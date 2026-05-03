Hanoï dynamise emploi et protection sociale

Dès début 2026, la capitale vietnamienne accélère ses politiques d’emploi. Les résultats du premier trimestre confirment une amélioration du marché du travail, accompagnée d’un renforcement des dispositifs de protection sociale.

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Photo : MQ/CVN

Dès les premiers mois de 2026, le Service du travail, des invalides de guerre et des affaires sociales de Hanoï a déployé de manière coordonnée plusieurs mesures visant à stimuler le marché du travail et à maintenir la dynamique de création d’emplois.

Marché du travail en mouvement

Selon les données officielles, au premier trimestre, la capitale a permis à 49.928 travailleurs d’accéder à un emploi, soit 29,19% de l’objectif annuel. Ce résultat traduit une évolution positive du marché de l’emploi ainsi que l’efficacité des politiques de soutien mises en œuvre.

Dans la structure de la création d’emplois, les ressources budgétaires municipales, confiées à la Banque des politiques sociales du Vietnam, ont joué un rôle important. Ce dispositif a permis de créer des emplois pour 5.877 personnes grâce à un financement total de 526,3 milliards de dôngs.

Par ailleurs, le Centre de services de l’emploi de Hanoï a poursuivi ses activités de mise en relation entre employeurs et travailleurs. Au cours du premier trimestre, 53 salons de l’emploi ont été organisés, avec la participation de 1.478 entreprises.

Ces initiatives ont permis à 3.622 personnes de trouver un emploi. En outre, des dizaines de milliers de travailleurs ont bénéficié de services de conseil et d’orientation. Parmi eux, 9.388 ont participé à des entretiens et 3.181 ont déposé directement leur dossier auprès des recruteurs.

Ce dispositif constitue un canal de mise en relation efficace entre l’offre et la demande de travail, contribuant à améliorer la transparence et le fonctionnement du marché de l’emploi.

La diversification des formes d’accès à l’emploi se confirme également. Tandis que 771 travailleurs ont été envoyés à l’étranger, 39.658 autres ont trouvé un emploi par différents dispositifs domestiques. Pour le seul mois de mars, 21.499 emplois ont été créés. Treize sessions de recrutement ont été organisées, illustrant la continuité des efforts engagés par la ville.

Protection sociale en expansion

Photo : DDK/CVN

Parallèlement aux politiques d’emploi, Hanoï renforce ses actions sociales. Au premier trimestre, 12.809 personnes ont bénéficié de l’assurance chômage, pour un montant total d’environ 510 milliards de dôngs.

En complément des allocations, près de 15.000 bénéficiaires ont reçu des conseils en orientation professionnelle. Parmi eux, 212 personnes ont été soutenues dans leur formation professionnelle, avec un financement de 839 millions de dôngs, afin de faciliter leur retour sur le marché du travail.

À partir du mois d’avril, la ville intensifie ses actions avec l’organisation du Mois de la sécurité et de l’hygiène au travail ainsi que du Mois des ouvriers 2026. Placée sous le thème “Ouvriers vietnamiens : innovation, créativité, amélioration de la productivité”, cette initiative vise à valoriser le rôle de la classe ouvrière dans le développement économique et social.

Selon le plan établi, dans les zones de haute technologie et les zones industrielles de Hanoï, au moins 70% des entreprises de plus de 100 salariés seront appelées à organiser une activité en réponse à cet événement. Par ailleurs, 60.000 travailleurs et syndicalistes sont encouragés à proposer des initiatives techniques, dont au moins 30% devraient être appliquées dans la production.

Le programme prévoit également le développement de 5.000 nouveaux membres du syndicat ainsi que la création d’au moins deux nouvelles organisations de base. Plusieurs activités concrètes seront mises en œuvre durant cette période. Le programme “Dialogue de mai” favorisera les échanges entre travailleurs et employeurs. Des forums permettront également aux adhérents de contribuer à l’amélioration du fonctionnement syndical.

Des actions sociales seront parallèlement déployées, notamment à travers des programmes de soutien aux travailleurs en difficulté, des visites, des dons, ainsi que des initiatives en faveur de la santé, incluant des examens médicaux, du conseil psychologique et des services de santé reproductive.

Amélioration de la qualité de vie

Des activités culturelles et sportives, des journées familiales et des événements communautaires seront également organisés, afin d’améliorer la qualité de vie des travailleurs. Le Mois des ouvriers vise en outre à promouvoir les mouvements d’émulation tels que “Travailleur qualifié, travailleur créatif”, encourageant l’innovation, l’application des technologies et la transformation numérique dans la production.

Les initiatives les plus pertinentes seront valorisées et diffusées afin de renforcer leur impact. Comme l’a indiqué Nguyên Dinh Thang, président du Syndicat des zones de haute technologie et des zones industrielles de Hanoï, ces activités visent à “améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des travailleurs, tout en renforçant leur engagement envers l’entreprise et l’organisation syndicale”.

Les résultats du premier trimestre constituent ainsi une base importante pour atteindre les objectifs annuels en matière d’emploi, tout en contribuant à la stabilité sociale et au développement économique durable de la capitale.

XUAN SINH - DAN THANH/CVN