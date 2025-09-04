Hô Chi Minh-Ville

Ouverture de deux grands salons internationaux du commerce et du tourisme

Le 4 septembre à Hô Chi Minh-Ville, le ministère de l’Industrie et du Commerce , en partenariat avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ainsi que le Comité populaire municipal, a inauguré une série d’événements majeurs : la foire "Vietnam International Sourcing 2025 (VIS)", le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2025 (ITE HCMC)" et le Forum de l’exportation de Hô Chi Minh-Ville (HEF) 2025.

Se déroulant du 4 au 6 septembre 2025 au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), ces événements majeurs favorisent les opportunités d’échanges commerciaux et touristiques entre le Vietnam et de nombreux pays et territoires du monde.

Cette série d'événements s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre active du projet "Promouvoir la participation directe des entreprises vietnamiennes aux réseaux de distribution étrangers d'ici 2030", approuvé par le Premier ministre par la décision N° 1415/QD-TTg du 14 novembre 2022.

En particulier, l'organisation conjointe, cette année, des trois événements VIS 2025, HEF 2025 et ITE HCMC 2025 a non seulement permis de créer une série d'événements multisectoriels uniques, mais a également un impact considérable. Tandis que le VIS 2025 met en relation les entreprises manufacturières et exportatrices avec les acheteurs internationaux, l'ITE HCMC 2025 constitue un pont pour promouvoir le tourisme au Vietnam.

Essor du Vietnam sur la scène touristique mondiale

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a souligné que l'ITE HCMC était devenue une marque nationale et régionale, confirmant ainsi la position du Vietnam sur la scène touristique internationale. Le salon de cette année a attiré plus de 240 acheteurs internationaux, 520 exposants, 33 provinces et villes, avec environ 28.000 visiteurs professionnels et 12.600 rendez-vous B2B. Placé sous le thème "Tourisme durable - Expérience vivante", l'événement vise à développer un tourisme vert, intelligent et connecté à l'international.

Pour sa part, la vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que pour la première fois, trois événements majeurs se sont tenus en parallèle, créant un fort impact sur la promotion du commerce, de l'investissement et du tourisme. Le VIS 2025 a attiré à lui seul 450 délégations de 60 pays et territoires proposant plus de 12.000 produits, ouvrant ainsi la voie à une convergence de l'offre et de la demande à grande échelle.

Du point de vue local, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Dung, a affirmé que la localité, locomotive économique, se concentre sur le développement d'un écosystème commercial et touristique durable et créatif. L'organisation simultanée de trois événements témoigne de la vision et de l'engagement de la ville à accompagner les entreprises, à créer un environnement favorable, à promouvoir la coopération internationale et à affirmer son rôle de "super-cité économique, financière et touristique" du pays.

Nguyên Van Dung a souligné que l'organisation simultanée de trois événements est "un symbole d'harmonie dans la stratégie et la vision de développement", témoignant de l'aspiration de la localité à l'essor. Il a également présenté des chiffres impressionnants confirmant la position de Hô Chi Minh-Ville comme locomotive économique après l'extension de ses frontières administratives : elle contribue à 22,3% du PIB du pays, représente 22,8% du chiffre d'affaires total des importations et des exportations et 25% des recettes touristiques nationales.

Salon de ITE HCMC 2025

Le salon ITE HCMC 2025, le plus prestigieux et le plus grand salon international du tourisme au Vietnam et dans la région du bas Mékong, se tient aussi du 4 au 6 septembre 2025 au SECC.

En participant au salon international ITE HCMC 2025, les entreprises et partenaires du secteur touristique vietnamien et international auront de nombreuses occasions de se rencontrer et de coopérer dans un espace commercial professionnel, moderne et dynamique. C’est un lieu de rencontre pour les entreprises touristiques nationales et étrangères, notamment celles des pays du bas Mékong, qui souhaitent trouver des partenaires commerciaux et proposer des produits diversifiés à leurs clients. Il permet également aux entreprises d'explorer de nouveaux produits et modèles commerciaux, s'engageant résolument sur la voie du développement du tourisme durable. Parallèlement, les localités et les entreprises touristiques ont l'occasion de présenter aux visiteurs internationaux des produits touristiques typiques et des expériences uniques de Hô Chi Minh-Ville en particulier et du Vietnam en général. Le salon est aussi un forum approfondi où les nouvelles tendances sont mises à jour et des connaissances importantes sont partagées sur le développement du secteur touristique.

Récompensé comme "Meilleur salon d'Asie" aux World MICE Awards 2024, confirmant ainsi sa renommée et sa qualité sur la scène internationale, l’ITE HCMC est fier d'être le seul salon du tourisme au Vietnam à proposer un programme d'acheteurs internationaux, jouant ainsi un rôle important dans la promotion des flux de touristes internationaux au Vietnam.

En constante expansion et en renforçant son influence, l’ITE HCMC 2025 attire plus de 520 exposants et 50 localités vietnamiennes, ainsi que 240 acheteurs haut de gamme de plus de 30 pays et territoires, avec plus de 28.000 visiteurs. Cela contribue à la création de 12.600 réunions d'affaires (B2B Meetings) pour les échanges et les contacts directs entre les entreprises touristiques internationales et vietnamiennes.

De plus, pour la première fois, l'ITE HCMC 2025 se tient en même temps et au même endroit que le 3e VIS 2025 et HEF 2025. L'ITE HCMC 2025 sera un pionnier en encourageant les entreprises et les localités à se concentrer sur le lancement de produits touristiques uniques et distinctifs, offrant des expériences marquantes qui impressionneront les acheteurs internationaux qui envisagent de se tourner vers le Vietnam dans un avenir proche. Des acheteurs internationaux prestigieux et la presse internationale seront également invités à participer au programme d'enquête sur la destination de Hô Chi Minh-Ville, un programme unique proposant des expériences marquantes.

Le 19e ITE HCMC 2025 continue de s'affirmer comme une solution marketing de destination efficace et économique pour les destinations et les entreprises touristiques nationales et étrangères.

Lê Truong Hiên Hoa, directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré : "ITE HCMC 2025, placé sous le thème "Tourisme durable, expérience vivante", devrait servir de modèle pour la percée et la créativité de l'industrie touristique vietnamienne dans une période de volatilité et de difficultés sans précédent pour les secteurs économiques mondiaux, y compris l'industrie du tourisme. Il constitue un pont pour les associations touristiques et les entreprises touristiques nationales afin d'améliorer ensemble la compétitivité et l'attractivité du tourisme vietnamien par rapport aux autres pays de la région et sur le marché touristique international".

Cette série d'événements devrait attirer environ 10.000 visiteurs nationaux et internationaux. L'enthousiasme des entreprises vietnamiennes et étrangères témoigne de l'attrait croissant des produits vietnamiens sur le marché international. Outre les délégations d'achat internationales venues de marchés traditionnels comme les États-Unis, l'Union européenne, le Japon et la République de Corée, le VIS 2025 devrait accueillir un grand nombre de délégations d'achat venues de régions émergentes comme le Moyen-Orient, l'Amérique latine et les pays d'Asie de l'Est. Cette diversité géographique des acheteurs internationaux ouvre des opportunités aux entreprises vietnamiennes pour exploiter efficacement les 17 accords de libre-échange signés par le Vietnam, accéder à de nouveaux marchés, minimiser les risques dus à la dépendance à certaines régions et élargir la vision stratégique des activités d'exportation.

Texte et photos : Tân Dat/CVN