Musée des beaux-arts du Vietnam

Ouverture des espaces d’exposition des arts appliqués et populaires

Faisant partie des volets importants du dispositif muséographique, ces nouveaux espaces contribuent à retracer l’histoire du développement des beaux-arts vietnamiens, de la tradition à la modernité.

"Les arts appliqués et populaires sont un élément essentiel de l’évolution historique des beaux-arts vietnamiens. Ils englobent divers types de peintures, de statues folkloriques et d'objets usuels, reflétant la vie spirituelle, un savoir-faire raffiné, la créativité, l'identité nationale et les valeurs esthétiques de la culture vietnamienne", a souligné Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Les arts appliqués décoratifs, ancrés dans une longue tradition, constituent un pilier des beaux-arts nationaux. Avec ses 54 ethnies, le Vietnam présente une grande diversité d’identités culturelles à travers ses produits d’arts appliqués.

Valeurs traditionnelles

La collection exposée au musée réunit vêtements, parures, instruments de musique, armes, outils, objets domestiques, jouets… issus de plusieurs groupes ethniques. Ces pièces témoignent d’une riche variété de styles, de formes, de matériaux, de motifs, de couleurs et de techniques artisanales. À travers elles, on perçoit à la fois l’utilité, l’élégance de la création et la finesse de l’exécution. Cette collection reflète l’originalité de chaque groupe ethnique, qui allie des éléments autochtones aux influences culturelles d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est, créant ainsi une unité dans la diversité artistique du Vietnam.

Le Professeur associé-Docteur Bùi Hoài Son, de la Commission de la culture et des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a confié : "Ce matin, dès mon arrivée au musée, j’ai vu de nombreux enfants en visite, un moment vraiment inspirant. Lorsque les jeunes recherchent des valeurs culturelles dans les musées, c’est un signe d’espoir pour le développement culturel national.

Le musée conserve également un grand nombre d’objets liés aux arts populaires, notamment des estampes et des statues.

Les arts populaires se transmettent de génération en génération, au sein des familles et des villages. On distingue deux grands types : la peinture et la sculpture.

La peinture folklorique s’est développée et popularisée entre la fin du XVIe siècle et le début du XXe siècle. Malgré les vicissitudes de l’histoire, les différents courants picturaux ont conservé leurs caractéristiques lumineuses et leur richesse thématique, puisant dans la vie quotidienne, la religion et les croyances des ethnies vietnamiennes. En fonction du contenu, des techniques et des matériaux, on recense plusieurs courants tels que : Dông Hô (Bac Ninh), Hàng Trông et Kim Hoàng (Hanoï) ; peintures de culte des Kinh à Vu Di (Vinh Phuc), Dôc Lôi (Nghê An), Sinh (Huê), ainsi que celles des montagnards Yao, Cao Lan, Tày, Nùng au Nord.

La sculpture populaire, quant à elle, varie selon les matériaux utilisés - terre cuite, bois, métal… - et reflète la vie des populations et leurs coutumes à travers les époques. Elle aborde plusieurs thèmes : scènes de la vie quotidienne, paysages, contes et spiritualité. Les œuvres les plus représentatives du Nord sont en terre cuite dans les villages de Hô (Bac Ninh), Thô Hà et Phù Lang (Bac Giang), Kiên An (Hai Phong), ou en céramique à Bát Tràng, Thanh Tri (Hanoï) et Móng Cái (Quang Ninh). Sur les Hauts plateaux, certaines ethnies sculptent leurs statues funéraires en bois.

Art et nouvelles technologies

La numérisation des objets, l’intégration des technologies à la présentation des collections et l’innovation muséographique deviennent des priorités pour de nombreux musées vietnamiens, dont le Musée des beaux-arts du Vietnam.

"Pour ces deux collections d’arts appliqués et populaires, riches en valeurs traditionnelles, le musée a choisi d’exploiter le numérique afin d’enrichir l’expérience multi sensorielle des visiteurs, tout en mettant en valeur la dimension esthétique de chaque objet", a partagé le directeur Nguyên Anh Minh.

Le musée a déjà mis en œuvre l’application multimédia iMuseum VFA, qui permet aux visiteurs de découvrir les œuvres depuis leur téléphone portable ou leur tablette, à tout moment et en tout lieu. Il a également développé la visite virtuelle en 3D Tour et un espace d’exposition d’art en ligne. En parallèle, le musée recourt à la projection 3D mapping et à des techniques d’imagerie avancées pour renouveler et dynamiser les expositions thématiques.

Texte et photos : Hoàng Phuong/CVN