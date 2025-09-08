Hô Chi Minh-Ville honorée du Prix du Marketing touristique aux TPO BEST Awards 2025

Lors de la 12 e Assemblée générale de l’Organisation de promotion du tourisme (TPO) pour les villes mondiales, Hô Chi Minh-Ville a été distinguée comme ville d’excellence dans la catégorie Prix du Marketing touristique pour sa campagne “Trouvez votre ambiance” (Find Your Vibes).

À cette occasion, l’Assemblée générale de la TPO a récompensé les villes membres ayant déployé des efforts et obtenu des résultats remarquables en 2024, dans plusieurs catégories : Prix du Marketing touristique, Prix de l’Innovation touristique, Prix du Tourisme durable et Prix du Leadership.

Le Prix du Marketing touristique distingue en particulier les politiques créatives et durables, ainsi que les initiatives visant à valoriser la marque des villes membres. Il témoigne du succès d’une campagne de communication capable de mettre en lumière l’identité unique d’une ville à l’échelle internationale. Outre Hô Chi Minh-Ville, deux autres destinations ont été primées dans cette catégorie : Taiping (Malaisie) avec la campagne du 150e Anniversaire de Taiping et Taichung (Chine) avec le Festival des lanternes 2024.

Affirmation de la marque touristique de Hô Chi Minh-Ville

Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré: "Il s’agit d’un prix prestigieux, récompensant des politiques créatives et des efforts constants pour valoriser la marque des villes membres. Nous sommes très fiers de recevoir le Prix d’excellence en marketing touristique, qui nous motivera à continuer d’innover et d’affirmer la marque touristique de Hô Chi Minh-Ville sur la scène internationale."

Selon le Service du tourisme de la ville, la campagne "Trouvez votre ambiance" s’impose comme une initiative marketing puissante et créative, reflétant la double identité de Hô Chi Minh-Ville: à la fois une cité imprégnée de son patrimoine culturel traditionnel et une métropole moderne et dynamique.

Cette campagne a eu des impacts tangibles, reconnus par la communauté touristique internationale. Sa force réside dans un récit créatif, une portée mondiale et des partenariats stratégiques efficaces. Ce prix récompense non seulement les efforts de la ville dans le développement du tourisme durable, mais confirme aussi sa position en tant que destination attractive sur la carte du tourisme mondial.

La campagne invite les visiteurs à explorer les ruelles, les histoires, les saveurs et les nuances uniques de la ville, mais aussi à vivre une expérience émotionnelle et sensorielle, rythmée par l’énergie vibrante de la mégapole. Chaque monument, chaque destination raconte l’histoire d’une cité en perpétuel mouvement, où tradition et modernité se rencontrent, où le passé est honoré et l’avenir ouvert.

À cette occasion, Hô Chi Minh-Ville a également lancé un parcours de découverte de 50 icônes touristiques, retraçant 50 ans de développement, avec un logo commémoratif en forme de cœur symbolisant le lien entre passé et avenir. Ce signe reflète l’esprit de créativité, d’intégration et d’ouverture de l’industrie touristique locale.

Texte et photos : Tân Dat/CVN