Hô Chi Minh-Ville accélère sa réforme administrative pour faciliter les investissements

Hô Chi Minh-Ville intensifie sa réforme administrative face à l'intérêt croissant des investisseurs étrangers pour les opportunités offertes par ce pôle économique du Sud.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Ces derniers mois, les autorités municipales ont tenu plusieurs réunions de travail avec de grandes entreprises internationales souhaitant développer ou lancer de nouveaux projets.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Bùi Xuân Cuong, a récemment rencontré des représentants de HDF Energy, société française qui a ouvert son bureau au Vietnam en 2022.

Selon Trân Khanh Viêt Dung, directeur de HDF Energy au Vietnam, la société prépare un portefeuille d'investissements d'environ 500 millions de dollars, couvrant des projets d'énergies renouvelables, un service de bus fluvial à hydrogène sur le fleuve Saigon, une coopération pour un port vert à Cân Gio, la fourniture d'énergie verte à Côn Dao et des recherches sur une ligne de métro léger à hydrogène.

Lors d'une réunion avec des dirigeants de la ville en novembre dernier, Somhatai Panichewa, PDG d'Amata Vietnam, a déclaré que le groupe travaillait sur un projet de parc industriel à Châu Duc, nécessitant un investissement minimum de 180 millions de dollars et ciblant les industries de haute technologie, la logistique et le développement urbain intelligent. Elle a précisé que le plan directeur et l'étude de faisabilité, réalisés en collaboration avec des partenaires japonais, avaient été finalisés.

Plusieurs autres investisseurs ont également manifesté leur intérêt. De Heus, société néerlandaise, étudie les opportunités offertes par le Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville. G42, des Émirats arabes unis, prévoit d'investir près de 2 milliards de dollars dans un super centre de données dédié à l'intelligence artificielle, tandis que KinhBac City Development Holding Corporation, en partenariat avec Accelerated Infrastructure Capital et VietinBank, prépare un projet de centre de données de 200 MW, également basé sur l'IA, d'une valeur similaire.

Parallèlement à ces nouveaux projets, plusieurs entreprises étrangères envisagent d'étendre leurs activités. Techtronic Industries souhaite agrandir son usine Milwaukee, situé dans le Parc technologique de Saigon. Le PDG d'Intel Vietnam, Kenneth Tse, a révélé que l'entreprise envisageait de transférer ses activités d'assemblage, de conditionnement et de test du Costa Rica vers le Vietnam et a sollicité un soutien accru des autorités municipales.

Les responsables municipaux ont réaffirmé leur engagement à simplifier les procédures administratives et à accélérer les processus. La ville a récemment pris une décision réduisant les délais de huit procédures administratives dans le secteur de l'investissement, notamment en ramenant le délai d'obtention des certificats d'enregistrement d'investissement de 10 à 8 jours et celui des apports en capital et des acquisitions d'actions de 15 à 8 jours.

Les ajustements aux projets en cours ont également été simplifiés, plusieurs procédures étant désormais réalisées en deux à quatre jours ouvrables. Ces réformes devraient renforcer l'attractivité de Hô Chi Minh-Ville auprès des investisseurs étrangers dans les prochains mois.

VNA/CVN