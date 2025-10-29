Résoudre les entraves à l’administration locale à deux niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est fixé mercredi 29 octobre pour objectif de dégager complètement dans le courant de cette année les entraves liées au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, provincial et communal, mis en place depuis le premier juillet 2025.

Présidant une réunion du gouvernement sur la situation du déploiement du modèle d’administration locale à deux niveaux, il a affirmé qu’après près de quatre mois, ce modèle est désormais entré dans les mœurs et a fait sentir son efficacité.

L’appareil administratif a été rationalisé et fonctionne de manière stable et fluide ; la discipline et l’ordre administratifs ont été maintenus ; les droits des citoyens et des entreprises ont été garantis et les services publics essentiels ont été assurés pour l’essentiel, s’est-il félicité.

À ce jour, 100% des localités ont finalisé le raffermissement de leur appareil organisationnel, les 34 provinces et villes ont mis en œuvre des plans de réorganisation des unités de service public, des entreprises publiques et des points focaux organisationnels internes. Près de 147.000 postes ont été supprimés, dont 99,99% ont reçu leurs indemnités.

Mais, selon le chef du gouvernelent, cela ne signifie pas pour autant que l’on puisse relâcher les efforts, dans la mesure où certains domaines institutionnels et politiques ne sont pas encore harmonisés et mis en œuvre en temps opportun, l’organisation de l’appareil et des personnels de certaines localités manquent de stabilité.

En particulier, les agents publics locaux manquent encore de compétences professionnelles spécialisées, notamment dans les domaines du foncier, de la construction et des technologies de l’information ; les procédures administratives quoique améliorées restent encombrantes, et les infrastructures numériques restent insuffisantes dans certaines localités, a-t-il déploré.

Ce sont des problèmes qu’il faut résoudre sans tarder, a recommandé le Premier ministre Pham Minh Chinh, invitant les ministères et les branches concernés, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, à intensifier leurs efforts à cette fin.

Il a ainsi demandé au ministère de l’Intérieur d’accompagner les collectivités locales dans le renforcement des effectifs au niveau communal, de travailler à la publication d’un arrêté relatif aux normes des unités administratives et d’un décret relatif à la classification urbaine, qui serviront de base à l’organisation des effectifs.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation est chargé de réviser les besoins globaux en personnel du secteur de l’éducation au niveau local, et le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, d’accélérer la construction d’une base de données foncières.

Le chef du gouvernement a invité le ministère des Sciences et des Technologies de perfectionner d’urgence les infrastructures de technologies de l’information, d’assurer l’interconnexion et le partage de données ; à se coordonner avec les ministère de la Sécurité publique et les ministères, services et agences concernés pour aider le Front de la Patrie et les organisations sociopolitiques à connecter leurs bases de données à la base de données nationale sur la population.

Il a également demandé au groupe Électricité du Vietnam (EVN), au Groupe de la poste et des télécommunications du Vietnam (VNPT) et au Groupe de l’industrie militaire et des télécommunications Viettel (Viettel) d’élaborer un plan et un calendrier pour en finir avec le creux d’accès des villages et hameaux à l’électricité et aux télécommunications en 2025.

