Le voyage en train haut de gamme : un potentiel à exploiter largement

Bien plus qu’un simple moyen de transport, les trains touristiques de luxe séduisent de plus en plus de voyageurs au Vietnam. Alliant paysages spectaculaires et immersion culturelle, ils offrent des espaces élégants, modernes, et des services de restauration et de divertissement.

Photo : CTV/CVN

Alors que le tourisme vietnamien s’oriente de plus en plus vers des circuits authentiques, diversifiés et haut de gamme, les voyages ferroviaires de luxe ont tendance à se développer. En moins de deux ans, plusieurs nouveaux trains ont été lancés : l’itinéraire trans-vietnamien SJourney, Hanoï - Dông Hoi, Hanoï - Hai Phong. Le lancement successif de ces produits ne donne pas seulement un nouveau visage au secteur ferroviaire, mais crée aussi un nouvel élan pour le tourisme national dans son processus d’intégration internationale.

SJourney et des voitures de classe internationale

Le tourisme ferroviaire vietnamien a entamé fin 2024 un nouveau chapitre avec le lancement officiel de SJourney. Il s’agit du premier train haut de gamme entièrement dédié au tourisme de luxe, avec un itinéraire trans-vietnamien de huit jours et sept nuits, de Hanoï à Hô Chi Minh-Ville. Investi par la compagnie PYS Travel en collaboration avec la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) et conçu dans un style indochinois, recréant l’harmonie entre l’élégance asiatique et l’esprit romantique français, il emmène les passagers à travers une série de destinations remarquables : Ninh Binh (Nord), Quang Binh, Huê, Hôi An, Phú Yên, Phan Thiêt (Centre) et la mégapole du Sud.

Photo : Soha/CVN

La phase 1 du projet comprend cinq voitures-lits et une voiture-restaurant. La phase 2 ajoute trois voitures-lits, une voiture-salon et, en particulier, une voiture-observatoire entièrement vitrée offrant une vue panoramique à 360 degrés. L’intérieur est aussi luxueux qu’un hôtel 5 étoiles : suites privées, cuisine raffinée mariant subtilement les saveurs asiatiques et européennes, et un service personnalisé pour un nombre limité de passagers (60 par voyage au maximum).

D’après Nguyên Trùng Khánh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme, “Il s’agit d’un produit touristique unique et prometteur. Nous allons collaborer étroitement pour le promouvoir et diffuser l’image d’un tourisme vietnamien de haut niveau et durable auprès de nos amis internationaux”.

Ce train attire les touristes nationaux et impressionne aussi les investisseurs étrangers. De nombreuses agences de voyages européennes et asiatiques ont signé des accords de partenariat avec l’Autorité nationale du tourisme et la Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR), ouvrant la voie à l’expansion de ce modèle.

Affiché à près de 220 millions de dôngs par personne, SJourney se positionne clairement sur le segment du voyage haut de gamme et attire toutes les attentions. Une ambition assumée : faire connaître le tourisme ferroviaire vietnamien et le placer en concurrence directe avec les trajets en train de luxe du monde.

Hanoï - Hai Phong, un voyage dans la journée

Après le lancement de SJourney, la ligne Hanoï - Hai Phong, inaugurée le 10 mai, est, elle aussi, devenue un “phénomène” du tourisme national, grâce au train spécial nommé “Hoa Phuong Do” (Fleur de flamboyant). Mis en service à l’occasion du 70e anniversaire de la libération de la ville portuaire de Hai Phong (Nord), ce train est le fruit d’une collaboration entre la VNR et les autorités municipales. Son point fort est une voiture VIP de 34 places au style indochinois luxueux, avec un mini-bar et un groupe de chanteurs se produisant sur place, créant une ambiance de lounge mobile. De plus, les 56 sièges de nouvelle génération peuvent pivoter à 180 degrés.

Photos : VNA/CVN

L’intérieur est conçu avec élégance, des larges lavabos aux toilettes modernes, en passant par des sièges confortables et de nombreux coins pour les photos. Les passagers peuvent aussi profiter de boissons et écouter de la musique à bord.

“Le personnel est serviable et attentionné. Au prix de 300.000 dôngs le billet VIP, je donne à mon voyage d’aujourd’hui 10 sur 10, confie Nguyên Thùy Linh, domiciliée à Hai Phong. Le nouveau look du train est étonnamment luxueux et magnifique. Avec un bel espace pour les photos, la musique et les boissons, je trouve que cette expérience est très enrichissante”.

Le succès est tel qu’au bout de quelques semaines seulement, les billets ont été “vendus comme des petits pains” avant chaque départ. Selon une enquête sur le site de la VNR (dsvn.vn), du 21 au 23 mai, la plupart des places pour les voitures VIP et celles de première classe étaient complètes pour les départs de l’après-midi et du soir. “Hoa Phuong Do” est attendu comme un élan pour stimuler le tourisme de Hai Phong. De nombreux voyageurs choisissent cette ligne pour découvrir les spécialités de la ville portuaire.

De Hanoï à Dông Hoi en “Jet privé terrestre”

Le tourisme ferroviaire de haute qualité ouvre un nouvel horizon pour le secteur du tourisme vietnamien. Chaque train moderne ne se contente pas de relier les régions, il crée aussi un voyage unique où les passagers peuvent à la fois profiter d’équipements confortables et s’immerger dans les paysages et la culture locale.

Photo : VNE/CVN

Le 10 août 2025, la VNR a officiellement mis en service le train de haute qualité Hanoï - Dông Hoi (province de Quang Tri, Centre), marquant un tournant important dans la stratégie de modernisation du transport ferroviaire lié au tourisme. Ce train de 13 voitures, entièrement produites et fabriquées au Vietnam avec une technologie de pointe, témoigne de la maturité de l’industrie ferroviaire nationale.

Hanoï - Dông Hoi impressionne par ses équipements supérieurs. Chaque cabine des quatre voitures-lits dispose de sa propre télévision, d’un éclairage doux et d’un système de climatisation sectorisé pour un confort optimal. Surtout, le train est équipé de toilettes à aspiration sous vide, sans odeur, similaires à celles des avions : une amélioration majeure garantissant le confort et la propreté pour les passagers. Les sièges peuvent pivoter à 360 degrés, permettant aux passagers de choisir l’orientation qui leur convient. Le train est également doté d’un système de freinage électronique moderne et de capteurs de température d’essieu, renforçant la sécurité opérationnelle.

Au-delà de ses caractéristiques techniques, le train offre une expérience de “voyage lent” pleine de romantisme. Tout au long des 500 km du trajet, les passagers peuvent se perdre dans des paysages naturels grandioses : ciel d’un bleu profond, rivières sinueuses, et montagnes majestueuses. Nguyên Thi Thanh Trà, une Hanoïenne, qui voyageait pour la première fois à Dông Hoi en train, déclare : “En montant dans ce train, j’ai trouvé un espace très propre et moderne ; il y avait même une télévision pour chaque lit, un éclairage harmonieux et une musique douce. C’est vraiment une toute nouvelle expérience”.

Non seulement des voyageurs nationaux, mais aussi de nombreux touristes étrangers sont conquis. Yoly, une Espagnole, partage : “Je savais que la ligne Nord-Sud vietnamienne avait été désignée comme l’une des six plus belles lignes du monde. En vivant cette expérience, j’ai l’impression d’entrer dans un film. C’est à la fois confortable et plein d’émotions”.

“Une grande fierté pour le secteur”

Dang Sy Manh, président du conseil d’administration de la VNR, affirme : “C’est une grande fierté pour le secteur. La mise en service de ce train de luxe est un progrès important qui ouvre de nouvelles opportunités pour la combinaison du transport et du tourisme, contribuant au développement économique et culturel du pays”.

Photo : VNA/CVN

Avec des prix de billets allant de 620.000 dôngs pour un siège à 1,135 million de dôngs pour une couchette, cette ligne est considérée comme abordable par rapport aux commodités haut de gamme offertes aux passagers, rendant le produit attrayant.

Des voyages de courte durée comme Hanoï - Hai Phong, aux trajets de moyenne durée comme Hanoï - Đông Hoi, jusqu’à un itinéraire de classe internationale comme SJourney, le tourisme ferroviaire de haute qualité démontre sa vitalité. Chaque train ne transporte pas seulement des passagers, mais aussi des expériences, des émotions et de la culture.

Hoàng Gia Khánh, directeur général de la VNR, souligne: “C’est un très bon début. Nous sommes déterminés à étendre le modèle de train touristique de haute qualité à de nombreuses autres lignes, en particulier celles avec un faible nombre de passagers, afin de stimuler le tourisme et de diversifier les produits et services”.

Avec des investissements sérieux de l’industrie ferroviaire, l’engagement des autorités locales et le soutien des touristes, cette tendance est vouée à l’expansion, contribuant à faire rayonner l’image du tourisme vietnamien.

Linh Thao/CVN