"Voyages créatifs", correspondances artistiques entre le Vietnam et Singapour

>> Accord tripartite Vietnam - Malaisie - Singapour sur l’exportation d’électricité verte

>> Khánh Hòa présente son potentiel d'investissement à Singapour

>> Star Voyager, premier paquebot aller-retour du Vietnam à Singapour

Photo : VNUFA/CVN

Rassemblant artistes et éducateurs des deux pays autour du thème de la "connexion", l'événement commémore des événements historiques importants en 2025, notamment la 60e Fête nationale de Singapour, la 80e Fête nationale du Vietnam et le 100e anniversaire de la fondation de la VNUFA, selon la rectrice de la VNUFA, la Dr. Dang Thi Phong Lan.

Organisée du 20 au 26 juin à l’Art Space de la VNUFA, cette exposition phare présente 80 œuvres de 36 auteurs vietnamiens et singapouriens qui ont largement contribué à l’éducation artistique dans les deux pays.

Animés par un esprit de créativité et de dévouement, les artistes exposent des œuvres aux formes et aux matériaux variés, véhiculant un langage visuel qui transcende les frontières de la communication conventionnelle, selon les organisateurs.

"Voyages créatifs" explore ainsi le rôle essentiel de l’éducation artistique dans la stimulation de la créativité, le développement national et le renforcement des liens culturels entre Singapour et le Vietnam.

"Présentant une impressionnante collection d’art contemporain, allant de la peinture, du graphisme et de la sculpture aux installations, vidéos et œuvres collaboratives, chaque œuvre reflète le parcours créatif unique de son créateur, soulignant le lien entre art, éducation et identité culturelle", a déclaré la directrice de la VNUFA.

L’exposition bénéficie du soutien de l’ambassade de la République de Singapour à Hanoï, du Singapore Global Network, de l’Association d’amitié Vietnam - Singapour et de la Chambre de commerce de Singapour au Vietnam.

L’ambassadeur de la République de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a assisté à la cérémonie d’ouverture, aux côtés du vice-président de l’Association d’amitié Vietnam - Singapour à Hanoï, Pham Xuân Khanh, ainsi que de nombreux artistes et invités.

L’exposition présente des œuvres de 25 artistes vietnamiens, tous enseignants aux départements de peinture, de graphisme, de sculpture, d’éducation artistique et d’histoire de l’art de la VNUFA.

Ils ont laissé une empreinte personnelle dans leurs œuvres, les imprégnant non seulement de la pensée créative des artistes contemporains, mais aussi de l’esprit pionnier et précurseur des enseignants.

Photo : VNA/CVN

À travers leurs peintures, graphismes et sculptures d’une technique sophistiquée, les traditions artistiques de cette école centenaire sont fermement ancrées.

Parallèlement, l’exposition présente également 11 artistes singapouriens, dont un artiste-éducateur pionnier, des conférenciers, des professeurs d’art, des commissaires d’exposition, des mentors, ainsi que des défenseurs et consultants artistiques.

Les artistes singapouriens présentés par les cofondateurs de la galerie Maya, le peintre Jeffrey Wandly et l’historienne de l’art Masturah Sha’ari, constituent le clou de l’exposition, apportant une perspective nouvelle et différente. Nombre de leurs œuvres témoignent d’un lien culturel et historique subtil entre Singapour et le Vietnam.

Cette année, l’exposition est le troisième projet bilatéral de la galerie Maya au Vietnam, après le succès de l’exposition "Huu nghi : Singapour et le Vietnam 50-10" au Musée des beaux-arts du Vietnam en 2023.

"Le Vietnam est un pays caractérisé par une longue tradition culturelle, tandis que Singapour est réputée pour ses avancées technologiques et son écosystème d’innovation de pointe. Mais les œuvres présentées dans l’exposition présentent un point commun dans leur art, à travers la diversité des thèmes créatifs et des perspectives sur la vie", a indiqué le comité d’organisation de l’événement.

"Ensemble, les œuvres témoignent du respect de la diversité culturelle et de l’harmonie de la pensée artistique, créant ainsi un espace artistique symbiotique et harmonieux", a-t-il ajouté.

"Voyages créatifs" est une exposition qui met à l’honneur les véritables valeurs artistiques, fondées sur trois éléments majeurs : la créativité, l’éducation artistique et le lien culturel.

L’exposition ouvre également de nouvelles perspectives de coopération et de connexion artistique entre les deux pays, renforçant ainsi la Communauté de l’ASEAN et ses idéaux d’unité dans la diversité.

VNA/CVN