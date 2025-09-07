Le Vietnam séduit 14 millions de touristes internationaux en huit mois

Selon le Département général des statistiques relevant du ministère des Finances, le Vietnam a accueilli en août 2025 environ 1,68 million de visiteurs internationaux, soit une hausse de 16,5% par rapport à la même période de 2024.

>> Un nouvel espace de développement pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

>> Travel Off Path explique pourquoi le Vietnam fascine autant les touristes

>> Un nouvel espace de développement pour le tourisme à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Sur les huit premiers mois de l’année, le pays a reçu près de 14 millions de visiteurs étrangers, en progression de 21,7% sur un an.

Ce résultat positif s'explique notamment par les célébrations du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale (2 septembre). Ces événements ont entraîné une augmentation du nombre de visiteurs de 7,8% par rapport à juillet. Le chiffre d'affaires des services de voyage et de tourisme est estimé à 61.200 milliards de dôngs, soit une hausse de 20,3% sur un an.

D’après l’Autorité nationale du tourisme, bien que cette période corresponde traditionnellement à la basse saison, les performances de juillet et août témoignent d’une reprise claire et d’une croissance soutenue du marché touristique international vers le Vietnam. Sur les quelque 14 millions de visiteurs étrangers, 11,9 millions sont arrivés par voie aérienne (85,2%, +22,6%), 1,9 million par voie terrestre (13,4%, +17,5%) et 187.800 par voie maritime (1,4%, +13,4%).

La Chine et la République de Corée demeurent les deux premiers marchés émetteurs, représentant à elles seules près de la moitié du total. La Chine arrive en tête avec plus de 3,5 millions de visiteurs (25,4%), suivie de la République de Corée avec plus de 2,9 millions (20,9%). Les autres marchés figurant dans le top 10 sont : Taïwan (Chine), les États-Unis, le Japon, le Cambodge, l’Inde, la Russie, l’Australie et la Malaisie.

En Europe, la plupart des marchés poursuivent leur dynamique de croissance, notamment le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Danemark, la Suède et la Norvège. Dans l’ASEAN, les Philippines, le Cambodge, le Laos, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande enregistrent également une progression notable.

Particulièrement remarquable, le marché russe a bondi de 164,9%, grâce aux campagnes de promotion et de communication organisées en Russie par l’Administration nationale du tourisme, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que par les localités et entreprises vietnamiennes.

Le marché indien, pour sa part, confirme son fort potentiel et maintient une croissance stable. En septembre 2025, l’Administration nationale du tourisme organisera des programmes de présentation du tourisme vietnamien à Bengaluru et Hyderabad, afin de renforcer la présence du Vietnam en Inde et de favoriser la coopération entre les entreprises des deux pays.

Selon Pham Van Thuy, directeur général adjoint de l’Administration nationale du tourisme, l’Inde, berceau de grandes religions comme le bouddhisme et riche de nombreux patrimoines culturels, est non seulement un partenaire stratégique global du Vietnam mais aussi un ami de longue date entretenant des relations multiformes, dont le tourisme constitue un vecteur important.

En 2024, le Vietnam a accueilli plus de 500.000 visiteurs indiens, près de trois fois plus qu'en 2019. Cette croissance ne cesse de s'accélérer, avec plus de 387.000 touristes indiens arrivés au cours des sept premiers mois de 2025, soit une hausse de 42,5% en un an. L'Inde s'est ainsi imposée comme l'un des dix principaux marchés en termes de recherches sur la destination Vietnam.

Pour capitaliser sur ce potentiel, le Vietnam a mis en place plusieurs mesures. Selon Pham Van Thuy, le pays a notamment facilité l'accès en proposant un e-visa de 90 jours pour des séjours à entrée simple ou multiple. Parallèlement, le réseau de lignes aériennes directes entre les grandes villes des deux pays s'est considérablement développé. Enfin, la sécurité, l'hospitalité et la convivialité du peuple vietnamien continuent d'être des atouts majeurs, contribuant à offrir aux visiteurs internationaux des expériences mémorables.

VNA/CVN