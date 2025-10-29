Assemblée nationale

Le modèle à deux niveaux, un tournant majeur pour la gouvernance locale

Poursuivant les travaux de la 10ᵉ session de la XV e Assemblée nationale, l’après-midi du 29 octobre, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a présenté des explications détaillées sur plusieurs questions soulevées par les députés concernant la mise en œuvre du modèle de gouvernement local à deux niveaux et la réforme de la politique salariale.

>> La 10e session de l’Assemblée nationale entame sa deuxième semaine de travail

>> L’Assemblée nationale examine la mise en œuvre de la Loi sur l’environnement

>> L’Assemblée nationale travaille sur le plan socio-économique pour 2026

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Selon la vice-Première ministre, durant plus de 80 ans, l’administration vietnamienne a fonctionné selon un modèle à quatre niveaux, comprenant le niveau central et trois niveaux locaux. La transition vers le modèle administratif à deux niveaux ne constitue donc pas une simple réorganisation structurelle, mais bien une révolution en profondeur, impliquant un changement radical de la philosophie du pouvoir, du mode de gouvernance territoriale, ainsi que du rôle et des relations entre les échelons administratifs.

"Nous avons opéré un changement fondamental, passant d’une administration de gestion à une gouvernance créatrice et au service du peuple ; d’un état d’esprit passif à une approche proactive et responsable. C’est là le fondement essentiel de la construction d’une gouvernance nationale moderne, orientée vers le développement et le bonheur du peuple", a souligné la vice-Première ministre.

Après quatre mois de mise en œuvre, malgré certaines difficultés initiales, le modèle à deux niveaux a démontré sa pertinence. L’appareil administratif local fonctionne désormais de manière stable, fluide et continue, et a reçu un accueil favorable de la population. Plusieurs localités se sont distinguées par leurs méthodes novatrices et flexibles, contribuant à améliorer l’efficacité du nouveau modèle.

Pham Thi Thanh Trà a souligné que le succès de cette réforme dépend avant tout du renouvellement du corps des fonctionnaires et agents publics, tant dans la pensée que dans la méthode de travail et la culture du service public. Elle a insisté sur la nécessité de mener "une révolution intérieure" et d’adopter la devise d’action : "avancer tout en ajustant et en perfectionnant", sans précipitation mais sans retard face aux exigences du développement.

Pour assurer la mise en œuvre efficace du modèle de gouvernement local à deux niveaux, la vice-Première ministre a défini six axes de travail principaux.

Premièrement, accélérer la finalisation du cadre institutionnel et juridique, notamment en matière d’organisation administrative, de gestion du personnel et de classification des unités administratives. L’objectif est d’achever d’ici la fin de 2025 un système juridique cohérent fondé sur les leçons de la pratique.

Deuxièmement, bâtir un corps de fonctionnaires compétent et qualifié, en particulier au niveau communal – échelon le plus proche des citoyens. Le ministère de l’Intérieur élabore actuellement un cadre des postes de travail afin d’allouer les effectifs pour la période 2026-2030, tout en concevant un plan de formation et de perfectionnement du personnel jusqu’en 2030.

Troisièmement, réviser et compléter les plans de développement locaux, tout en mettant en place un mécanisme financier adapté au nouveau modèle. Cet aspect est considéré comme un pilier stratégique, à la fois urgent et durable.

Quatrièmement, accélérer la transition numérique et l’application de l’intelligence artificielle dans la gestion publique, en vue de bâtir un gouvernement électronique et numérique. Bien que des progrès notables aient été réalisés, les infrastructures technologiques demeurent inégales. Le gouvernement entend donc renforcer les investissements et promouvoir le mouvement "Apprentissage numérique pour tous".

Cinquièmement, rénover les modes de gouvernance, en plaçant la créativité et le service au cœur de l’action publique. Il s’agit non seulement de rapprocher le gouvernement des citoyens, mais aussi de créer un moteur de développement socio-économique durable.

Sixièmement, achever l’organisation administrative et la répartition des compétences, tout en évaluant la faisabilité du processus de décentralisation. Le gouvernement prépare actuellement un rapport au Bureau politique afin de définir le modèle officiel et d’apporter les ajustements nécessaires selon les retours des collectivités.

Concernant la réforme de la politique salariale – sujet d’un grand intérêt public – la vice-Première ministre a indiqué que le gouvernement élabore un projet global de réforme salariale, qui sera soumis au Comité central du Parti au premier trimestre 2026. Une fois adopté, un plan de mise en œuvre détaillé sera établi, garantissant la cohérence avec la réforme administrative globale et la capacité budgétaire nationale.

"La réforme salariale ne peut être mise en œuvre du jour au lendemain. Elle exige une préparation méticuleuse, prudente et progressive, en adéquation avec le rythme de croissance économique et les ressources de l’État", a-t-elle affirmé.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Lors du débat en séance plénière, plusieurs députés ont salué les efforts du gouvernement mais ont également souligné les difficultés rencontrées sur le terrain. Le député Trân Quôc Tuân (Vinh Long) a indiqué qu’après la fusion de certaines unités administratives, de nombreux fonctionnaires communaux doivent désormais parcourir de longues distances pour se rendre au travail, tout en assumant davantage de tâches sans amélioration de revenu. Il a proposé que le gouvernement adopte des mesures de soutien pour les cadres des zones fusionnées et revalorise le salaire de base à partir du 1ᵉʳ janvier 2026.

De son côté, le député Mai Van Hai (Thanh Hoa) a noté que la réorganisation du système à deux niveaux demeure inégale, certaines localités souffrant encore d’un manque de personnel qualifié, notamment dans les domaines du foncier, de la comptabilité, du bâtiment et des technologies de l’information. Il a recommandé d’intensifier l’investissement dans les infrastructures numériques et de renforcer la formation des compétences modernes pour les agents publics.

Dans l’ensemble, les députés ont convenu que la réussite du modèle de gouvernement local à deux niveaux doit aller de pair avec la réforme salariale et le renforcement des ressources humaines, afin de bâtir une administration professionnelle, intègre, innovante et véritablement au service du peuple dans la nouvelle ère de développement du pays.

VNA/CVN