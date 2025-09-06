Le Vietnam s’affiche comme une destination phare même si la concurrence grandit

Les recherches internationales sur le tourisme vietnamien ont fortement augmenté entre fin 2024 et début 2025, a-t-on appris de la conférence nationale des voyagistes 2025, qui s’est tenue vendredi 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville.

La conférence nationale des voyagistes 2025, organisé par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANVT), a examiné les arrivées de touristes internationaux au Vietnam et discuté des moyens d’atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux pour cette année.

Les participants ont souligné que les principaux marchés sources de recherches sont les États-Unis, l’Inde, le Japon, la République de Corée et plusieurs pays européens comme le Royaume-Uni et l’Allemagne. Depuis début 2025, les recherches sur le tourisme vietnamien ont augmenté de 10 à 25%, se classant au septième rang mondial.

Le Vietnam devance actuellement d’autres destinations d’Asie du Sud-Est comme les Philippines, Singapour, la Thaïlande, l’Indonésie et la Malaisie.

Les dix destinations les plus recherchées au Vietnam sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoi, Dà Nang, Phu Quôc, Nha Trang, Hôi An, Vung Tàu, Dà Lat, Phan Thiêt et Huê. Vung Tau et Ninh Binh ont notamment enregistré les taux de croissance les plus élevés, dépassant les 75%. Les marchés les plus intéressés sont les États-Unis, l’Inde, l’Australie, le Japon, Singapour, la République de Corée, le Royaume-Uni, la Malaisie et la Chine.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a souligné que la conférence se tenait dans un contexte où le pays connaît de nombreux changements et entre dans une nouvelle ère, créant à la fois des opportunités et des défis pour le secteur du tourisme.

Malgré la forte croissance de ces dernières années, qui a fait du tourisme un élément moteur du paysage économique vietnamien, il a insisté sur la nécessité de nouvelles avancées pour faire du tourisme un moteur essentiel de l’économie, insistant sur le rôle crucial du secteur privé dans le développement du tourisme et la croissance économique nationale.

Le vice-ministre a souligné que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer en apportant des idées innovantes, en élaborant des plans d’action concrets et en coopérant étroitement avec les fournisseurs et les marchés internationaux pour renforcer la compétitivité du tourisme vietnamien.

Le directeur adjoint de l’ANTV, Hà Van Siêu, a indiqué qu’en juillet 2025, le Vietnam comptait 4.361 voyagistes internationaux, dont 1.330 compagnies par actions, 3.025 compagnies à responsabilité limitée et six entreprises privées, ainsi que 2.115 voyagistes nationaux. Le pays compte également 280 hôtels cinq étoiles totalisant près de 93.000 chambres et 340 hôtels quatre étoiles avec près de 47.000 chambres. Plus de 42.000 guides touristiques agréés exercent leurs activités dans tout le pays.

Cependant, la plupart des voyagistes sont des petites et moyennes entreprises dont la compétitivité est limitée, les ressources insuffisantes pour le développement et la promotion de produits à grande échelle, et les mesures incitatives pour attirer davantage de visiteurs sont insuffisantes.

Dans le cadre de la conférence, des représentants de ministères, d’autorités locales et d’agences de voyages ont organisé des tables rondes sur les marchés d’Asie du Nord-Est et de l’ASEAN, d’Europe et d’Amérique du Nord et d’Australie, ainsi que d’Inde et du Moyen-Orient.

Ces discussions ont porté sur les mesures visant à stimuler la fréquentation de chaque segment, les propositions de mécanismes de promotion plus efficaces, le renforcement de la connectivité des transports et la restructuration des entreprises pour répondre à la demande croissante de transformation numérique dans le tourisme.

Les délégués ont convenu que pour atteindre l’objectif de 25 millions d’arrivées internationales en 2025, le Vietnam doit mobiliser les efforts combinés de toutes les parties prenantes, tirer le meilleur parti des opportunités nationales et internationales et tirer parti des conditions institutionnelles et politiques favorables pour accélérer la croissance.

