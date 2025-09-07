Tourisme interrégional : Hô Chi Minh-Ville, catalyseur d’une dynamique nationale

Le 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le Service municipal du tourisme a organisé une conférence-bilan sur la coopération touristique interrégionale 2021-2025. À l’heure des fusions administratives, experts et acteurs du secteur appellent à une coordination renforcée, à l’innovation produit et à une stratégie commune pour affirmer la compétitivité des régions sur la scène nationale et internationale.

Des connexions régionales encore trop fragmentées

Au cours de la période 2021-2025, Hô Chi Minh-Ville a signé plusieurs accords de coopération avec six régions clés du pays, dont le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Sud-Est, le Delta du Mékong…

Selon Nguyên Thi Thanh Thao, cheffe de l’antenne de planification du développement des ressources touristiques du Service municipal du tourisme, ces programmes de partenariat sont régulièrement mis en œuvre, notamment avec le Delta du Mékong, ce qui a permis la création de nouveaux itinéraires, l’augmentation du nombre de visiteurs et des recettes. Les activités de promotion se sont également intensifiées, à travers foires, forums, voyages de découverte professionnelle organisés pour les acteurs du tourisme (farmtrips) et applications numériques.

Toutefois, leur efficacité demeure inégale selon les régions. Certaines activités restent limitées à une échelle locale, sans créer de véritable marque régionale capable de rivaliser au niveau national et international. La formation des ressources humaines reste insuffisante, les investissements en infrastructures manquent de dynamisme et l’innovation produit demeure restreinte.

De son côté, Luu Ba Mac, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Lang Son, a indiqué que ces coopérations ont certes favorisé la création de circuits interrégionaux, amélioré les expériences touristiques et rehaussé la qualité des services. Cependant, le mécanisme de partage des responsabilités reste flou et de nombreux accords demeurent formels. Pour y remédier, il est nécessaire selon lui d’organiser davantage d’événements conjoints, de partager les informations sur la planification des produits, de renforcer la promotion sur les marchés clés et de mettre en place des mécanismes spécifiques pour améliorer l’efficacité des liens.

Urgence d’une gouvernance concertée et de mécanismes efficaces

Nguyên Thi Ngoc Dung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Vinh Long (Delta du Mékong), a également souligné l’importance d’un mécanisme de coordination plus clair et plus étroit, ainsi que la nécessité de positionner des produits typiques afin d’éviter les doublons.

Selon elle, les entreprises doivent jouer un rôle central dans la chaîne de coopération, notamment en développant le tourisme écologique et agricole pour la période 2026-2030. Cette orientation doit s’inscrire dans la stratégie d’un delta du Mékong vert, durable et unique, en intégrant les impératifs liés au changement climatique et en favorisant une coordination entre Hô Chi Minh-Ville, les localités, les communautés et les entreprises.

Nguyên Thi Kim Chung, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Gia Lai, a suggéré que les provinces et villes issues de fusions administratives s’emploient rapidement à construire une nouvelle image de marque touristique, tout en tirant parti de l’espace de développement commun pour renforcer les échanges et l’entraide. Hô Chi Minh-Ville, pôle économique et touristique majeur, devrait servir de "pont" pour propulser les localités vers l’international à travers des événements d’envergure tels que le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC).

Vers des corridors d’expériences et des écosystèmes durables

Selon Nguyên Thi Thanh Thao, à l’horizon 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville et ses partenaires entendent porter la connectivité touristique à un niveau supérieur, en vue de bâtir un “écosystème touristique national” offrant des expériences fluides, diversifiées et durables. L’objectif est de tirer parti des pôles touristiques et des opportunités offertes par la fusion administrative pour optimiser les ressources et créer des "expériences mémorables" dans chaque localité. Cela suppose également la mise en place de "corridors d’expérience interrégionaux" reposant sur des infrastructures de transport clés.

Le Docteur Diêp Bao Tuân, directeur de l’Hôpital d’oncologie de Hô Chi Minh-Ville, a souligné que le tourisme médical est aujourd’hui très attractif pour les visiteurs étrangers. Selon lui, le modèle "corridor d’expérience - cycle de valeur" pourrait être appliqué pour relier Hanoï et Hô Chi Minh-Ville aux autres régions, créant ainsi un flux continu qui renforcerait l’attractivité et la compétitivité nationale. Par ailleurs, le Vietnam a élaboré un ensemble de critères unifiés pour le tourisme vert, conformes aux normes de l’ASEAN, afin de s’inscrire dans la tendance mondiale du développement durable et de bâtir une marque nationale cohérente.

Les experts estiment que les provinces et villes désireuses de renforcer leur compétitivité doivent intensifier la promotion sur des marchés clés tels que l’Asie du Sud-Est, l’Asie du Nord-Est et l’Inde, tout en misant sur la transformation numérique et des moyens de communication modernes. Le développement de produits spécifiques tels que le tourisme de golf, le tourisme MICE ou encore le tourisme communautaire permettra de consolider la marque régionale sur la scène internationale. Mais pour cela, l’État doit mettre en place des politiques de soutien concrètes afin d’accompagner activement les entreprises.

Les entreprises touristiques expriment ainsi un besoin urgent de politiques préférentielles en matière de fiscalité, de crédit et de foncier pour développer des produits liés à la culture, au patrimoine, à l’écotourisme et au tourisme communautaire. L’accès facilité aux crédits préférentiels du gouvernement serait un levier pour stimuler l’innovation technologique, la création de nouveaux produits et la modernisation des infrastructures de services.

Parallèlement, le développement d’infrastructures interrégionales - autoroutes, aéroports, ports maritimes et ports de passagers - est jugé essentiel pour renforcer la connectivité nationale. Les entreprises et acteurs du secteur souhaitent également s’impliquer dans des modèles de partenariat public-privé (PPP) transparents, investir dans la formation de ressources humaines qualifiées et développer des synergies entre établissements de formation et entreprises.

L’expérience de la période 2021-2025 montre que la connectivité touristique régionale n’est pas seulement une tendance inéluctable, mais aussi un moteur de croissance durable. Forte de son rôle central, Hô Chi Minh-Ville est appelée à continuer de jouer un rôle moteur, reliant les régions et contribuant à faire du tourisme un secteur économique vert et compétitif dans la nouvelle période.

Texte et photos : Tân Dat/CVN