icon search
mask
Tourisme
Lâm Dông met en valeur la culture Cham pour développer le tourisme

La région côtière de la province de Lâm Dông séduit non seulement par son ensoleillement généreux, ses eaux turquoise et ses plages de sable blanc, mais aussi par la richesse culturelle singulière de sa communauté Cham. Héritière d’une histoire millénaire, cette culture, à la fois matérielle et immatérielle, fait aujourd’hui l’objet d’efforts de préservation et de mise en valeur, tout en étant progressivement considérée comme une véritable ressource immatérielle au service d’un tourisme durable.

>> Mui Ne s’impose comme destination phare des sports nautiques en Asie

>> Lâm Dông : mobilisation accrue contre la pêche illicite avant l’inspection de la CE

>> Lâm Dông : les spots de camping à ne pas manquer cet été

Un spectacle de musique traditionnelle présenté au cœur du site historique des tours Pô Sah Inư, offrant aux visiteurs une immersion authentique dans l’univers culturel Cham. 
Photo : VNA/CVN
Une démonstration de tissage de brocatelle traditionnelle par la communauté Cham, invitant les visiteurs à vivre une expérience culturelle à la fois vivante et authentique. 
Photo : VNA/CVN
Les céramiques Cham sont aujourd’hui largement mises en valeur dans de nombreux établissements touristiques et resorts, où elles apportent une touche d’authenticité et d’originalité.
Photo : VNA/CVN
Un artisan Cham initie les visiteurs à l’art de la poterie traditionnelle, leur offrant une expérience culturelle à la fois vivante et immersive. 
Photo : VNA/CVN
Le rite de purification des tombes lors du Têt Ramưwan représente une pratique spirituelle singulière de la communauté Cham, éveillant l’intérêt tant des chercheurs que des visiteurs désireux de découvrir cette tradition. 
Photo : VNA/CVN
Les tours Pô Sah Inư s’imposent comme une étape culturelle incontournable pour quiconque explore le littoral de la province de Lâm Dông. 
Photo : VNA/CVN
Au Muine Bay Resort, dans le quartier de Mui Ne (province de Lâm Dông), les allées se parent de céramiques cham, conférant à l’espace une touche culturelle authentique et raffinée. 
Photo : VNA/CVN
#Lâm Dông #culture Cham #tourisme

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top