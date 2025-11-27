Sciences

Hô Chi Minh-Ville inaugure la Semaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat

Le 26 novembre 2025, la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l'innovation, de la science, de la technologie et de l'entrepreneuriat créatif de Hô Chi Minh-Ville (WISE HCMC+ 2025) a eu lieu officiellement au Centre d'entrepreneuriat créatif de Hô Chi Minh-Ville (SIHUB).

>> Cap sur l’IPv6 Only pour moderniser l’Internet national d’ici 2030

>> VinFuture 2025 : cap sur les percées technologiques

>> GRECO 2025 : promouvoir la croissance verte grâce aux technologies 4.0 et à l'IA

Placé sous le thème “Innovation et technologie - L'avenir de notre ville”, l'événement WISE HCMC+ 2025 propose plus de 15 événements et près de 200 stands d'exposition, ainsi que des concours AI Hackathon, AI Challenge, des conférences internationales et des sessions de mise en relation d'investissements qui se tiendront tous les jours jusqu'à 21h00.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, Trân Thi Diêu Thúy, vice-présidente du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a indiqué : Selon le rapport 2025 sur l'Indice mondial de l'innovation (GII) de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le Vietnam se classe au 44e rang sur 139 pays/économies. Il est à noter que Startup Blink classe l'écosystème d'entrepreneuriat créatif de Hô Chi Minh-Ville à la 110e place sur 1 000 villes mondiales et à la troisième place en Asie du Sud-Est. “Ces chiffres confirment l'attractivité de l'écosystème de start-up dans la Ville”, a souligné Mme Thúy.

Mme Thúy a également précisé que, mettant en œuvre la Résolution N°57-NQ/TW du Bureau politique, Hô Chi Minh-Ville l'a concrétisée par des programmes d'action stratégiques. La ville vise à devenir, d'ici 2025-2030, un centre d'innovation international, avec une économie numérique représentant 30 à 40% du Produit régional brut (PIB), des dépenses totales de R&D atteignant 2 à 3% du GRDP, et une allocation de 4 à 5% du budget annuel pour la science, la technologie et la transformation numérique.

“L'administration de Hô Chi Minh-Ville s'engage à accompagner constamment la communauté de l'innovation à tous les stades de son développement ; tout en maximisant son rôle d'orientation, de catalyseur, de connexion, de coopération et de partage. Il s'agit non seulement d'une mission, mais aussi d'une vision stratégique visant à stimuler l'innovation et à contribuer à positionner Hô Chi Minh-Ville comme un centre de création de premier plan dans la région et dans le monde”, a partagé Trân Thi Diêu Thúy.

Trân Trọng Tuyên, directeur adjoint du Service de la science et de la technologie de Hô Chi Minh-Ville, a affirmé que Hô Chi Minh-Ville s'impose comme l'écosystème d'entrepreneuriat créatif le plus dynamique du Vietnam. La ville attire actuellement près de 50% des start-up du pays et abrite le siège de trois des quatre "licornes" technologiques vietnamiennes (VNG, MoMo, Sky Mavis), confirmant ainsi son statut de “locomotive économique” et de “centre d'entrepreneuriat créatif”.

Dans le classement mondial, Hô Chi Minh-Ville a continué de progresser, passant de la 111e place (en 2024) à la 110e place (en 2025) pour l'indice de l'écosystème d'entrepreneuriat. Au niveau national, l'Indice d'innovation au niveau local (PII) 2025 classe Hô Chi Minh-Ville à la 2e position nationale avec 59,33 points, se distinguant en tête pour l'infrastructure numérique, la R&D des entreprises et la propriété intellectuelle.

Selon M. Tuyên, l'attrait de WISE HCMC+ ne réside pas seulement dans son ampleur impressionnante avec près de 200 stands d'exposition technologique, des centaines de start-up, les concours AI Hackathon et AI Challenge ; ni dans les conférences internationales, les sessions de dialogue politique de haut niveau et les activités de mise en relation d'investissements qui se déroulent de la matinée jusqu'à 21h00 tous les jours. La valeur essentielle et la chose la plus spéciale sont que WISE HCMC+ deviendra un rendez-vous annuel pour l'esprit d'innovation, un lieu de convergence des intelligences vietnamiennes et de connexion avec la communauté internationale. C'est ici que les graines créatives sont nourries, les opportunités identifiées, les idées prennent leur envol et les aspirations sont diffusées.

Justifiant l'organisation annuelle, M. Tuyên a déclaré que si la ville veut devenir un centre financier international, elle doit disposer d'un centre d'innovation financière. Pour être en tête de la transformation numérique, elle doit être en tête de la pensée et des nouveaux modèles technologiques. Pour devenir le berceau des start-up licornes, elle doit créer un environnement où la plus petite idée peut devenir une grande chose.

Texte et photos : Quang Châu/CVN