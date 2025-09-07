Le site paysager des chutes de Ban Giôc - Detian : symbole de l’amitié vietnamo-chinoise

Par son paysage majestueux et sa position particulière sur la frontière vietnamo-chinoise, les chutes de Ban Giôc (Vietnam) - Detian (Chine) ne sont pas seulement un site pittoresque réputé, mais également la première zone de coopération touristique transfrontalière construite conjointement par les deux pays. Le succès de ce modèle ouvre une nouvelle voie pour le tourisme frontalier tout en renforçant l’amitié traditionnelle entre les peuples vietnamien et chinois.

Photo : VNA/CVN

Situées sur la rivière Quê Son, les chutes de Ban Giôc - Detian s’élèvent à plus de 60 m et s’étendent sur des centaines de mètres. Le flot impétueux, projetant son écume blanche au milieu des montagnes verdoyantes et du ciel azur, crée un spectacle grandiose. La particularité de ce site réside dans son cours principal qui se divise en plusieurs niveaux calcaires, conférant à l’ensemble une beauté à la fois sauvage et harmonieuse. Un îlot couvert de verdure sépare les eaux en trois branches distinctes, offrant un tableau naturel d’une rare splendeur. Grâce à ce charme unique, le site s’est imposé comme une destination incontournable pour les visiteurs vietnamiens, chinois et internationaux.

Afin de valoriser ce potentiel, la Chine a déployé de nombreuses mesures, faisant de cet espace un point focal du tourisme frontalier. Les infrastructures routières ont été modernisées, des complexes hôteliers, restaurants et centres commerciaux ont vu le jour, constituant un véritable "écosystème touristique".

Parallèlement, l’offre s’est diversifiée : balades en bateau sur la rivière Quê Son, spectacles d’arts traditionnels, jeux populaires, festivals et événements culturels viennent enrichir l’expérience des voyageurs et prolonger leur séjour. Les technologies numériques jouent également un rôle croissant, avec des audioguides multilingues, la billetterie électronique et des applications mobiles facilitant la découverte du site.

Une coordination étroite

Depuis la mise en service officielle de la zone de coopération touristique transfrontalière, les échanges entre le Vietnam et la Chine se sont intensifiés. De nombreuses manifestations culturelles et sportives communes ont été organisées, parmi lesquelles la course transfrontalière des chutes de Ban Giôc - Detian, le semi-marathon de Daxin 2025, l’exposition du patrimoine culturel immatériel Vietnam - Chine, ou encore le concours de chants populaires et le programme “Montagnes liées, fleuves reliés, affinités humaines - Échanges culturels Vietnam - Chine pour rapprocher les peuples”. Ces activités ont consolidé une base sociale solide, favorisant une intégration approfondie dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme, tout en approfondissant l’amitié entre les peuples des deux pays.

Un autre facteur décisif du succès du site est la facilitation des déplacements transfrontaliers. La mise en place de circuits conjoints et la simplification des formalités d’entrée et de sortie ont permis aux visiteurs de découvrir aisément les deux côtés des chutes. Le flux touristique ne cesse d’augmenter, notamment grâce à l’afflux croissant de visiteurs internationaux, confirmant l’attrait du modèle de coopération singulier.

Nguyên Trang Thi, une touriste venue de Da Nang, confie : "C’est la première fois que je viens ici. J’ai été profondément impressionnée par la majesté et la poésie des paysages des deux côtés des chutes. J’ai eu le sentiment que les deux rives, l’une vietnamienne et l’autre chinoise, battaient à l’unisson, comme deux cœurs rapprochés, renforçant ainsi l’amitié entre nos deux pays".

Au-delà des retombées économiques, Ban Giôc - Detian s’impose comme un symbole vivant de la solidarité et de la coopération bilatérales. Ce succès reflète la vision commune des dirigeants des deux pays, qui ont su transformer un patrimoine naturel en passerelle culturelle et en vecteur d’amitié, tout en ouvrant un nouveau chapitre pour le développement du tourisme frontalier à l’ère de l’intégration.

Grâce à des politiques d’ouverture et à une coordination étroite, les activités touristiques aux chutes de Ban Giôc - Detian gagnent en vitalité. Ce modèle transfrontalier contribue non seulement à la relance et à la croissance du secteur touristique des deux nations, mais incarne aussi la pérennité de l’amitié vietnamo-chinoise, enracinée dans la proximité des populations vivant de part et d’autre de la frontière.

VNA/CVN