Vers un tourisme durable : transformation numérique et verte à l’appui

Le 4 septembre, dans le cadre du 19 e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2025), le Forum sur le tourisme 2025, placé sous le thème " Façonner l’avenir du tourisme : vers la transformation numérique et la transformation verte ", s'est tenu au Centre des foires et expositions internationales de Saigon (SECC) à Hô Chi Minh - Ville.

À cette occasion, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et celui de la Santé ont annoncé un protocole d'accord de coopération pour le développement du tourisme médical.

Dans son discours d'ouverture, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, a déclaré que le tourisme médical s'imposait comme une orientation stratégique de développement, combinant les avantages de la transformation numérique et de la transformation verte. Selon lui, il s'agit d'un produit à forte valeur ajoutée, qui attire une clientèle de qualité et contribue à améliorer la position et la compétitivité du tourisme vietnamien à l'international. Cependant, il a également souligné des défis majeurs tels que le manque de sensibilisation, l'absence de mécanismes spécifiques, les difficultés de financement, la consommation d'énergie et le rejet de déchets... Tout cela oblige le secteur du tourisme à déployer des efforts pour trouver des solutions.

Contribution importante au développement

socio-économique

S'exprimant lors du forum , le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a déclaré que le tourisme n'est pas seulement une "industrie sans fumée" contribuant significativement au développement socio-économique, mais aussi un secteur économique particulièrement humain : il est un pont pour les échanges culturels, une force d'influence permettant de connecter les êtres humains, de renforcer la compréhension, de consolider l'amitié et de contribuer à la construction d'un monde de paix, de coopération, de développement et de prospérité.

Le vice-Premier ministre a souligné que, grâce à sa situation centrale en Asie du Sud-Est, le Vietnam dispose de nombreux potentiels, d'opportunités exceptionnelles et d'avantages compétitifs pour le développement du tourisme : un environnement paisible, stable, sûr et sécurisé. Les infrastructures socio-économiques font l'objet d'investissements croissants et sont améliorées. Le Vietnam possède un riche patrimoine culturel et historique, dont neuf patrimoines mondiaux et 16 patrimoines culturels immatériels représentatifs de l'humanité reconnus par l'UNESCO, une cuisine unique, une nature magnifique - diversifiée et riche, un peuple vietnamien chaleureux et affectueux, des coûts de voyage raisonnables et des services de plus en plus professionnels et de haute qualité. Le Vietnam dispose d'une main-d'œuvre jeune et abondante, contribuant au développement des ressources humaines dans le secteur du tourisme. Après l'extension de ses frontières administratives, Hô Chi Minh-Ville continue d'affirmer sa position de plus grand centre économique et touristique du pays, affichant un potentiel exceptionnel en termes d'économie, de culture, de services et de connexions internationales.

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a affirmé que "Le Parti et l'État vietnamiens accordent une attention particulière au développement du tourisme et mettent en œuvre de nombreuses politiques à cet effet. La résolution N° 08-NQ/TW de 2017 du Politburo affirme que faire du tourisme un secteur économique phare du pays ; développer simultanément le tourisme international et national ; viser un tourisme vert et durable, imprégné de l'identité culturelle nationale”. Le gouvernement vietnamien accorde une attention particulière et s'emploie résolument à finaliser les politiques, les lois, créant de nombreuses mesures incitatives exceptionnelles pour attirer les touristes au Vietnam, soutenant les entreprises dans le développement du tourisme, notamment en élargissant l'exemption de visa, en mettant en place le visa électronique, en prolongeant la durée de séjour et en créant les conditions permettant aux touristes de vivre une expérience plus riche et plus complète".

Solutions pour promouvoir le développement du tourisme

Selon le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, le gouvernement a défini des solutions pour "promouvoir le développement du tourisme et assurer une croissance économique à deux chiffres dans les années à venir", soulignant : "Le secteur du tourisme doit poursuivre l'accélération de la transformation numérique liée à la transition verte, optimiser le potentiel des ressources et des atouts de chaque région et localité. Parallèlement, il doit adhérer fermement à l'objectif de développement durable selon la devise “Produits uniques - Services professionnels - Procédures simples et pratiques - Prix compétitifs - Environnement propre et agréable- Destinations sûres, civilisées et conviviales”. Tous ces efforts ont jeté des bases solides, contribuant non seulement à la croissance durable du tourisme vietnamien, mais aussi à l'amélioration de la compétitivité régionale, avec de nombreux résultats remarquables".

Selon le vice-Premier ministre Mai Van Chinh, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint près de 14 millions au cours des huit premiers mois de 2025, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période en 2024. Le tourisme vietnamien continue de figurer parmi les leaders mondiaux de l'indice mondial de capacité de développement du tourisme en 2024, notamment en termes de compétitivité des prix, de ressources touristiques et de sécurité.

"À l'ère du numérique et du développement durable, il est essentiel de prendre pleinement conscience que la transformation numérique et la transformation verte ne sont pas deux voies parallèles, mais des clés de voûte, deux piliers stratégiques qui se complètent et unissent leurs forces pour créer un tourisme durable, moderne, humain et culturellement unique. Le tourisme du Vietnam en général, et à Hô Chi Minh-Ville en particulier, s'ouvre à une nouvelle opportunité et à un nouveau parcours : celui de construire l'avenir. Dans ce parcours, la transformation numérique n'est pas seulement une technologie, mais une opportunité de créer des expériences touristiques intelligentes, personnalisées et connectées à l'échelle mondiale. La transformation verte n'est pas seulement une tendance, mais une responsabilité et une fierté d'offrir une destination durable, sûre et dynamique", a ajouté le vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

"Il est nécessaire de transformer en profondeur le modèle de croissance, en utilisant la transformation numérique comme moteur pour améliorer la qualité des services, l'expérience touristique et l'efficacité de la gestion. La transformation verte est le fondement d'une industrie touristique en harmonie avec la nature, responsable envers la communauté et l'environnement. Il s'agit non seulement d'une exigence incontournable, mais aussi d'une opportunité pour l'industrie touristique d'améliorer sa compétitivité, d'accroître son attractivité et de devenir un secteur pionnier dans la mise en œuvre des engagements internationaux en matière de développement durable et de croissance verte. Cela contribue également à l'amélioration de la productivité, à la qualité des services, à la préservation des ressources, à la diffusion des valeurs culturelles et du peuple vietnamiens dans le monde et à la transmission d'un patrimoine durable aux générations futures", a conclu le Vice-Premier ministre Mai Van Chinh.

Quelques orientations pour le développement

rapide et durable

Lors du Forum, le vice-Premier ministre a présenté quelques orientations pour le développement rapide et durable du secteur touristique du Vietnam dans les années à venir:

Premièrement, continuer d’améliorer les institutions et d’innover dans la réflexion sur le développement du tourisme. On doit passer d'une logique de "croissance à tout prix" à une logique de "développement durable", considérer le tourisme comme une industrie de services plutôt que comme un secteur économique créatif, connecté et porteur de valeur, à la croisée des cultures, de l'économie, de l'environnement et de la technologie.

Deuxièmement, il faut renforcer l'action et élargir la coopération internationale en faveur de la transformation numérique et de la transformation verte. En particulier, on doit appliquer résolument des modèles de gouvernance intelligents et partager les données et les connaissances pour construire ensemble un écosystème touristique intelligent, vert et durable.

Troisièmement, un engagement et une action mondiaux. Le vice-Premier ministre a suggéré que le Forum d'aujourd'hui étudie et élabore un ensemble de principes sur le "tourisme numérique et le tourisme vert" - un cadre commun de normes, encourageant les pays et les entreprises à l'appliquer, afin que le tourisme mondial puisse se développer de manière harmonieuse, responsable et durable. Le Vietnam est prêt à accompagner, à contribuer activement et à être un membre responsable de cette initiative.

Quatrièmement, il est nécessaire de promouvoir les liens régionaux et sectoriels ; développer des chaînes de valeur touristiques durables, reliant le tourisme à l'agriculture, la culture, l'environnement, les sciences et technologies, le commerce, les services et les entreprises. De là, il aide à créer des produits uniques et caractéristiques, riches et hautement compétitifs.

Cinquièmement, il faut investir massivement dans le développement des ressources humaines. On doit se concentrer sur la formation de ressources humaines numériques et de ressources humaines dotées de connaissances et de compétences en développement durable, en encourageant la créativité, l'adaptation flexible et l'intégration internationale afin de créer une génération de "pionniers" dans la construction d'une industrie touristique moderne et humaine.

Enfin, il faut soutenir le monde des affaires, y compris les petites et moyennes entreprises. Il est nécessaire de poursuivre la recherche et le développement de mécanismes et de politiques appropriés, de soutenir la technologie et la formation, d'encourager l'investissement des entreprises, de promouvoir les partenariats public-privé, de développer des modèles économiques touristiques efficaces et de privilégier le tourisme numérique et le tourisme vert.

Lors du Forum, les délégués ont également participé à des débats de deux sessions dont les principaux thèmes étaient "Aperçu du rôle de la transformation numérique et de la transformation verte dans le développement du tourisme au Vietnam" et "Solutions pour la transformation numérique et la transformation verte dans le tourisme".

