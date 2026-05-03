Logement social : le grand virage de Hô Chi Minh-Ville

Face à une demande croissante, la mégapole du Sud accélère la mise en œuvre d’un programme ambitieux de logements sociaux. D’ici 2030, environ 80.000 appartements devraient être livrés, illustrant une stratégie durable visant à soutenir la stabilité urbaine et économique.

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Selon la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, les besoins en logements sociaux sont actuellement estimés à près de 974.000 unités, dont une large part concerne les ouvriers et les travailleurs, majoritairement issus de l’immigration intérieure. La demande ne se limite pas à l’accession à la propriété, mais porte aussi sur la location et la location-accession, mieux adaptées à des capacités financières encore limitées. Cette réalité exerce une pression considérable sur les autorités municipales, appelées à mettre en place des solutions à la fois cohérentes, suffisantes en termes d’offre et adaptées aux conditions de vie et de travail des bénéficiaires.

Renforcer l’offre et mobiliser les entreprises

Pour répondre à cet enjeu, la ville a fait du développement des logements sociaux une priorité stratégique, tout en renforçant le partenariat public-privé afin d’élargir les ressources disponibles. À ce jour, trois grands acteurs - les groupes Hoa Sen et Phu Cuong ainsi que la société par actions LNT 7979 - ont signé des accords de collaboration et lancé des projets d’envergure.

La convention de coopération conclue avec le groupe Phu Cuong porte ainsi sur la mise en œuvre de sept projets, représentant environ 30.000 logements destinés aux ménages à faibles revenus.

Parallèlement, le programme mené avec le groupe Hoa Sen vise au moins 20.000 logements sociaux d’ici 2030.

Le projet Hoa Sen An Ha, dans la commune de Tân Vinh Lôc, comprend quelque 1.800 appartements répartis dans sept immeubles de 18 étages et devrait accueillir plus de 4.400 travailleurs. Un autre projet, Hoa Sen Tân Thành, d’une superficie d’environ 12,6 ha et destiné à près de 12.000 habitants, est actuellement en phase de finalisation juridique.

Du logement à la qualité de vie

Photo : VNA/CVN

Au-delà de l’augmentation de l’offre, ces projets se distinguent par une approche plus flexible et plus proche des réalités. Les logements sont proposés sous différentes formes - location, location-accession ou achat - afin de répondre à la diversité des profils. Surtout, la Fédération du travail de la ville joue un rôle clé de “relais de données” en menant des enquêtes de terrain dans les zones industrielles et d’exportation, fournissant ainsi aux entreprises des informations précises pour ajuster leurs investissements.

Cette méthode devrait permettre de réduire les déséquilibres entre l’offre et la demande observés par le passé, tout en garantissant que les logements bénéficient aux publics cibles. Par ailleurs, l’organisation syndicale participe à la proposition de mécanismes incitatifs, à la mobilisation du foncier et à la levée des obstacles administratifs et juridiques, longtemps considérés comme des freins majeurs.

Autre évolution notable : le changement de paradigme dans la conception des projets. Si, auparavant, le logement social visait principalement à fournir un toit, il s’oriente désormais vers l’amélioration globale du cadre de vie. Le modèle d’écoquartier pour travailleurs, porté notamment par LNT 7979, en est une illustration.

Les projets tels que Vista Lake ou Suôi Rao Lakeview privilégient ainsi une densité maîtrisée, des espaces verts, un environnement naturel et des équipements collectifs. Leur implantation à proximité de grands pôles industriels comme Sonadezi Châu Duc, Da Bac ou Dât Do permet de réduire les temps de trajet et les coûts de la vie, et de favoriser une installation durable des travailleurs.

Cette évolution marque un tournant : passer du “simple logement” à une véritable “qualité de vie”. Le logement devient alors un espace de vie complet, contribuant au bien-être, à la santé et à l’ancrage des travailleurs dans la ville.

Pour autant, atteindre l’objectif des 80.000 logements d’ici 2030 suppose encore de relever de nombreux défis, notamment en matière de foncier, de financement et de procédures administratives. Le respect des délais, la qualité des constructions et le ciblage des bénéficiaires seront déterminants pour le succès du programme.

Au-delà des chiffres, le développement des logements sociaux pose une question essentielle : celle de la confiance. En garantissant un logement stable, la ville permet aux travailleurs de s’engager durablement dans leur activité et de contribuer pleinement au développement municipal. C’est sur ce socle que Hô Chi Minh-Ville entend bâtir une croissance à la fois inclusive et durable.

Mai Quynh/CVN