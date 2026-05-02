Dông Nai : de bastion industriel à métropole en devenir

Le 30 avril 2026, la province de Dông Nai est devenue officiellement une ville relevant du pouvoir central, la 7ᵉ du Vietnam à accéder à ce statut. Au-delà de l’évolution administrative, cette mutation marque une étape décisive : la localité entend se transformer en métropole moderne, équilibrée et durable, moteur du développement économique, urbain et touristique de la région du Sud-Est.

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Plus qu’un changement de statut, c’est un changement d’échelle. Longtemps identifiée comme un pilier industriel, Dông Nai entend désormais se hisser au rang de métropole moderne, équilibrée et durable, pleinement intégrée aux dynamiques nationales. L’ambition est claire : transformer cet acquis administratif en véritable levier de croissance.

Les fondations de cette trajectoire sont solides. Située au cœur de la région économique la plus dynamique du Sud, Dông Nai bénéficie d’une position stratégique, d’une forte capacité d’attraction des investissements, d’une main-d’œuvre abondante et de ressources naturelles significatives. L’entrée en service prochaine de l’aéroport international de Long Thành agit comme un puissant accélérateur. Pensé comme un hub aérien, il place la ville au carrefour de nouvelles routes économiques, logistiques et touristiques.

Dans ce contexte, Dông Nai ne veut plus être seulement une terre de production. Elle aspire à incarner un modèle de développement plus complet, où industrie, services, innovation et qualité de vie avancent de concert, au service d’une croissance plus harmonieuse de la région Sud-Est.

Si Dông Nai s’impose aujourd’hui dans les stratégies de développement, c’est qu’elle cumule des atouts rarement réunis. À la robustesse de son tissu industriel s’ajoutent une logistique en pleine expansion, un réseau d’infrastructures en mutation rapide et une main-d’œuvre de plus en plus qualifiée. Mais la ville dispose aussi d’un capital naturel et culturel d’une grande richesse, longtemps resté en retrait.

Elle compte parmi ses joyaux l a réserve de biosphère de Dông Nai (le Parc national de Cát Tiên et la réserve naturelle et culturelle de Dông Nai), le Parc national de Bù Gia Mâp, le village touristique communautaire de Tà Lài, la zone Ramsar de Bàu Sâu, le lac Tri An, le site de Tà Thiêt, le temple de Trân Biên et d’autres sites historiques, écotouristiques et communautaires. Au total, 28 pôles touristiques sont déjà en activité, qui offrent une palette de sites d’une remarquable diversité.

Cette pluralité change la donne. Réduire Dông Nai à son seul visage industriel n’est plus tenable. La province dispose désormais des bases nécessaires pour se positionner sur plusieurs segments : écotourisme, tourisme culturel et mémoriel, mais aussi, à terme, tourisme urbain et hub aérien.

Les investissements engagés confirment ce virage. Le complexe touristique du mont Chua Chan et du lac Nui Le, qui prévoit un golf, une zone urbaine, un complexe multifonctionnel et des espaces de loisirs, pourrait atteindre un investissement de 50.000 milliards de dôngs. Le complexe Son Tiên, déjà largement connu, a mobilisé 15.000 milliards de dôngs. À cela s’ajoute le projet d’écotourisme, de villégiature et de loisirs de la réserve naturelle et culturelle de Dông Nai, financé à près de 1.000 milliards de dôngs grâce à une forte socialisation des capitaux.

L’aéroport international de Long Thành est au cœur de cette recomposition. Son rôle dépasse largement celui d’une simple infrastructure de transport : il doit devenir l’un des principaux leviers de transformation du territoire. Conçu pour soulager l’aéroport de Tân Son Nhât, il doit aussi modifier en profondeur la manière dont le Vietnam accueille, oriente et fait circuler les flux de voyageurs.

Pour Dông Nai, l’enjeu est majeur. Long Thành ouvre la voie à une reconfiguration de l’espace, à une montée en puissance des services et à un élargissement du rayonnement international. "Un véritable noyau de diffusion", résume le vice-président provincial Lê Truong Son, qui y voit un moteur capable d’irriguer l’ensemble de l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, l’enjeu n’est pas seulement économique. L’arrivée de Long Thành impose aussi un changement de mentalité dans la manière de concevoir et de gérer le tourisme. La province doit désormais penser son offre à l’échelle d’un écosystème complet, dans lequel le transport, l’urbanisme, l’hébergement, le commerce, la culture et les services avancent ensemble.

Les spécialistes partagent cette analyse. Le maître de conférences Phan Van Hai, de l’Université Lac Hông, rappelle que les grands hubs aéroportuaires entraînent systématiquement un essor rapide des services, du tourisme d’affaires, du commerce et de la logistique. Ils tirent également vers le haut les standards, en générant une demande accrue pour des infrastructures de qualité et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

La hausse du trafic international crée aussi une demande croissante pour des services haut de gamme, des hôtels 4 et 5 étoiles, et surtout pour une main-d’œuvre plus qualifiée, plus professionnelle et plus apte à répondre aux standards internationaux.

Dans cette perspective, Long Thành dépasse largement sa fonction première. Il pourrait devenir le point d’ancrage d’un nouveau modèle de croissance régionale, dans lequel tourisme, industrie et innovation se renforceraient mutuellement.

L’un des grands défis de Dông Nai consiste désormais à transformer son potentiel en une offre lisible, cohérente et attractive. La province possède des paysages naturels préservés, des sites culturels marquants, une mémoire historique forte et des communautés locales porteuses d’identités vivantes. Mais pour devenir une destination de premier plan, elle devra mieux relier ces richesses entre elles et les inscrire dans un récit touristique unifié.

Photo : VNA/CVN

Le parc national de Bù Gia Mâp, par exemple, illustre bien ce potentiel. De retour d’une visite sur place, le touriste Trân Minh Vuong, venu de Hô Chi Minh-Ville, dit avoir été impressionné par la beauté intacte des lieux, la majesté du paysage et l’ancrage culturel du territoire. Au-delà de la forêt primaire et de la biodiversité, il a pu découvrir la culture des communautés M’nông et S’tiêng, assister à des danses traditionnelles, entendre les gongs et goûter à des spécialités locales.

Ce type d’expérience montre la voie. Dông Nai ne peut pas seulement miser sur des infrastructures de passage ou sur le tourisme de transit. Elle doit construire une offre d’immersion, capable de prolonger le séjour des visiteurs et d’encourager des dépenses plus élevées sur le territoire. C’est aussi dans cette logique que s’inscrivent les grands projets en cours autour du mont Chua Chan, du lac Nui Le ou de Son Tiên.

Le vice-président du Comité populaire provincial Lê Truong Son met lui aussi en avant cette richesse plurielle. Pour lui, les écosystèmes des parcs nationaux, les rivières Dông Nai et Be, la profondeur historique du temple Trân Biên et de Tà Thiêt, la vitalité des villages artisanaux, ainsi que l’identité culturelle de Sóc Bom Bo composent un paysage touristique aux multiples facettes. Un potentiel prêt à changer d’échelle, à condition que les leviers de son développement soient pleinement activés.

De son côté, le Docteur Dinh Công Khai, vice-recteur de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, souligne que Dông Nai s’est déjà imposée comme un grand centre industriel et logistique du pays. Avec l’aéroport de Long Thành et les infrastructures structurantes qui l’accompagnent, la ville est appelée à devenir un nœud stratégique, non seulement pour l’économie, mais aussi pour le tourisme, la culture et les services. Une mutation qui suppose toutefois l’adoption d’une vision plus globale, plus durable et mieux adaptée aux nouvelles réalités du territoire.

La transformation de Dông Nai ne se joue pas uniquement dans les documents de planification ou les grandes orientations institutionnelles. Elle s’exprime aussi dans les attentes, les espoirs et les projections de ses habitants. Dans toutes les couches de la population, le nouveau statut suscite fierté et impatience.

Photos : VNA/CVN

Trân Thi Thanh Giang, jeune employée d’une compagnie d’électricité à Dông Phu, se réjouit de voir sa province accéder au statut de ville relevant du pouvoir central. À ses yeux, cette évolution consacre les efforts déployés depuis des années par Dông Nai et ouvre de nouvelles perspectives aux jeunes générations. Elle en attend l’arrivée de davantage d’entreprises, notamment dans les secteurs de haute technologie, la création d’emplois qualifiés et l’émergence d’un environnement professionnel plus moderne.

Mais ses attentes ne se limitent pas à la seule croissance économique. Elle espère également une amélioration tangible de la qualité de vie : une circulation plus fluide, un éclairage urbain plus performant, des écoles mieux équipées, des services de santé renforcés et des espaces publics modernisés. Pour elle, la ville de demain devra être à la fois dynamique et agréable à vivre.

Cette aspiration est partagée par les habitants des zones frontalières. Nguyên Thi Hang, enseignante vivant à Lôc Hung, voit dans le nouveau statut de Dông Nai un tournant porteur de fierté pour toute la région. Elle souhaite que les routes, les écoles et les hôpitaux soient modernisés de façon cohérente, afin de répondre aux besoins réels de la population. Les écoles doivent être adaptées à l’ère numérique, les hôpitaux mieux dotés en infrastructures et en personnel, et les zones industrielles doivent créer suffisamment d’emplois pour que les habitants puissent travailler près de chez eux.

Les habitants ne demandent pas seulement plus de développement. Ils demandent un développement mieux réparti, plus inclusif et plus attentif aux besoins du quotidien.

Photo : VNA/CVN

C’est précisément sur ce point que les responsables locaux insistent : la montée en puissance de Dông Nai ne peut réussir que si elle s’accompagne d’une gouvernance équilibrée. Le secrétaire du Parti du quartier de Chon Thành, Nguyên Minh Binh, rappelle que le passage au statut de ville relevant du pouvoir central ouvre un espace de développement plus large, mais impose aussi de nouvelles responsabilités. Selon lui, Dông Nai devra attirer davantage d’investissements, développer ses infrastructures stratégiques, renforcer la logistique, les services de haute qualité et l’industrie de pointe, tout en améliorant l’éducation et la santé. Toutefois, les défis sont nombreux : planification urbaine cohérente, pression démographique, protection de l’environnement, sécurité sociale et capacité de gestion publique.

"Les opportunités sont immenses, mais sans préparation rigoureuse, les défis le seront tout autant", résume-t-il. À ses yeux, la ville de demain devra conjuguer puissance économique, modernité des infrastructures et gouvernance attentive à l’humain, capable d’organiser un cadre de vie à la fois efficace et harmonieux.

Dans les années à venir, Dông Nai devra donc travailler sur plusieurs fronts : finaliser son schéma directeur intégré, assurer la cohérence entre ville, industrie, services et agriculture écologique, développer un urbanisme moderne relié aux transports publics, accélérer la réforme administrative et la transformation numérique, tout en plaçant le développement humain au centre du projet. L’amélioration de l’éducation, de la santé, de la culture et de la protection sociale reste indispensable pour construire une ville réellement durable.

Au-delà du tourisme et du développement urbain, Dông Nai affiche une autre ambition majeure : devenir un centre régional d’innovation et d’industrie de haute technologie. Pour y parvenir, la province a lancé un plan de rupture dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique.

Photos : VNA/CVN

L’ambition est élevée. À l’horizon 2030, la ville vise à figurer parmi les pôles les plus avancés du Sud-Est dans les domaines de l’innovation, des hautes technologies, du numérique et de l’administration moderne. Elle entend accélérer le développement de l’économie numérique, consolider la société numérique, améliorer la productivité du travail et renforcer sa compétitivité territoriale.

Pour y parvenir, elle mise sur un écosystème fondé sur la robotique, l’automatisation et l’intelligence artificielle. Ces technologies sont appelées à devenir les piliers de l’administration numérique, de la ville intelligente et de l’entreprise numérique. Les objectifs affichés sont précis : porter à plus de 30% la part du produit intérieur brut régional (PIBR) issue de l’économie numérique, faire dépasser 55% la contribution de la productivité globale des facteurs à la croissance, interconnecter intégralement les bases de données sectorielles, attirer au moins un grand groupe technologique dans des domaines clés - semi-conducteurs, intelligence artificielle, données numériques, automatisation ou énergie verte - et consacrer à la recherche et développement l’équivalent de 1% du produit intérieur brut (PIB).

La ville souhaite aussi finaliser et mettre en service une zone technologique numérique concentrée de plus de 100 hectares et une zone d’innovation de 300 hectares situées près de Long Thành. Ces deux pôles doivent devenir des moteurs de croissance pour la période 2026-2030 et renforcer la capacité de Dông Nai à entrer dans une nouvelle économie fondée sur la connaissance, les technologies et les services à haute valeur ajoutée.

Pour atteindre cet objectif, les autorités misent sur la coopération entre entreprises, universités, instituts de recherche et État. Cette logique des "trois maisons" doit permettre de relier la recherche, le développement et la commercialisation, tout en créant une chaîne de valeur plus solide. Les universités assurent la recherche, les entreprises testent et valorisent les innovations, et l’État fournit l’environnement favorable en matière de politiques et d’infrastructures.

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La transformation numérique est appelée à irriguer l’ensemble des secteurs : production intelligente, gestion digitalisée des entreprises, logistique connectée, automatisation industrielle et modernisation des services publics. La ville entend également réduire les coûts du "dernier kilomètre" dans la chaîne logistique et renforcer la compétitivité de ses produits.

À l’horizon 2030, Dông Nai vise un revenu touristique de 12.000 milliards de dôngs et 11 millions de visiteurs. Pour 2026, la ville table sur environ 5,8 millions de visiteurs, 4.500 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Ces chiffres traduisent une ambition plus large : faire de Dông Nai une métropole de nouvelle génération, où industrie, tourisme, innovation et qualité de vie progressent de concert. L’enjeu n’est pas seulement de croître plus vite, mais de croître mieux.

Le 30 avril 2026 ne marquera donc pas un simple changement administratif. Il ouvrira, pour Dông Nai, une nouvelle manière de se projeter dans l’avenir. La ville entre dans une phase décisive, où elle devra démontrer sa capacité à transformer son potentiel en puissance réelle, ses infrastructures en services, ses ressources en valeur ajoutée et son nouveau statut en progrès tangible pour sa population.

Thúy Hà/CVN