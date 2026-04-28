Investissements massifs dans les infrastructures de données à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville enregistre une forte hausse des investissements directs étrangers (IDE) dans les hautes technologies, en particulier dans les infrastructures de données, pilier de l’économie numérique.

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Photo : VNA/CVN

Récemment, la ville a accordé des certificats d’investissement à quatre projets de haute technologie au Saigon High-Tech Park (SHTP), pour un montant total de plus de 1,23 milliard de dollars. Ces projets concernent les centres de données, la biomédecine et l’électronique intelligente. Deux d’entre eux portent sur des centres de données hyperscale : Evolution DC VN HCMC, consortium singapourien (Hathor, Frontier, Evolution), doté d’un budget total de plus de 508 millions de dollars pour une capacité de 52 MW IT Load ; et le complexe Starmason (Sembcorp Development et BB Holdings), d’un montant de plus de 480 millions de dollars pour 60 MW IT Load. Ces projets devraient renforcer considérablement l’infrastructure numérique régionale.

Par ailleurs, le 11 mars, un mémorandum a été signé entre le Service municipal des Services et des Technologies et Accelerated Infrastructure Capital (AIC) pour le développement d’un centre de données dédié à l’intelligence artificielle dans la zone industrielle de Tân Phu Trung, dans la commune de Cu Chi. D’un investissement de 2,1 milliards de dollars, ce projet, est mené en partenariat avec Kinh Bac City Development Holding Corporation et des partenaires internationaux. L’ensemble des investissements devrait être entièrement déployé et décaissé d’ici la fin du premier trimestre 2027. Dans sa phase initiale, le projet développera une usine d’IA d’une capacité de 50 MW (charge IT/GPU totale), soit l’équivalent d’environ 28.000 GPU.

Début février 2026, le groupe émirati G42 et les sociétés vietnamiennes FPT, Viet Thai, VinaCapital ont également conclu un accord-cadre de 2 milliards de dollars pour le développement de centres hyperscale.

Cette série d’investissements confirme l’attractivité croissante de Ho Chi Minh-Ville dans le domaine des infrastructures de données.

Selon les analystes, cet engouement reflète l’essor du marché national, porté par la transformation numérique, le cloud et l’intelligence artificielle. Un rapport de Cushman & Wakefield publié en avril 2026 souligne que le Vietnam se positionne en Asie-Pacifique grâce à des coûts de construction compétitifs (7,2 millions de dollars par MW en moyenne) et une inflation maîtrisée de 3,8%.

Selon Le Hoang Lan Nhu Ngoc, spécialiste chez Cushman & Wakefield, leVietnam offre un fort potentiel à long terme, notamment face aux contraintes foncières et énergétiques observées sur certains marchés voisins.

Lee Ark Boon, directeur exécutif de Sembcorp Development, a indiqué que l’économie numérique du Vietnam connaît une croissance rapide, portée par l’essor du cloud et les avancées de l’intelligence artificielle.

L’un des atouts majeurs de Hô Chi Minh-Ville réside dans la diversité de son foncier et de son écosystème d’innovation. Après l’extension de ses limites administratives, la ville dispose d’importantes réserves de terrains industriels, capables d’accueillir des projets de centres de données de plusieurs dizaines d’hectares. Outre les infrastructures, la rapidité des procédures administratives constitue un facteur clé pour les investisseurs. En novembre 2025, le Comité populaire municipal a créé un groupe de travail dédié aux projets de centres de données d’IA, chargé d’accompagner les investisseurs dans les démarches, de lever les obstacles et d’accélérer la mise en œuvre des projets.

Selon Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, l’attraction de 1,23 milliard de dollars au SHTP au premier trimestre 2026 illustre la transition vers une économie fondée sur le savoir et une industrie verte. Il a assuré que la ville continuera d’accompagner les investisseurs, en garantissant un climat des affaires transparent et sûr, sans laisser aucun retard administratif compromettre le calendrier stratégique des projets.

VNA/CVN