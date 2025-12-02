Hai Phong renforce ses liens d'investissement avec la République tchèque

La conférence de coopération commerciale et d'investissement de Hai Phong 2025 s'est tenue le 30 novembre à l'ambassade du Vietnam à Prague, en République tchèque.

>> Le président du Sénat tchèque entame sa visite officielle au Vietnam

>> Le président du Sénat tchèque souligne les liens éducatifs avec le Vietnam

>> Dynamiser les échanges interparlementaires entre le Vietnam et la République tchèque

Photo : Viêt Thang/VNA/CVN

Présidée par Lê Tiên Châu, secrétaire du Comité du Parti de Hai Phong, la conférence a réuni des représentants des services municipaux, des entreprises vietnamiennes implantées en République tchèque et des membres de la communauté vietnamienne locale.

L'ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoài Nam, a souligné la forte intégration de la communauté vietnamienne de 100.000 personnes dans le pays, notant que la récente élévation des relations Vietnam - Tchécoslovaquie au rang de partenariat stratégique a ouvert de nouvelles perspectives de coopération dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l'investissement et les partenariats d'affaires.

Giang Thanh, vice-président de l'Union du peuple vietnamien en République tchèque, a déclaré qu'environ 60.000 Vietnamiens détiennent un permis de séjour de longue durée et plus de 30.000 possèdent la nationalité tchèque, dont près de 95% sont actifs dans le monde des affaires. Cette situation a engendré une génération dynamique d'entrepreneurs, dotés d'une grande capacité d'adaptation et d'une influence croissante au sein de la société locale.

Nguyên Thai Ngoc, président de l'Association des entreprises vietnamiennes en République tchèque, a souligné que la République tchèque offre un environnement juridique et commercial stable et transparent, plus favorable que certains marchés voisins comme la Russie ou l'Ukraine, dans un contexte géopolitique particulièrement instable.

Dans son discours, Lê Tiên Châu a présenté la vision de développement de Hai Phong, qui ambitionne de devenir un pôle industriel, logistique et de services internationaux du nord du pays. Grâce à ses ports en eau profonde, ses infrastructures de transport modernes et ses importantes réserves foncières industrielles, la ville souhaite attirer des investissements étrangers axés sur l'innovation technologique, la protection de l'environnement et la forte valeur ajoutée.

Le vice-président du Comité populaire de Hai Phong et directeur de l'Autorité de la zone économique de Hai Phong, Lê Trung Kiên, a souligné les domaines dans lesquels Hai Phong souhaite renforcer sa coopération avec les entreprises tchèques, notamment les industries manufacturières et de transformation, les hautes technologies, les énergies propres, la logistique, l'ingénierie de précision et l'industrie pharmaceutique. Il a affirmé que Hai Phong s'engage à accompagner et à soutenir pleinement les investisseurs internationaux grâce à des réformes administratives, une transformation numérique et la mise en place d'infrastructures industrielles modernes et performantes.

En conclusion de la conférence, Lê Tiên Châu a salué les réussites de la communauté d'affaires vietnamienne en République tchèque, qualifiant les Vietnamiens de l'étranger d'"ambassadeurs du peuple" qui promeuvent l'image du Vietnam et favorisent la confiance et les opportunités de coopération.

Il s'est dit convaincu que cette communauté continuera de prospérer et de jouer un rôle essentiel de trait d'union entre Hai Phong et la République tchèque, ainsi qu'avec l'Europe dans son ensemble.

VNA/CVN