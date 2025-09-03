La transition numérique et verte, choix stratégique de HCM-Ville pour un tourisme durable

La 12ᵉ Assemblée générale de l'Organisation de promotion touristique des villes d'Asie-Pacifique (TPO) ayant pour thème "Façonner l'avenir du tourisme : vers la transition numérique et verte" s'est ouverte le 3 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Huu Duyên/VNA/CVN

Organisé par le Département municipal du tourisme, l'événement marque une étape majeure dans la stratégie visant à affirmer la position de Hô Chi Minh-Ville sur la carte du tourisme international et constitue un jalon important dans sa coopération diplomatique et amicale avec d'autres villes du monde.

Dans son discours d'ouverture, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a souligné la fierté de sa ville de contribuer activement aux activités de l'organisation, de promouvoir les liens et la coopération touristique entre ses membres.

La ville a choisi la transition numérique et la transition verte comme axes stratégiques pour bâtir un tourisme durable. Ces orientations visent à accroître la compétitivité, attirer une clientèle de qualité et stimuler l'innovation, tout en réduisant les émissions et en favorisant un comportement responsable. Elles doivent aussi offrir au tourisme local la résilience nécessaire face aux crises futures et une intégration plus profonde dans les grandes tendances mondiales.

Selon lui, l'organisation de l'Assemblée générale de la TPO en 2025 représente une occasion idéale pour la ville d'accélérer la transformation numérique et écologique du secteur touristique, de développer un écosystème touristique intelligent, intégrant les technologies numériques, le big data et l'intelligence artificielle à la gestion, à l'exploitation et au marketing des destinations.

Photo : Huu Duyên/VNA/CVN

Parallèlement, la ville ambitionne de développer des produits respectueux de l'environnement et de sensibiliser la population comme les visiteurs aux pratiques durables.

Selon Kang Da-eun, secrétaire générale de la TPO, le thème de discussion de la 12ᵉ Assemblée générale place l'humain au centre de la transition, de la prise de conscience à l'action. Elle a souligné l'accompagnement des autorités, des entreprises, des communautés et des touristes dans l'élaboration et la mise en œuvre d'actions concrètes au service de l'objectif commun. "Un tourisme réussi contribue à bâtir un monde meilleur", a-t-elle affirmé.

La 12ᵉ Assemblée générale de la TPO à Hô Chi Minh-Ville définit les objectifs stratégiques de promouvoir la transformation numérique du tourisme, en mettant l'accent sur l'application de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle, les big data, la réalité virtuelle (VR) et la réalité augmentée (AR), afin d'améliorer l'expérience des visiteurs, d'optimiser la gestion des destinations et de renforcer l'efficacité du marketing.

VNA/CVN