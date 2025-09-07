Lâm Dông met en valeur la culture Cham pour développer le tourisme

>> Mui Ne s’impose comme destination phare des sports nautiques en Asie
|Un spectacle de musique traditionnelle présenté au cœur du site historique des tours Pô Sah Inư, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans l’univers culturel Cham.
|Photo : VNA/CVN
|Une démonstration de tissage de brocatelle traditionnelle par la communauté Cham, invitant les visiteurs à vivre une expérience culturelle à la fois vivante et authentique.
|Photo : VNA/CVN
|Les céramiques Cham sont aujourd’hui largement mises en valeur dans de nombreux établissements touristiques et resorts, où elles apportent une touche d’authenticité et d’originalité.
|Photo : VNA/CVN
|Un artisan Cham initie les visiteurs à l’art de la poterie traditionnelle, leur offrant une expérience culturelle à la fois vivante et immersive.
|Photo : VNA/CVN
|Le rite de purification des tombes lors du Têt Ramưwan représente une pratique spirituelle singulière de la communauté Cham, éveillant l’intérêt tant des chercheurs que des visiteurs désireux de découvrir cette tradition.
|Photo : VNA/CVN
|Les tours Pô Sah Inư s’imposent comme une étape culturelle incontournable pour quiconque explore le littoral de la province de Lâm Dông.
|Photo : VNA/CVN
|Au Muine Bay Resort, dans le quartier de Mui Ne (province de Lâm Dông), les allées se parent de céramiques cham, conférant à l’espace une touche culturelle authentique et raffinée.
|Photo : VNA/CVN