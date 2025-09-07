Un nouvel espace de développement pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

Une série de circuits ont attiré l’attention des touristes nationaux désireux de découvrir une nouvelle facette de Hô Chi Minh-Ville-Ville durant les quatre jours de congé de la Fête nationale.

>> Accès gratuit à plusieurs musées à Hanoï à l’occasion de la Fête nationale

>> Hô Chi Minh-Ville veut attirer 10 millions de touristes internationaux

Photo : ST/CVN

Inspiré des trois anciens villages Thắng Nhất, Thắng Nhì et Thắng Tam, berceaux historiques de Vũng Tàu, le complexe de tours Tam Thắng, un sous-projet du programme de réaménagement de l'axe Thùy Vân, est en train d'émerger comme un nouveau symbole du littoral urbain de Vũng Tàu, souvent qualifié de "nouveau cœur" de Bãi Sau.

Nguyễn Thị Diễm Trinh, touriste venue de la province de Đồng Nai (Sud), a partagé : "En entendant parler de l’inauguration des tours Tam Thắng-œuvre célébrant la Fête nationale du 2 septembre-et constatant que la plage de Vũng Tàu est récemment devenue plus propre, plus belle, avec un meilleur respect de la sécurité et des prix plus raisonnables, ma famille a décidé de choisir Vũng Tàu pour passer les vacances de la Fête nationale et visiter cette nouvelle réalisation".

Pour Trần Thị Bích Vân, vice-présidente du Comité populaire du quartier de Vũng Tàu, le quartier met un point d'honneur à assurer la sécurité et l’ordre public pour les visiteurs. "Nous avons mis en place des lignes téléphoniques directes afin de répondre rapidement aux réclamations des touristes, et nous avons également créé des équipes de contrôle spécialisées pour lutter contre l’occupation illégale des trottoirs, le racolage et les arnaques envers les visiteurs", a révélé Mme Bich Vân.

De nouveaux produits et services

Auparavant, le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville avait mis en œuvre de nombreuses mesures de relance touristique avec de nouveaux produits et services. En particulier, une série de circuits explorant les nouveaux espaces de la ville, tels que les quartiers de Vũng Tàu ou de Bình Thắng, ont attiré l’attention des touristes nationaux désireux de découvrir une nouvelle facette de la ville.

"Nous espérons qu'à l'occasion de la Fête nationale du 2 septembre cette année, les visiteurs de la nouvelle Hô Chi Minh-Ville ressentiront une atmosphère différente, celle d'une ville dynamique, en pleine croissance, mais qui conserve ses caractéristiques uniques et accorde une grande importance à l’accueil des touristes", a déclaré Nguyễn Thị Ánh Hoa, directrice du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : ST/CVN

Selon les statistiques préliminaires du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, pendant les quatre jours de congé du 30 août au 2 septembre 2025, les sites touristiques et de divertissement de la ville ont accueilli environ 1.450.000 visiteurs, générant un chiffre d'affaires estimé à 4.140 milliards de dôngs.

Pour ainsi dire, les jours de congé pour la Fête nationale ont offert de belles opportunités aux habitants et aux touristes de profiter de moments de détente et de découverte. En particulier, la Foire internationale du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2025), organisée juste après cette période, est devenue un événement central attirant l'attention des visiteurs nationaux et internationaux, contribuant ainsi à dynamiser le tourisme et à promouvoir l’image de Hô Chi Minh-Ville.

Phuong Mai/CVN



