dans l'application des technologies de l'information et des services publics en ligne, atteignant un taux remarquable de 98,6%, dépassant largement l'objectif fixé de 80%.

Bùi Truong Giang, directeur adjoint du Centre de services administratifs publics du quartier de Saïgon, a indiqué que le taux de services publics en ligne complets du quartier se maintient à un niveau élevé, avec une moyenne de 95% ou plus. Parallèlement, le quartier a activement développé un modèle d'"administration numérique" en déployant des solutions technologiques telles que l'essai d'un robot intelligent pour l'accueil des citoyens et l'application de l'intelligence artificielle (IA) pour le conseil et l'assistance à la soumission de dossiers en ligne.

"Ces innovations ne font pas qu'alléger les procédures et réduire la paperasse ; elles incarnent aussi un esprit 'amical - professionnel - moderne', contribuant à résoudre définitivement les difficultés et les problèmes en suspens, et à bâtir un environnement de travail efficace, performant et efficient. Afin d'optimiser l'efficacité des services aux citoyens et aux entreprises, le quartier continue de recommander la correction des erreurs techniques du système de services publics et des fonctions statistiques pour assurer la fluidité des services", a précisé Bùi Truong Giang.

De manière similaire, Thái My, une commune "reculée" de Hô Chi Minh-Ville, est également reconnue comme un point lumineux dans la réforme administrative et la transformation numérique. L'exemple le plus marquant est le modèle "Jour sans écriture", organisé tous les mercredis et vendredis, visant à guider les habitants dans l'utilisation des services publics en ligne. Cela les familiarise avec un environnement de traitement "sans papier", réduisant ainsi le dépôt de dossiers papier et l'écriture manuscrite.

En parallèle, la commune de Thái My a déployé le modèle "Dossier sans rendez-vous", aboutissant à 100% des dossiers administratifs résolus dans les délais ou avant l'échéance, démontrant l'engagement des autorités communales envers la rapidité et la qualité du traitement des dossiers. Ce modèle a permis d'atteindre un indice de satisfaction citoyenne de 100% (18/18 points), renforçant ainsi la confiance dans l'appareil administratif public.

Hoàng Thi Ái Liên (63 ans, résidente de la commune de Thái My) a constaté que depuis l'entrée en fonction de la nouvelle administration, les habitants qui viennent effectuer des démarches administratives ne se sentent plus importunés; au contraire, ils sont accueillis amicalement et servis efficacement.

"J'ai effectué plusieurs démarches liées au foncier et à l'authentification, et j'ai été guidée pour les faire en ligne et recevoir le résultat à domicile. De nombreux dossiers sont traités avant le délai réglementaire, c'est très rapide et pratique, au-delà de mes attentes", a-t-elle témoigné.

Pour atteindre cette rapidité d'exécution et cette qualité dans le traitement des dossiers administratifs, Nguyên Duc Thịnh, président du Comité populaire de la commune de Thái My, a affirmé que la commune applique des mesures de modernisation telles que le traitement continu des dossiers en ligne et l'utilisation de la signature numérique pour gérer les tâches.

"De plus, dans l'esprit de 'placer les citoyens au centre du service', la commune de Thái My a aménagé une salle d'accueil des citoyens séparée et a réussi à résoudre 100% des cas de médiation de base. Cela prouve le renouveau dans l'écoute, l'exécution de l'ordre des citoyens, et la résolution efficace des problèmes des habitants jusqu'à leur entière satisfaction", a ajouté M. Duc Thịnh.

Empreinte de la modernisation

Parallèlement à la réforme fondamentale de l'administration "au service", la dynamisation de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration publique à Hô Chi Minh-Ville a également marqué des jalons importants en 2025, surtout après le lancement officiel du mécanisme d'administration locale à deux niveaux au 1er juillet.

Hô Chi Minh-Ville a élaboré et mis en œuvre la phase 1 de la Plateforme de gestion de l'Administration Numérique. L'objectif est qu'avant le 15 décembre 2025, 100% des cadres et fonctionnaires aient installé et utilisent cette plateforme. Võ Thị Trung Trinh, directrice du Centre de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que la fonction révolutionnaire de cette plateforme est de permettre à l'Instance permanente du Comité populaire municipal de "confier immédiatement des tâches" aux dirigeants des 16 départements, secteurs et 168 communes, quartiers, zones spéciales, garantissant la synchronisation, la transparence et le suivi des missions depuis l'échelon supérieur.

En plus de la plateforme de gestion, Hô Chi Minh-Ville a lancé et encouragé l'installation de l'application "Citoyen numérique", véritable canal de communication entre les citoyens et les autorités. Nguyên Duy Trinh (habitant du quartier de Xuân Hoà) a partagé que la fonctionnalité la plus remarquable de l'application est la réception des signalements via la ligne d'assistance 1022.

"Nous pouvons utiliser cette application pour envoyer des requêtes au Comité populaire de la ville ou aux quartiers/communes, et suivre l'état de la résolution. De nombreux problèmes ont été résolus et les fonctionnaires locaux ont répondu directement à domicile en quelques heures seulement", a-t-il précisé.

Estimant que la transformation numérique est une condition préalable au fonctionnement efficace de l'administration locale à deux niveaux, Trân Lưu Quang, secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, a exigé que les unités administratives de base deviennent des modèles en matière de transformation numérique, de réforme administrative et de modernisation de l'administration publique. "Hô Chi Minh-Ville compte 168 communes, quartiers et zones spéciales; avec le modèle d'administration locale à deux niveaux, sans transformation numérique, ce serait un échec", a affirmé M. Quang.

Sur le terrain, le quartier de Diên Hồng figure constamment dans le Top 10 des communes/quartiers leaders de la ville pour l'indice de service aux citoyens et aux entreprises depuis son entrée en fonction. Selon Lê Văn Minh, secrétaire du Comité du Parti du quartier de Diên Hồng, ce résultat a été obtenu parce que le quartier a identifié très tôt la transformation numérique comme le moteur clé pour accélérer la réforme administrative, moderniser l'appareil et améliorer la qualité du service à la population.

"La transformation numérique au quartier de Diên Hồng est déployée de manière synchrone, en se concentrant sur l'achèvement de l'infrastructure informatique, la mise à niveau des logiciels spécialisés et le fonctionnement efficace du Centre de services administratifs publics. Le point fort est la numérisation et la réutilisation des données avec un taux de 99,65%. Cela permet aux citoyens et aux organisations de ne pas avoir à redéclarer les informations déjà numérisées lors des procédures administratives", a expliqué M. Minh.

De même, le quartier d'An Khánh (Hô Chi Minh-Ville) se concentre sur l'investissement dans une infrastructure administrative publique synchrone et moderne, dans le but de mieux servir les citoyens.

Nguyên Xuân Quỳnh, vice-président et directeur du Centre des services administratifs publics du quartier d'An Khánh, a déclaré qu'en plus d'aménager une zone d'expérience avec deux robots pour guider les citoyens dans le téléchargement d'applications et la prise de numéros, le quartier a équipé des écrans de recherche des procédures administratives, des Kiosques d'information et une application pour la prise de numéro à domicile.

"Le Centre de services administratifs publics du quartier a également étendu sa surface pour servir simultanément une dizaine de citoyens effectuant des démarches administratives. Les cadres et fonctionnaires du Centre travaillent le samedi matin et ne font pas de pause déjeuner les jours de semaine, assurant ainsi un traitement rapide et efficace des dossiers au service des citoyens et des entreprises", a partagé M. Quỳnh.

De plus, le quartier d'An Khánh a mis en œuvre de nombreux programmes créatifs et flexibles au service des citoyens, en développant des services publics mobiles et sur place, tels que la mise en place, l'ajustement ou l'arrêt des allocations de retraite sociale à domicile ; l'authentification de signature à domicile ou à l'hôpital ; la délivrance de documents ou d'avis de décès à domicile.

Texte et photos : Quang Châu/CVN