Signature d’un protocole d’accord entre Saigontourist Travel et l’OTG

Le 5 septembre, dans la mégapole du Sud, la compagnie de voyages et de services Saigontourist (Saigontourist Travel) a signé un protocole d’accord (MOU) avec l’Office du tourisme de Gyeonggi (OTG) de la République de Corée.

Photo: SG/CVN

Saigontourist Travel est honorée d’être la seule agence de voyages au Vietnam à signer un accord de coopération avec l’OTG dans le cadre du Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2025). Cela confirme ainsi sa position pionnière dans le développement de la coopération internationale et dans la création de nouveaux produits touristiques pour les clients vietnamiens en République de Corée en général, et dans la province de Gyeonggi en particulier.

La province de Gyeonggi, située autour de Séoul, est considérée comme une porte d’entrée et un important centre économique et culturel de la République de Corée. Elle abrite de nombreuses destinations touristiques célèbres, telles que l’ancienne citadelle de Suwon, le parc d’attractions Everland, le jardin de Morning Calm, la grotte de Gwangmyeong et plusieurs stations de ski qui séduisent les visiteurs vietnamiens.

Photo: SG/CVN

Le protocole d’accord entre Saigontourist Travel et l’OTG favorise le renforcement des activités de promotion des destinations, le développement de produits touristiques uniques et l’exploitation efficace du potentiel des deux parties. Il contribue ainsi à enrichir les programmes de voyages en République de Corée, offrant aux touristes vietnamiens de nombreuses options nouvelles et attrayantes.

Tân Dat/CVN