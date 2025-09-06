Lào Cai : Sa Pa rejoint la liste des destinations rurales les plus prisées d’Asie

Sa Pa, célèbre destination touristique d’altitude nichée dans la province de Lào Cai (Nord), a obtenu la sixième place dans un classement asiatique des destinations rurales établi par la plateforme de voyage numérique Agoda, renforçant ainsi son attrait auprès des voyageurs internationaux.

Photo : CTV/CVN

Les destinations rurales, notamment celles nichées en montagne ou à flanc de colline, gagnent en popularité auprès des voyageurs en quête d’immersion dans la culture locale et la beauté naturelle. Ces charmants paysages montagneux offrent un rythme de vie plus paisible, permettant aux visiteurs de se détendre et de se ressourcer, loin de l’agitation des centres urbains surpeuplés.

Célèbre pour ses rizières en terrasses pittoresques et ses villages autochtones, Sapa enchante les visiteurs par ses paysages saisissants, sa riche mosaïque culturelle et ses panoramas grandioses sur la chaîne de montagnes de Hoàng Liên Son, sublimée par le Fansipan, le plus haut sommet du Vietnam surnommé le ''Toit de l’Indochine''.

Photo : Vivu Vietnam

Les données d’Agoda révèlent une hausse notable de 21% des recherches pour ce sanctuaire à flanc de colline, reflétant son attrait international croissant.

''Les destinations rurales du Vietnam, et notamment la cité municipale montagneuse de Sapa, gagnent en popularité auprès des voyageurs en quête d’expériences culturelles authentiques et de beauté naturelle'', a noté Agoda.

Hormis les mois pluvieux de juin à août, Sa Pa offre un paysage naturel saisissant qui évolue au fil des saisons. Au printemps, les fleurs de pruniers et de pêchers illuminent les collines, tandis qu’en été, les pousses de riz verdoyantes scintillent dans la brume matinale.

Photo : VNA/CVN

L’automne est la saison la plus spectaculaire, avec ses champs dorés en terrasses qui s’étendent le long des vallées. En hiver, Sapa est parfois enveloppée de nuages et recouverte de neige - un spectacle rare sous un climat tropical.

''Les marchés locaux animés des hautes terres demeurent un incontournable qui attire les visiteurs nationaux et internationaux. Alliant beauté naturelle et richesse culturelle, Sapa est l’une des destinations de montagne les plus emblématiques d’Asie'', a souligné Agoda.

Vu Ngoc Lâm, directeur national d’Agoda Vietnam, a déclaré : ''La présence du Vietnam dans la liste des destinations asiatiques grâce à Sapa témoigne de la façon dont la diversité de ses paysages et de son patrimoine continue de captiver les voyageurs. Des rizières en terrasses aux randonnées en montagne en passant par la richesse de ses traditions culturelles, les visiteurs manifestent un intérêt croissant pour des expériences authentiques et immersives loin des pôles des grandes villes''.

Photo : VNA/CVN

Le classement couvre les destinations de moins de 50.000 habitants sur huit marchés asiatiques sur la base des recherches d’hébergement effectuées sur Agoda entre le 15 février et le 15 août 2025.

Les données révèlent également que les autres destinations rurales de premier plan comprennent les Cameron Highlands (Malaisie), Khao Yai (Thaïlande) et Puncak (Indonésie) occupent les trois premières places, suivis par Fujikawaguchiko (Japon), Kenting (Taïwan, Chine) Munnar (Inde) et Pyeongchang-gun (République de Corée).

VNA/CVN