Hô Chi Minh-Ville vise le Top 50 mondial des villes intelligentes d’ici 2030

Le 27 mars, le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le Service de la construction, a organisé un séminaire afin de recueillir les avis d’experts sur le projet de développement d’une ville intelligente pour la période 2026-2030, avec vision à l’horizon 2035.

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Selon ce projet, Hô Chi Minh-Ville ambitionne d’intégrer le Top 50 mondial des villes intelligentes d’ici 2030. À l’horizon 2035, elle entend devenir l’un des trois centres nationaux de commandement urbain intelligent, jouant un rôle de noyau de coordination pour les données, les technologies et l’innovation à l’échelle nationale.

Le document souligne que le développement urbain intelligent ne se limite pas à l’application des technologies, mais constitue une transformation des modes de gouvernance fondée sur les données et le numérique. L’utilisation de l’intelligence artificielle (IA), des grands modèles de langage (LLM), de l’analyse prédictive et des jumeaux numériques (digital twins) contribuera à la prise de décision, à l’alerte précoce des risques et à l’optimisation des opérations.

Le principe directeur du projet consiste à placer les citoyens et les entreprises au centre. L’ensemble des infrastructures et services numériques vise à mieux servir la population, de manière plus efficace, rapide, transparente, personnalisée et sécurisée, tout en mettant l’accent sur l’équité numérique.

Selon la feuille de route, la période 2026-2027 sera consacrée à la finalisation des plateformes, des cadres institutionnels et au déploiement de projets pilotes. Cela inclut la mise en place d’un conseil de coordination, le développement d’entrepôts de données partagés et l’expérimentation de "bacs à sable" (sandboxes) réglementaires pour les nouvelles technologies. La phase 2028-2029 verra l’extension du déploiement, l’intégration et l’interconnexion des systèmes, ainsi que l’achèvement du Centre de surveillance et de commandement urbain intelligent (IOC).

Le projet met l’accent sur une gouvernance urbaine intelligente fondée sur les données, garantissant une gestion unifiée, interdisciplinaire et multiniveaux. Une plateforme de données urbaines unifiée sera ainsi développée comme infrastructure logicielle centrale pour l’ensemble des activités de gestion et de prestation de services. Parallèlement, la ville déploiera des jumeaux numériques intégrant des données spatiales - terrestres, souterraines et aériennes - connectées à un réseau de capteurs en temps réel (IoT).

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, Hô Chi Minh-Ville entend renforcer son cadre institutionnel, assurer une direction centralisée et développer des ressources humaines hautement qualifiées. Les priorités portent sur la planification intelligente, les infrastructures techniques (transport, énergie, environnement) et socio-économiques (santé, éducation, finance, tourisme).

Dinh Hông Ky, président du conseil d’administration de la société Secoin, a salué le fait que le projet considère désormais Hô Chi Minh-Ville comme une zone urbaine polycentrique et multifonctionnelle. Selon lui, le principal défi ne réside pas dans l’ajout de technologies, mais dans la refonte du modèle de gouvernance d’une mégapole régionale, afin d’éviter la fragmentation liée aux anciennes limites administratives.

Il estime que le projet doit évoluer d’une vision de "ville intelligente technologique" vers celle de "ville intelligente institutionnelle". Sans primauté des institutions, les investissements risquent de manquer de cohérence. Trois enjeux prioritaires doivent être traités pour que les citoyens perçoivent concrètement la valeur ajoutée : les transports interrégionaux et la logistique ; la gestion des inondations et l’adaptation au changement climatique ; et des services publics affranchis des frontières administratives.

De son côté, le Prof. associé Thoai Nam, directeur de l’Institut des sciences et technologies avancées interdisciplinaires (Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville), estime que la ville doit passer d’une simple numérisation des données à une exploitation en temps réel.

Selon lui, le déploiement d’une plateforme d’échange de données à des fins de valorisation économique, ainsi que la création de jumeaux numériques pour la gestion du sous-sol, constituent des orientations de rupture, proches des standards internationaux. Toutefois, au-delà du stockage, la ville doit se doter d’un véritable système d’exploitation des données, capable d’automatiser la connexion entre les capteurs (trafic, niveau d’eau, énergie) au sein d’un flux unifié.

Les participants au séminaire ont également souligné que le développement d’une ville intelligente doit s’inscrire dans les objectifs de croissance verte et durable, en visant un modèle urbain à la fois financier, industriel et portuaire, tout en optimisant l’utilisation de l’énergie et en réduisant les émissions.

Texte et photos : Quang Châu/CVN