E-transformation

Des fondations solides pour un pôle scientifique, technologique et d’innovation

En tant que locomotive économique du pays, Hô Chi Minh-Ville entre dans une nouvelle phase de développement où la science, la technologie et l’innovation sont identifiées comme moteurs de croissance, conformément à l’esprit de la Résolution 57 du Politburo.

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S’appuyant sur des bases solides en matière d’écosystème scientifique et technologique, la ville concrétise progressivement son ambition de devenir un centre scientifique, technologique et d’innovation de premier plan en Asie du Sud-Est.

Grâce à la mise en œuvre coordonnée de nombreux programmes et solutions ces dernières années, Hô Chi Minh-Ville a établi des fondations robustes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Les résultats obtenus dans le développement de l’écosystème, la construction de "pôles technologiques", la promotion de la transformation numérique et des villes intelligentes ont constitué des leviers majeurs pour une accélération du développement dans cette nouvelle phase.

Berceau des "licornes" technologiques

En 2025, l’écosystème de start-ups de la ville a poursuivi sa croissance, se classant parmi les 110 premiers au niveau mondial, regroupant près de 50% des start-ups du pays et constituant le berceau de trois "licornes" technologiques vietnamiennes. Actuellement, la ville compte 143 entreprises scientifiques et technologiques, représentant environ 20% du total national. La contribution de la productivité globale des facteurs (PGF) au GRDP atteint 59%, dont 74% de la croissance de la PGF provient de la science et de la technologie.

Ces résultats découlent de la mise en œuvre synchronisée de politiques de soutien à l’entrepreneuriat, d’infrastructures scientifiques et technologiques et de systèmes de formation à grande échelle, avec des dizaines d’universités et collèges, des centaines d’organisations scientifiques et technologiques, des intermédiaires de soutien à l’innovation, ainsi que de nombreux laboratoires modernes.

Sur cette base, la ville affirme son attractivité croissante pour les flux d’investissements technologiques nationaux et internationaux. En 2025, le secteur scientifique et technologique a attiré près de 1,8 milliard de dollars, soit 22% du total des IDE (Investissements Directs Étrangers), avec de grands projets tels que G42 (EAU), Viettel Data Center, CMC ou SAP Labs, ainsi que la présence de groupes technologiques majeurs comme NVIDIA, AMD et Intel. Ces résultats témoignent de l’attractivité grandissante de la ville pour les capitaux technologiques mondiaux.

Parallèlement à l’écosystème des startups, la ville a structuré des "noyaux" jouant un rôle moteur dans les technologies de pointe et les technologies numériques, non seulement pour attirer les investissements, mais aussi pour promouvoir l’incubation, l’expérimentation technologique et le développement de ressources humaines hautement qualifiées.

Avec plus de 20 ans de développement, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville constitue un pôle d’innovation majeur pour la ville et la région économique clé du Sud. Il a développé un écosystème technologique dynamique, attirant de grands groupes tels qu’Intel, Samsung, Nidec, Jabil, Sonion, Sanofi et Schneider Electric, avec plus de 160 projets totalisant plus de 12 milliards de dollars d’investissements. Il est également à l’origine d’entreprises vietnamiennes à rayonnement international comme FPT, CMC et Datalogic Vietnam.

En 2025, la valeur de production du Parc a atteint environ 23 milliards de dollars, avec 416,5 millions de dollars d’investissements attirés et 20,532 milliards de dollars d’exportations. Parallèlement, des centres de recherche et développement (R&D), de formation et d’incubation ont été mis en place, contribuant à la formation de talents de haut niveau, au soutien à l’innovation technologique des entreprises et à la commercialisation des produits "Make in Vietnam".

Selon Nguyên Kỳ Phùng, chef de l’Autorité de gestion du Parc de haute technologie, celui-ci continuera de jouer son rôle de centre national d’innovation, diffusant technologies et connaissances à l’ensemble de la région économique clé du Sud. L’accent est mis sur le développement des hautes technologies, de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire, avec une orientation vers des segments à forte valeur ajoutée afin d’intégrer les chaînes de valeur régionales et mondiales.

Le Parc logiciel Quang Trung (QTSC), premier parc informatique concentré du Vietnam, a, après 25 ans de développement, attiré 27 investisseurs et formé une communauté de plus de 120 entreprises numériques, fournissant plus de 650 produits, services et solutions technologiques sur les marchés national et international (plus de 30 pays). À partir d’un investissement initial d’environ 200 milliards de dôngs, il a mobilisé plus de 6.600 milliards de dôngs de capitaux sociaux. Le site accueille également un écosystème d’innovation reliant entreprises, universités et instituts de recherche, avec sept établissements de formation fournissant plus de 3.000 professionnels chaque année.

Selon Trân Huu Dung, directeur de la société de développement du Parc logiciel Quang Trung, l’objectif pour la période 2025-2030 est de devenir un opérateur stratégique des infrastructures numériques de la ville, en développant des centres technologiques avancés et en évoluant vers un modèle de "ville scientifique" intégrant R&D, innovation et production de technologies de base.

Par ailleurs, le système universitaire et de recherche constitue un pilier essentiel de l’écosystème d’innovation. L’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville joue un rôle central avec plus de 90.000 étudiants, environ 4.000 enseignants et plus de 3.000 publications scientifiques par an, fournissant des ressources humaines et des connaissances de haut niveau.

Développement de la ville intelligente

La ville intelligente est devenue une tendance incontournable, visant à améliorer la qualité de vie et la gestion urbaine tout en stimulant l’économie et la société numériques. Avec l’objectif de figurer parmi les 50 villes intelligentes mondiales d’ici 2030 et de répondre aux exigences de gouvernance d’une mégapole multipolaire, la ville opère une transition vers un modèle de gestion urbaine fondé sur les données et les technologies numériques.

Ces orientations reposent sur des infrastructures numériques, des systèmes de données et des services publics en ligne développés entre 2018 et 2025. La ville dispose de 12 centres de données majeurs et développe quatre hyper data centers. Le centre de données du gouvernement numérique exploite 1.272 serveurs, tandis que des systèmes de caméras et de capteurs IoT sont déployés dans de nombreux secteurs. Une plateforme de données partagée connecte les bases de données au service de l’administration, des entreprises et des citoyens.

Sur cette base, plusieurs solutions de ville intelligente ont été mises en œuvre, notamment le Centre de supervision et d’exploitation urbaine intelligente (IOC – phase 1), les systèmes de gestion électronique des procédures administratives, une cartographie numérique avec plus de 200 couches SIG (GIS), des centres d’appel d’urgence interconnectés et des plateformes de participation citoyenne.

En matière de transformation numérique, la ville maintient sa position de leader national en termes d’indice de transformation numérique, en consolidant les infrastructures, en opérant des plateformes numériques essentielles, en fournissant près de 2.000 services publics en ligne et en promouvant la dématérialisation des procédures administratives sans frontières territoriales.

Toutefois, selon le Service des sciences et des technologies, l’expansion urbaine pose des défis majeurs en matière de gouvernance, de transport, de logistique, d’environnement, de protection sociale et de services publics. Cela exige une transformation des modes de gestion fondée sur les données, les technologies numériques et la supervision en temps réel.

Pour la période 2026-2030, la ville prévoit d’intensifier l’application de technologies avancées telles que l’intelligence artificielle (IA), les modèles de langage de grande taille (LLM), le big data, le jumeau numérique (Digital Twin) et l’analytique prédictive afin d’optimiser les opérations urbaines.

Selon les experts, la ville devra évoluer vers un modèle de gouvernance fondé sur les institutions, les données et la gestion en temps réel, en développant un "système d’exploitation urbain régional" ou une "plateforme de données régionale", en adoptant des approches telles que le Data Mesh, l’edge computing et les jumeaux numériques dynamiques (Dynamic Digital Twin), afin d’améliorer les capacités de prévision, de réactivité et d’optimisation de la gestion urbaine.

Texte et photos : Quang Châu/CVN