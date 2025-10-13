Inauguration de la première ligne directe entre la Biélorussie et Phu Quôc

La Compagnie aérienne nationale de Biélorussie, Belavia Belarusian Airlines, a officiellement inauguré, le 11 octobre, son premier vol direct reliant Minsk à l’île de Phu Quôc (Vietnam). Cet événement marque une étape importante dans le renforcement des liens aériens et touristiques entre les deux pays.

L’appareil, complet avec ses 281 passagers, a atterri sans encombre à l’aéroport international de Phu Quôc dans la matinée du 12 octobre.

S’exprimant lors de la cérémonie, le vice-ministre des Affaires étrangères du Bélarus, Sergey Lukashevich, a souligné que cette nouvelle ligne aérienne constitue le premier fruit concret du Partenariat stratégique établi entre les deux pays à l’occasion de la visite d’État du secrétaire général Tô Lâm en mai 2025. Il a mis en avant le développement dynamique des relations politiques et économiques entre Minsk et Hanoï, en insistant sur le potentiel touristique considérable qu’offre cette coopération. La nouvelle liaison Minsk - Phu Quôc permettra, selon lui, de concrétiser pleinement ce potentiel.

Le diplomate bélarusse a également salué la politique d’exemption de visa de 30 jours appliquée par le Vietnam à l’égard des citoyens bélarusses, une mesure qui, selon lui, ouvre de vastes perspectives pour découvrir un pays « beau et hospitalier ».

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Biélorussie, Nguyên Van Trung, a qualifié l’ouverture de cette ligne de jalon historique, marquant la mise en œuvre concrète des accords conclus entre les dirigeants des deux nations. Il a souligné que le Vietnam restait une destination prisée des voyageurs internationaux et attache une grande importance au développement du tourisme avec la Biélorussie, dans un esprit de rapprochement entre les peuples et de consolidation de l’amitié bilatérale.

De son côté, Gleb Parkhamovich, premier vice-directeur général exécutif de Belavia Belarusian Airlines, a déclaré que les liaisons vers le Vietnam figuraient parmi les priorités stratégiques de la compagnie. Il a ajouté que Belavia Belarusian Airlines envisageait déjà d’étendre ses vols charter vers d’autres stations balnéaires vietnamiennes, d’autant plus que la flotte de la compagnie s’est récemment enrichie de plusieurs Airbus A330-200 modernes.

Selon le programme annoncé, les vols charter Minsk - Phu Quôc seront opérés tous les 11 jours, en classes économique et affaires. Les billets seront disponibles via les voyagistes biélorusses. La société AeroBel Service, affréteur du vol inaugural, a indiqué avoir déjà vendu tous les sièges jusqu’en mars 2026 et prévoit que la saison touristique 2025-2026 pourrait attirer près de 10.000 visiteurs biélorusses au Vietnam.

