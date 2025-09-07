Saigontourist : 50 ans à faire rayonner le Vietnam

Leadership. Cinquante ans se sont écoulés depuis la naissance de Saigontourist, le 1 er août 1975. Ce demi-siècle d’histoire illustre une ascension constante, faisant de la compagnie l’un des moteurs du tourisme à Hô Chi Minh-Ville et à l’échelle nationale.

En 1975, dans un pays tout juste réunifié, l’industrie touristique vietnamienne en était à ses balbutiements. C’est dans ce contexte qu’est née la Compagnie de tourisme de la ville, à l’origine de Saigontourist, avec seulement 236 employés.

Photo : Saigontouris/CVN

Cinq décennies plus tard, le groupe s’enorgueillit d’un réseau vaste et diversifié à travers le pays. Suivant sa stratégie de devenir un groupe touristique majeur au Vietnam et dans la région, centré sur cinq activités clés - hôtellerie, voyages, gastronomie, divertissement et formation - il gère aujourd’hui plus de 100 établissements : hôtels, resorts, restaurants, agences de voyages, parcs de loisirs, écoles de tourisme, centres de conférences, terrains de golf et chaînes de télévision par câble. Chaque année, ses contributions financières s’élèvent à plusieurs milliers de milliards de dôngs versés au budget national.

La force de Saigontourist réside également dans ses 17.000 collaborateurs passionnés et hautement qualifiés, garants d’une expérience client irrépro-chable. Sa culture d’entreprise, fondée sur la formation continue et la valorisation des talents, a construit un collectif solide, uni et engagé.

Acteur majeur du tourisme national

Depuis un demi-siècle, Saigontourist tient le rôle de pionnier, façonnant le développement du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et contribuant activement à l’essor du tourisme national. Le groupe a investi dans des infrastructures de pointe :

établissements hôteliers, restaurants, parcs de loisirs, centres de conférences, terrains de golf, ainsi que dans des produits touristiques emblématiques de la ville - du tourisme culturel et historique au tourisme fluvial, gastronomique ou MICE.

Entre 2020 et 2025, il a été mandaté par les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour piloter des programmes de coopération régionale visant à stimuler le tourisme entre la métropole et les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest, du Nord et du Centre du pays.

Chaque année, le groupe participe à des centaines d’événements et campagnes de promotion, contribuant à faire rayonner l’image du Vietnam sur la scène internationale. Il a su démontrer son savoir-faire lors de manifestations d’envergure mondiale telles que le Sommet de l’APEC, le Sommet de l’ASEAN ou les célébrations du Vesak de l’ONU. Parmi ses fiertés figure l’organisation du célèbre “Rue florale Nguyên Huê”, devenu depuis 2004 un rendez-vous culturel incontournable du Nouvel An lunaire à Hô Chi Minh-Ville et au Vietnam.

Photo : Saigontouris/CVN

Engagement constant pour la communauté

Au-delà des affaires, Saigontourist a toujours placé la responsabilité sociale au cœur de sa stratégie. Son programme emblématique “Saigontourist pour la communauté”, mené sans interruption depuis cinquante ans, a multiplié les actions solidaires : construction de maisons pour les plus démunis, soutien à l’éducation, soins de santé, protection de l’environnement et aide décisive durant la pandémie de COVID-19, en accueillant et soutenant logistiquement les équipes médicales en première ligne.

Depuis 2006, son “Tournoi de golf Saigontourist pour la communauté” a permis de récolter des fonds considérables pour des projets caritatifs :bourses pour des milliers d’élèves défavorisés, soutien aux écoles spécialisées, opérations chirurgicales gratuites, aide aux minorités ethniques des régions reculées, construction de ponts et d’infrastructures rurales. Ces initiatives reflètent l’esprit de solidarité et l’engagement durable du groupe à concilier succès économique et responsabilité sociale.

Mémoire et ambition

Fier de ce demi-siècle d’accomplissements, Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist, confie avec émotions : “En regardant le chemin parcouru, nous ressentons une immense gratitude envers les autorités nationales et locales pour leur confiance, envers nos clients et partenaires pour leur soutien, et envers toutes les générations de dirigeants et collaborateurs qui ont bâti, pas à pas, un système touristique professionnel et solide. Nous avons posé les fondations et apporté une contribution déterminante à l’essor du tourisme de notre ville et de notre pays”.

Face aux défis et opportunités de l’ère nouvelle, le groupe entend poursuivre sa transformation : innover, intégrer les technologies et améliorer sans cesse ses services pour répondre aux attentes d’un marché mondial. Fort d’un héritage de 50 ans et d’une équipe engagée, le groupe se projette avec confiance vers l’avenir, prêt à “s’élever, aller plus loin et voler plus haut avec la nation”.

Réalisations et distinctions

Les efforts et contributions de Saigontourist ont été récompensés par de nombreuses distinctions nationales et internationales : titre collectif de “Héros du Travail” ; Ordres de l’Indépendance de première, deuxième et troisième classes ; Ordres du Travail de première, deuxième et troisième classes ; drapeaux d’émulation et certificat de mérite du Premier ministre et du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville ; prix “Top 10” du tourisme vietnamien et international ; ASEAN Awards ; Guinness World Records ; ainsi que plusieurs prix du “Meilleur Festival gastronomique du monde”.

Texte : Quang Châu - Hiêu Tuyên/CVN